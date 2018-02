Rinde rector de la UTCJ su primer informe de actividades

By Agencias / Redacción on 26/02/2018

Ciudad Juárez, Chih. – Ante una numerosa asistencia, el rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Guillermo José Álvarez Terrazas, rindió ante la comunidad universitaria su primer informe anual de actividades al frente de la institución.

Docentes, alumnos, personal administrativo e invitados especiales fueron testigos y escucharon con marcado interés las palabras y mensaje que brindó Guillermo José Álvarez Terrazas, con motivo de cumplir su primer año de funciones al frente de la universidad tecnológica más grande de la República Mexicana,

Durante su discurso, el rector de refirió no únicamente al trabajo realizado y las gestiones logradas, sino que adelantó su visión de “cómo vamos a construir juntos el futuro de la casa de los Toros Bravos”.

Comentó que el primer año fue de muchos retos, pero también de aprendizaje, “hemos aprendido a como ver el horizonte, para ver que nos depara el futuro”.

“Hemos trabajado muy fuerte, sobre todo en el objetivo más grande, que es transformar a la sociedad a través de nuestros egresados”, dijo.

Al compartir su visión del futuro de la universidad, el rector informó que son cinco ejes rectores que ayudarán a consolidar a la UTCJ como la mejor opción de educación superior en la sociedad.

Comentó que el primero de estos ejes rectores se refiere a la matrícula, “nos distinguimos por ser la universidad tecnológica más grande del país y la primera con más de 10 mil alumnos y para esto necesitamos una visión en grande, lo que no lograremos si no nos identificamos, si no nos unimos como comunidad universitaria”

El segundo de los ejes, continuó diciendo, es la evaluación de los programas educativos, “no podemos pensar nada más en ser la más grande, tenemos que pensar en ser la mejor, lo que podemos lograr si siempre estamos buscando la excelencia; la evaluación y certificación de nuestros programas educativos es ya una realidad”

Precisó que ante la globalización y la real competencia con otros países, la visión es llevar a la internacionalización a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y el reto es generar los espacios y convenios de colaboración para lograr el objetivo.

El rector expresó que el tercer eje es muy interesante, lleno de retos y dificultades, pero juntos se puede lograr, transformar los programas académicos en bilingües, tomando en cuenta que ahorita hablar un segundo idioma no es tener una estrellita, sino que es ya una necesidad y ante esto necesitamos entregarle a la sociedad profesionistas capaces de enfrentar todo aquello que les ponga el mundo, “por lo que tenemos que evaluar el modelo educativo, debemos tener la infraestructura adecuada, pero sobre todo en este tema hago énfasis en el capital humano, lo más importante que tenemos en la casa de los “Toros Bravos”, con el que vamos a enfrentar este reto juntos”.

Respecto al cuarto eje, Álvarez Terrazas señaló a la infraestructura, donde se refirió al Edificio de Tecnologías de la Información que en breve se entregará, al edificio de Docencia que próximamente se colocará la primera piedra y lo que también es ya una realidad, el gimnasio auditorio, que es una de las más sentidas necesidades de la comunidad universitaria.

A este respecto, habló de una visión más abierta a la sociedad y que sería la creación de un corredor comunitario, “donde la gente pueda utilizar espacios deportivos, pero también el edificio de Terapia Física, donde nuestros profesionistas y estudiantes puedan dar servicio a la comunidad”

Finalmente, dijo que el quinto eje, “quizás el más importante de todos y donde podemos englobar esto que queremos lograr, se trata de mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes”

“Tenemos que abrirles el abanico de posibilidades, para que enfrenten lo que va a depararles el destino de una manera mejor que los de la casa de enfrente. Por eso tenemos que construir las bases para un mejor desarrollo humano, tenemos que entregar no solo educación tecnológica, sino integral”

Asimismo dijo que la comunidad universitaria buscará en su conjunto una distinción no solo local, estatal o nacional, sino a nivel mundial”

Guillermo Álvarez Terrazas presentó su informe en dos sesiones, para el personal de ambos turnos, a las 11:00 y 18:000 horas y contó con la presencia de invitados especiales, entre ellos Judith Marcela Soto Moreno, en representación de la Secretaría de Educación Pública en el estado; Francisco Guzmán Arzola, Consultor de Acreditaciones y Evaluaciones de los Programas Educativos; Paulino Rafael Pérez Prado, subdirector Técnico de Capacitación para el Deporte de la Dirección Nacional de Entrenamiento Deportivo de la Comisión Nacional del Deporte; Alfonso Jeffrey, de la Comisión Nacional del Deporte; Eduardo Limón Alonso, coordinador regional del Colegio de Bachilleres.