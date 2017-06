El reto de ser padre y estudiante de la UT Paso del Norte

By Agencias / Redacción on Junio 20, 2017

Ciudad Juárez, Chih. – Ser padre y estudiante es uno de los retos a los que se enfrentan al menos 103 alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, quienes tienen que dividir su tiempo en cumplir sus responsabilidades de estudio, trabajo y familia, inclusive cubriendo tunos especiales en la maquiladora, sin embargo, el pensar en sus hijos y sacarlos adelante es una motivación que los ayuda a seguir poniendo empeño en sus labores.

Jorge Pineda Fierro, estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, de 51 años de edad y padre de cuatro hijos dijo sentirse orgulloso de poder ser estudiante y padre a la vez, pues es un ejemplo de superación para sus hijos.

“Es un orgullo dejar un ejemplo de que se puede, ya estando grande, ser padre de familia y estudiante (…) miran el ejemplo de que, el plan mío con mi esposa tener un mejor nivel de vida, con mejor sueldo ayudar a los hijos también, (…) a quienes son padres y estudiantes les diría que organicen el tiempo y den el esfuerzo para superarse y salir adelante”, manifestó.

Pablo Humberto Cisneros López, alumno de la carrera de Ingeniería en Logística Internacional, de 21 años de edad y padre de un hijo comentó que la universidad le ha ayudado a ser mejor padre pues le ha implementado valores y le ha ayudado a desempeñar de mejor manera sus actividades laborales.

“Es un reto, pero pues hay que echarle ganas más que nada por mi hijo, ya no veo tanto por mi sino por él y por superarme. Ser padre es dar un buen ejemplo para que mi hijo siga mis pasos y sea mejor que yo”, expresó.

Jesús Manuel Flores Guillén, estudiante de Ingeniería en Logística Internacional, de 22 años y padre de una niña señaló que para él ser papá significa un empuje para poder dar más de sí y salir adelante enfrentando los retos que se presenten buscando que la familia tenga un mejor futuro.

“Sí, ha cambiado drásticamente mi vida, fue un giro total porque cuando todavía no tenía mi hija no trabajaba ni nada, pero aquí lo tomé como bueno, ha sido hacerme nuevos retos, aprender a administrar mis gastos, mis ingresos de dinero, el cambio lo tomo de una buena manera. La universidad me ha ayudado de manera muy fuerte porque me ha enseñado los valores que debe tener uno, el respeto, las clases de administración para saber administrar los gastos, ha influido de manera buena en mi vida cotidiana”, indicó.

Sergio Ramírez Bencomo, alumno de Ingeniería en Logística Internacional, de 26 años de edad y padre de una hija contó cómo es que ha tenido que poner un empeño extra en el trabajo para sobresalir, considerando que es mucha responsabilidad tener un hijo, estudiar y atender a la familia, para lo cual la universidad le ha ayudado pues en ella ha aprendido algunos valores que le serán de utilidad para enseñar a sus hijos.

“Ya no piensas en ti, ya piensas en tu hijo, en sacarlo adelante, que en un futuro no le falte nada y seguir adelante, echándole ganas”, dijo.

Algunos de los alumnos de la UT Paso del Norte que tiene hijos trabajan en la industria maquiladora como operadores de producción, sin embargo, el estar estudiando una carrera les ayuda a subir en posición, como uno de los padres antes mencionados que se desempeña como ingeniero junior.

Dentro de la plantilla laboral de la UT Paso del Norte, 30 de sus 96 colaboradores son papás, quienes también hacen un esfuerzo día con día para sacar adelante a sus hijos.

El próximo domingo 18 de junio se celebra el día del padre, motivo por lo cual la universidad extiende una sincera felicitación a aquellos que con su empeño diario llevan el sustento a su familia y se esfuerzan por dar lo mejor a sus hijos.