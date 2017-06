ITESM se consolida como la universidad privada # 1 en México

By Agencias / Redacción on Junio 9, 2017

Monterrey, N.L. . – El Tecnológico de Monterrey ha demostrado en los últimos siete años un ascenso continuo al competir con las mejores universidades a nivel mundial, logrando escalar casi 200 posiciones y reportando de forma continua resultados positivos.

En esta ocasión, el desempeño de la Institución se ubicó en el lugar 199, dentro de las universidades Top 200 del QS World University Rankings y en el Top 35 de las mejores universidades privadas a nivel internacional, la No. 2 Privada y la No. 6 de universidades en América Latina, así como la No. 1 Privada en México y la No. 2 a nivel Nacional.

Desde el 2004 la evaluadora inglesa Quacquarelli Symonds, recaba la opinión de académicos y empleadores sobre el prestigio de universidades en distintos países.

Para la edición 2017-2018 de su ranking más importante QS World University Rankings® ha evaluado 75 millones de citas realizadas en más de 12 millones de artículos académicos, ha analizado 115 mil encuestas de empleadores y académicos, y considerado más de 4 mil universidades de las cuales fueron evaluadas 980.

Considerando que existen cerca de 26 mil instituciones de educación superior a nivel global, el Tecnológico de Monterrey se sitúa dentro del 1.0% de las mejores universidades en el mundo.

Para Salvador Alva, Presidente del Tecnológico de Monterrey el estar en esta posición es un logro que muestra el compromiso de quienes laboran en la Institución. “En México necesitamos migrar de ser una economía basada en la manufactura a ser una sociedad basada en la generación de conocimiento, y para ello requerimos tener universidades de investigación, que atraigan y generen talento que sea el detonador del emprendimiento y la solución de los problemas de la población”.

“En el Tecnológico de Monterrey asumimos esta responsabilidad comprometiéndonos con la formación de líderes capaces de transformar a su país. Estamos muy orgullosos de los resultados obtenidos por nuestra Institución en el QS 2017-2018 que son una muestra de este compromiso y reflejan el esfuerzo de la Comunidad Tec por contribuir al desarrollo de nuestro país” señalo el presidente de la Institución.

Por su parte David Noel Ramírez, Rector del Tecnológico de Monterrey resaltó la participación de todos y agregó: “Sin duda este logro es el resultado del esfuerzo de la gran Comunidad Tec conformada por profesores, investigadores, egresados, alumnos, consejeros y colaboradores que con su talento y trabajo crean valor a la sociedad”.

“Hoy somos una universidad de clase mundial con tres grandes compromisos: la formación de nuestros alumnos, la generación de conocimiento y su transferencia a la sociedad. Este último punto nos permite crear mayor valor, al influir, a través del conocimiento, en la transformación de nuestro país y la mejora de las condiciones de vida de las personas, en particular de la base de la pirámide. De igual modo contribuye a elevar la competitividad de las empresas. Se trata de usar el saber para servir”, señaló.

En su edición 2017, el QS World University Rankings señala que el indicador de “Profesores Internacionales” fue catalogado como el de mayor fortaleza en la Institución, al posicionarse en el lugar 71 a nivel global, mejorando así en 50 posiciones con respecto al periodo 2016-2017. Así mismo, el indicador de “Reputación Académica” también escaló en 50 posiciones al ubicarse en el 233 en este periodo. Para obtener este resultado más de 75 mil respuestas a nivel global fueron registradas.

La evaluación de las universidades se obtiene a partir de una metodología que considera seis criterios: Reputación Académica; Reputación entre empleadores, Relación facultad/estudiantes, Número de citas de investigación por profesor, Estudiantes internacionales y Profesores internacionales.

En México, el Tec de Monterrey se colocó como la segunda mejor universidad de las instituciones evaluadas, y en las siguientes posiciones en estos indicadores: Primera posición en Relación facultad/estudiantes, Profesores internacionales y Estudiantes internacionales; y en la segunda posición en Reputación entre empleadores, Reputación académica y en Número de citas de investigación por profesor.

Los rankings tienen particularmente cuatro funciones para quienes los consultan: ser una herramienta para buscar las mejores universidades en un país o un campo de estudios, descubrir la reputación de instituciones fundamentalmente entre empleadores; comparar universidades a nivel general y según cada indicador; y apoyar en la toma la decisión final de una universidad.

El Tecnológico de Monterrey cuenta con las Cinco Estrellas de QS que se otorgan a la excelencia en diferentes ámbitos considerando el mayor número de indicadores de todos los rankings.

Para conocer la tabla de posiciones y más sobre QS World University Rankings 2017, se puede visitar: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings. Los detalles sobre el Tecnológico de Monterrey se pueden consultar en: http://www.topuniversities.com/universities/instituto-tecnol%C3%B3gico-y-de-estudios-superiores-de-monterrey#wur.