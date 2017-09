Alumnos de UTCJ participan en 5to Encuentro de Jóvenes Investigadores

Ciudad Juárez, Chih. – Dos estudiantes de la carrera Ingeniería en Nanotecnología representaron a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), en el 5to Encuentro de Jóvenes Investigadores 2017 y lograron obtener un segundo lugar de entre unas seis instituciones participantes.

Se trata de Zaira Vianney Hernández Castro y Marcos Fernando Bujanda Sánchez, ambos del primer tetramestre en esa especialidad, quienes concursaron en el evento con la modalidad de Cartel.

“El nombre de mi proyecto es caracterización microestructural de una aleación de alta entropía, reforzada con nanotubos de carbono, esta aleación la hice por polvos que compacté y les añadí los nanotubos por molienda; obtuve buenos resultados en microdureza que lo hacía una mejor alternativa comparado con un acero inoxidable”, explicó la estudiante.

Sobre este trabajo no había publicaciones recientes, lo que posiblemente ayudó para que obtuviera el segundo lugar, y el premio consistió en seis mil pesos, informó.

“De Carteles participamos 20, y en la modalidad expositores hubo alrededor de 80. Cuando dijeron mi nombre me sorprendí porque no me lo esperaba, no lo creía, por lo que me sentí muy bien y me di cuenta de que sí se puede, me siento muy orgullosa”, dijo.

Su proyecto consistió en la creación de un material que puede sustituir a otro en las áreas de aeronáutica, aeroespacial y automotriz. De momento no ha definido en qué aplicación, ya que requiere de la realización de más pruebas.

“Lo que espero hacer a futuro es lograr tener más evidencias para que sea un trabajo más completo. En mi cartel expliqué con imágenes y puse lo que era el objetivo, resumen, introducción, un poco de información para que la gente entienda, la caracterización y conclusión”, indicó.

Hernández Castro agregó que su material es una aleación (combinación de propiedades metálicas, compuesta de dos o más elementos metálicos sólidos) reforzada con nanotubos. Ahí sería la implementación de la nanotecnología.

Marcos Bujanda, explicó que el proyecto con el que participó consistió también en una aleación de alta entropía, que reforzó con partículas de óxido de zinc, para estudiar la microestructura.

Aunque él no consiguió obtener un premio en efectivo, aseguró que ganó mucha experiencia en este concurso.

“Le comentaba (a Zaira) que alguien de los dos tenía que ganar, somos del mismo salón y siempre hemos trabajado juntos. Pienso darle continuidad a mi trabajo, porque es candidato para sustituir algunos de los metales que se utilizan en los fuselajes de la industria aeroespacial, aeronáutica y automotriz”, explicó.

Bujanda aseguró que invirtieron mucho tiempo y requirieron de mucha paciencia y perseverancia para este concurso, ya que estuvieron bastante estresados dedicándole hasta 14 y 15 horas diarias en el laboratorio.

Pero al final están viéndose los frutos de la investigación, por lo que agradecen a sus maestros por haberlos animado y acompañado en este esfuerzo.

“Hemos adquirido muchos conocimientos gracias a ellos, con esa enseñanza nos defendimos allá afuera donde existe mucha competencia, y no nos sentimos tan perdidos”, comentó.

Los dos alumnos aseguran que la carrera Nanotecnología tiene un gran impacto en la industria, e incluso puede aplicarse para terminar con materiales que contaminan al medio ambiente, por lo que es una profesión con mucho crecimiento.

Hernández Castro y Bujanda Sánchez mostraron sus carteles este lunes por la tarde al secretario académico de la UTCJ, el Maestro en Ciencias Armando Veloz Grajeda, y a Elvira Arcelús Pérez, subdirectora de Desarrollo Académico, también en esta casa de estudios, quienes los felicitaron por su gran esfuerzo para representar a la Universidad.

El Encuentro de Jóvenes Investigadores se llevó a cabo en esta frontera los días 7 y 8 de septiembre, con el objetivo de impulsar a los estudiantes y recién egresados a realizar trabajos de investigación, que ayuden a los procesos de titulación, y les permite despertar el interés de continuar sus formación en estudios de posgrado.