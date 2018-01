Aclara rumores sobre despido de maestros y pide a alumnado no dejarse engañar

Ciudad Juárez, Chih. – La Rectora de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) Laura Elena Arce Méndez, pide a la comunidad universitaria no dejarse llevar por rumores e información malintencionada que los lleve a defender causas que no son ciertas; y aclara que no hubo despido alguno de docentes por la formación o afiliación de un sindicato.

Lo anterior, luego de la manifestación de estudiantes ocurrida esta mañana en el plantel, en el edificio B, donde cerca de 150 universitarios se reunieron para solicitar la reincorporación de cuatro docentes por supuesto despido injustificado.

La responsable de la Casa de Estudios, expuso que la razón de la no incorporación de los profesores obedece a que su contrato concluyó y no les fue renovado. Asimismo, comentó que los implicados argumentan haber sido despedidos por la formación de un sindicato, lo cual, enfatizó, es falso.

“No existe sindicato alguno y los maestros están en su derecho de formar un sindicato, si así lo quieren. Es completamente absurdo que digan que es una represión, porque la persona que encabeza la formación de un sindicato, es una de las que se les renovó el contrato”, comentó.

Explicó que la no renovación obedece a las necesidades educativas, cantidad de alumnos, resultado de evaluaciones en desempeño, dado que los cuatrimestres enero-abril y mayo-agosto, son los períodos donde menor cantidad de alumnos se tienen, por ello los ajustes.

Referente al retiro de becas o alza en los costos de los cuatrimestres en cualquiera de los programas de Ingeniería o Técnico Superior Universitario, como le fue hecho creer a los estudiantes, aseguró, es falsos.

“Desgraciadamente es la malinformación la manera con la que manejan a los jóvenes, lo más nocivo, lo peor que puede darse”, enfatizó.

“Hago un llamado a los jóvenes, que no enarbolen banderas sin tener un conocimiento real de las causas que están generando esto. Ahorita el país necesita jóvenes preparados, es el momento en que nos unamos para sacar lo positivo de la ciudad”, continuó.

Dio a conocer que el costo de la colegiatura se ha mantenido desde el año antepasado, las becas a las que acceden los jóvenes son de nivel estatal o federal, por lo que la administración les corresponde a dichos niveles. Y finalmente la prestación de la Beca para Transporte, continúa.

Para terminar, la Rectora de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, Laura Elena Arce Méndez, sostuvo una reunión con los jóvenes inconformes donde aclaró toda duda, lo cual generó que se disolviera la protesta. Dijo continuará con una política de puertas abiertas hacia el estudiantado tal como lo ha hecho desde su llegada a la institución.

Como parte de las soluciones que dio al conflicto, mencionó que continuará con la aclaración del malentendido a todo alumno, el cual fue generado por los intereses de unos cuantos.

Aprovechó para revelar que para los docentes serán abiertas nuevas coordinaciones en las diferentes carreras, donde los maestros con mayor preparación podrán hacer su solicitud para estar a cargo de cada programa.

Las vacantes de los cuatro docentes, ya fueron cubiertas por otros maestros.