Performance, música y pintura en la noche del lunes en el FICH Juárez

By Agencias / Redacción on 24/10/2017

Ciudad Juárez, Chih. – Rock and roll, baile y colores se apoderaron del Centro Cultural Paso del Norte, la noche del lunes, dentro de la programación del Festival Internacional Chihuahua (FICH) en Ciudad Juárez.

Más de mil 200 personas acudieron a ver el espectáculo “Artrageous”, un performance norteamericano que alternó con la elaboración de pinturas dentro del teatro “Víctor Hugo Rascón Banda”.

“Es un espectáculo estadounidense, multidisciplinario que abarca música, danza, baile y artes plásticas. Es un evento para toda la familia, con muchos colores, que recoge lo mejor de la música sesentas, setentas, ochentas y noventas”, dijo Austria Galindo Rodríguez, Subsecretaria de Cultura en la Zona Norte.

El evento abarcó un gran número de éxitos musicales de cada época como: “Make me up”, “girl you really got me”, “heartbreak hotel”, “imagine”, “Unchained melody”, “Don’t stop believe”, entre otras, fueron algunas de las canciones.

El público además tuvo la oportunidad de interactuar con los artistas estadounidenses, ya que invitaron a las personas a que subieran al escenario para bailar.

La titular de la dependencia indicó que esta semana continúan los eventos del FICH, en todo el estado, pero se extienden a los recintos teatrales y en espacios alternativos, como los Centros de Readaptación Social, centros comunitarios, hospitales y maquiladoras.

Agregó que el próximo sábado 28 de octubre concluye el Festival Internacional Chihuahua en su 13va edición, con la presentación de la ópera “Madame Butterfly”.