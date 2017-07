Llegan Marionetas al CCPN todos los domingos

By Agencias / Redacción on Julio 7, 2017

Ciudad Juárez, Chih. Desde el domingo pasado inició la temporada de teatro de títeres en el Centro Cultural Paso del Norte, como parte de la convocatoria para artistas de la región a ocupar el recinto estatal.

Mario García, jefe de operaciones del Centro Cultural Paso del Norte, indicó que como parte del programa se va a presentar la temporada de “Marionetas Shuto” a partir del 3 de julio y durante todos los domingos hasta el 2 de septiembre.

Indicó que las funciones se realizarán a las 12 del mediodía, en el teatro experimental “Octavio Trías” y está enfocado al público infantil, sin embargo, pueden acudir disfrutar de la función adultos en general.

Agustín Barrera, vocero de Grupo Imperial, indicó que por la celebración de los 25 años de la compañía de teatro “Shuto” se entregó una placa conmemorativa, ya que han colaborado para dar funciones gratuitas en distintas colonias de la ciudad.

Carla Soto, directora adjunta de Fundación Imperial, refirió que en conjunto se presentan 30 funciones por año, en escuelas, centros comunitarios, campamentos de verano y Asociaciones Civiles así como se atienden entre tres mil y cuatro mil niños anualmente.

Carlos Quevedo, director de la compañía de “Marionetas Shuto”, mencionó que la propuesta es no solo hacer una función sino presentar nueve cuentos distintos durante cada fecha, para que la gente pueda acudir todas las veces que quiera.

“Como el títere no tiene edad, entretiene tanto al niño como al adulto, el adulto encuentra una oportunidad en los temas, los niños van aprendiendo y los padres retomando. No son títeres educativos, es el teatro de títeres con toda su parafernalia, luz sonido escenografías, mecanismos, pero que aparte de la diversión y culturización tenga el plus de dejar algo en el subconsciente”, concretó.