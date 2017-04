Inicia temporada El Circo de las Pesadillas en Ciudad Juárez

Circo de las Pesadillas • Acrobacia Circo de las Pesadillas • Trapesista Circo de las Pesadillas • Inicio Circo de las Pesadillas • Equilibrista Circo de las Pesadillas • Equilibrista

Ciudad Juárez, Chih. – En días pasados cobró relevancia en redes sociales, posiciones encontradas en referencia si debería permitirse o no, la presentación del Circo de las Pesadillas; dolosamente señalado como el Circo de los Horrores de origen español, que es otra producción totalmente distinta.

Lo anterior luego de que algunos grupos de la sociedad, particularmente evangélicos, se manifestaran en contra de la presentación de dicho circo por considerar que provocaría afectaciones en la salud mental de las personas.

En el marco de esa controversia pública, ayer en la tarde se llevo a cabo una función privada a la cual asistió el Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez y su esposa Alejandra Cabada, funcionarios municipales, grupos religiosos y compañeros de la prensa, entre ellos Juárez a Diario, quienes atestiguamos la calidad del show.

En resumen el Circo de las Pesadillas, es un espectáculo “teatral-acrobático-temático” que ocurre bajo una carpa de circo.

Este tipo de escenificación se presenta por compensar la ausencia de animales y los espectaculares actos con estos, comentó el empresario.

Los presentes pudieron atestiguar una producción de altísima calidad, con una historia bien armada y sustentada en un buen guión teatral que da vida a una historia cargada de drama, efectos auditivos, luces, acrobacias y sorpresas que mantienen al espectador sin poder pestañear.

Así, la historia transporta a los espectadores a vivir una pesadilla de Isabella, el personaje principal; acompañada de otros personajes como Onix, que es una especie de anfitrión, narrador y maestro de ceremonias; Chuzalongo, el aterrador payaso del cartel publicitario; entre otros actores y estupendos acróbatas.

Una probadita de la función privada al alcalde, grupos religiosos y prensa… Solary • Circo de Las Pesadillas #Juárezadiario Posted by Juárez a Diario on Thursday, April 6, 2017

Al concluir la presentación organizada especialmente para analizar el espectáculo, el Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez; señalo que el espectáculo que presenta el Circo de las Pesadillas no transgrede ningún artículo del reglamento de espectáculos del municipio

Además, manifestó que no existe inconveniente para que este se presente en la ciudad, aunque pidió a los empresarios del Circo, no permitir el acceso a niños menores de 10 años y atendiendo a algunos sectores de la sociedad; los niños y adolescentes de 10 a 15 años de edad, acudan acompañados de un adulto, y en caso de no hacerlo, restringirles la entrada.

El espectáculo ha recorrido varias ciudades del país desde inicios de este año participando en el, actores y actrices de todas las edades, como una pequeña de 10 años que junto a su padre, muestra su equilibrio en las alturas.

Cabada Alvídrez, destacó la calidad del espectáculo y dijo sentirse sorprendido por el profesionalismo de los participantes, los cuales son rusos, cubanos, colombianos, venezolanos, brasileños y mexicanos; comparándolo con las funciones de los “grandes circos” como el famoso Cirque Du Soleil.

“No hay forma de censurar un espectáculo de calidad. Es un espectáculo que no necesariamente le puede gustar a todos por el tema que se maneja, pero yo me atrevería a hacer una comparación con los grandes circos muy al estilo mexicano, pero con artistas internacionales”, declaró el Alcalde.

“Sé que no todo el mundo quedará conforme con esto, pero no transgrede ni refleja parte de los cuestionamientos que se estaban haciendo”, puntualizó.