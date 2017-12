Grupo Teatral de UTCJ presenta obra “Perras” en Telón de Arena

By Agencias / Redacción on 06/12/2017

Ciudad Juárez, Chih. – El grupo teatral de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) presenta a partir de ayer la obra “Perras”, como parte del repertorio de la compañía profesional de artes escénicas Telón de Arena, dedicada a la producción y promoción de espectáculos de dramaturgia con orientación social.

Del escritor, actor y cineasta mexicano Guillermo Ríos, “Perras” debutó en el cine en 2011, y trata sobre diez alumnas en su salón de clases, sospechosas todas de haber cometido una falta muy grave; durante la espera de la Policía para interrogarlas se explorarán los sentimientos y experiencias de cada una de ellas.

Meses atrás, en un hecho sin precedente al menos en el estado de Chihuahua, los jóvenes de la UTCJ pusieron la historia en escenario teatral bajo la dirección de María del Socorro Fernández González, alumna de esta universidad en la carrera Terapia Física, nivel Técnico Superior Universitario (TSU), quien actualmente realiza su servicio social.

“Me ofrecieron el proyecto y dije ‘¡sí! ¡Yo me lo aviento!’, a mí me gusta mucho esto pero la verdad no estaba lista para dirigir a diez muchachas. Comenzamos primero con el trabajo de casting y finalmente conformamos el elenco”, mencionó.

La joven asegura que la película ha sido bastante criticada, ya que muchos resaltan la objetivación de la mujer, y otros la problemática a la que se enfrente la juventud en específico la del sexo femenino.

“Estoy muy feliz, por lo regular proyectos de escuelas difícilmente se van hasta Telón de Arena. Aunque cada quien lo interpreta como guste, con este trabajo artístico el mensaje que quiero dar es desde qué edad se empieza a objetivar el cuerpo de la mujer, y nosotras a darnos cuenta del poder que tenemos como chicas para influenciar a otras personas, y también a los riesgos que nos enfrentamos, mayormente es eso”, declaró.

No es de todos los días que alguien se tope con una historia parecida a la de los personajes de “Perras”, sin embargo, se trata de ambientar la obra con lo que actualmente sucede en Ciudad Juárez, agregó Fernández González.

Las alumnas de la UTCJ se presentan con esta obra del 5 al 10 de diciembre a las siete de la tarde en el Café Teatro de Telón de Arena, ubicado en la esquina de avenida Insurgentes y Cayetano López. El costo de las entradas es de 80 pesos general, y 60 para estudiantes, indicó.

Una de las actrices que participa en este trabajo, que inició desde octubre del 2016, es Elizabeth Martínez Vázquez, estudiante de la carrera Desarrollo de Negocios, nivel TSU. Interpreta a Sofía, la villana de la historia.

“Es la mandamás de todas, la más perra, por decirlo de alguna manera. Hace lo que quiere sin darle explicaciones a nadie, tienen cierto nivel de manipulación que hace que las demás la sigan y hagan lo que ella quiera”, explicó.

María del Mar, otro de los personajes, lo interpreta Marian López Calvillo, del 4to tetramestre de la carrera Paramédico. Es una chica que se deja influenciar por su amiga Sofía y en parte quiere ser como ella, llegar a su altura y comportarse igual.

Son muy amigas, hacen cosas juntas pero María del Mar comete traición acostándose con el padre de Sofía.

La compañía Telón de Arena quedó constituida como asociación civil en octubre de 2002. Su sede es Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuenta con el apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes Escénicas del programa México en escena, del Fonca-Conaculta, para realizar el proyecto Teatro de Fronteras.

Ha gozado de la ayuda del Fondo Iberescena para la coproducción de espectáculos iberoamericanos. La compañía ha realizado cuatro giras internacionales por Europa en las ciudades de Munich, Berlín, Bochum, Hamburgo, Colonia, Bremen, Bielefeld, Friburg y Aachen en Alemania.

En Granada en España, Zurich y Berna en Suiza, Innsbruck, Viena y Salzburgo en Austria, así como dos giras por Sudamérica a Ecuador y Colombia. En México ha estado presente en el Encuentro de las Artes Escénicas, Festival Internacional Chihuahua, en el Festival de la Hispanidad y Festival Internacional del Siglo de Oro en la región Ciudad Juárez-El Paso, Texas.

Además, en la Muestra Nacional de Teatro, el Circuito Escénico del Noreste, en el Festival de Teatro de Nuevo León y el ciclo de Teatro Clásico del INBA, y el Foro Contigo América en la capital del país.