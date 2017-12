Exitoso concierto “El día que llegó la Navidad a JRZ”

By Agencias / Redacción on 11/12/2017

Ciudad Juárez, Chih. – Cientos de personas disfrutaron este sábado del concierto “El día que llegó la Navidad a JRZ”, presentado en el Centro Histórico de Ciudad Juárez, con la participación del Mariachi de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca.

Miguel Ángel Mendoza Rangel, director del Instituto para la Cultura de Juárez (IPACULT), dijo que este es un esfuerzo de mucha gente por darle una fuerza al Centro Histórico y la organización JRZ con esta iniciativa por tercer año consecutivo realiza un concierto con el apoyo del Municipio.

Este no solo fue un concierto, también una convivencia familiar, lo que cambia la perspectiva de que este lugar es inseguro lo que se demuestra con toda la gente que acudió a presenciar el espectáculo.

“Esto nos beneficia a todos, a nosotros como administración, como Instituto, pero sobre todo a la ciudad mostrando que el centro está más vivo que nunca”, recalcó.

El evento inició un poco después de las 4 de la tarde con la presentación del mariachi “Canto a mi tierra”, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entonando, entre otras melodías, un popurrí en honor a Juan Gabriel, otro de los Ángeles Negros y en conjunto con la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Ciudad Juárez, la canción Cielito Lindo y Recuérdame, esta última tema de la película de Walt Disney “Coco”, que hace alusión a la tradición del Día de Muertos en México.

Cerrando precisamente con la presentación de Esperanza Azteca, que interpretó Christmas Eve Sarajevo, A mad Russian Christmas, March of the kings y Carol of the bells, entre otras piezas musicales, en rock sinfónico y diversos villancicos con música tradicional.

Al cierre los asistentes pudieron disfrutar también de un espectáculo de luces, con el lanzamiento de globos blancos, simbolizando la paz y de fuegos artificiales.

Luis Fernando Rodríguez, presidente de la Asociación Civil JRZ, por su parte dijo que tiene muchas connotaciones el hacer un concierto de esta calidad en el centro histórico de Juárez, porque era hace unos años atrás una de las zonas de la que fue considerada la ciudad más violenta del mundo, en un esfuerzo por recuperar espacios para los juarenses.