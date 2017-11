Cierra FICH en 60 municipios con “saldo blanco”

By Agencias / Redacción on 06/11/2017

Ciudad Juárez, Chih. – Austria Galindo Rodríguez, Subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, dio a conocer en rueda de prensa que el Festival Internacional Chihuahua (FICH) en su 13va edición cerró con “saldo blanco”.

“El FICH llegó a 60 de 67…Tenemos saldo blanco. Lo importante es que tuvimos saldo blanco, es una responsabilidad muy grande llevar a los artistas en el estado”, dijo.

Comentó que aún continúan con el cierre del informe sobre las actividades y el número de asistentes al FICH, lo cual se dará a conocer en los próximos días.

“Estamos trabajando en el informe, estamos cerrando números en Chihuahua. En Juárez tuvimos más de 70 mil personas. En Chihuahua tuvimos record de asistencia, con más de 40 mil personas en ‘Secrets of the sea’, también se fue generando la expectativa y la Plaza Mayor tiene más capacidad de albergar gente”, refirió la funcionaria.

Expuso que fueron más de 400 eventos los que se llevaron a cabo en los diferentes municipios, así como en esta ocasión, el alcance del festival llegó a lugares que anteriormente no tomaban en cuenta.

Señaló que un hecho sin precedentes fue llevar a la banda de rock mexicana “Kinky” al centro deportivo de Villas de Salvárcar, en donde hubo una afluencia de más de 7 mil personas.

“La importancia del festival son los alcances que se tuvieorn en los Ceresos, en maquiladoras. Haber llevado a ‘Kinky’ a Villas de Salvárcar es un suceso sin precedentes. La calidad del evento no se mermó por llevarlo allá”, agregó.

Mencionó que en este festival se tuvo que cancelar la presentación de la artista española Ana Torroja, debido a las condiciones climáticas, sin embargo, se trabajó para re-agendar el concierto para dos días después.

“El evento con máxima capacidad fue 12 mil personas, en ‘Secrets of the sea’. El FICH llegó a todos los municipios, pero no se pudieron presentar en todos los porque no estaban en las condiciones. Seguiremos intentando llegar a los 67 y ampliar la cobertura de los lugares”, externó.

Otro de los propósitos para el próximo año, es continuar con las “Master Class”, como ocurrió con el Ballet Nacional de Hungría y la artista norteamericana Maimouna Youssef, quienes compartieron experiencias con estudiantes de música y del Colegio de Bachilleres.

“Maimouna Youssef estuvo en el Centro Cívico Smart, con 260 jóvenes, de entre 5 y 17 años. Ese encuentro es la verdadera riqueza y cultura. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Vamos a tratar de que el siguiente año nos deje conocimiento y entusiasmo con los jóvenes, de que ésta es una opción de vida”, concretó.