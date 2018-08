¡Ya nos cargó la tiznada!

By José Cruz Pérez Rucobo on 03/08/2018

El fantasma de la desgracia recorre el país, y tenía que presentarse justo en estos momentos de aguda crisis, cuando México ha padecido al más feroz y saqueador de los sexenios, cuando se han entregado los recursos naturales (como nunca) a los extranjeros, cuando la deuda pública ronda lo impagable (casi 11 billones, 11,000,000,000,000,000), cuando el poder adquisitivo de los mexicanos es el más bajo en el México moderno, cuando el sistema de salud ha sido desmantelado, cuando más de la mitad de la población se encuentra dentro de los parámetros de pobreza, cuando no tenemos banca nacional, cuando… ¡estamos en la más oprobiosa ruina! Precisamente ahora, el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, muestra signos inequívocos de no ser (por mucho), lo que el país necesita, más aún, resulta ser muy inadecuado

¿Es que AMLO se siente un nuevo Moisés? En un video expone e invita a la gente a elaborar una “Constitución Moral” ¿qué le pasa a ese hombre? Recuerdo que el lema de campaña de Miguel de la Madrid Hurtado era la “Renovación Moral”, en la cual se nos instaba a mejorar el comportamiento moral, tratar de ser menos corruptos, más honrados, y ahí siguió en ese tenor, pero, sin obligatoriedad. Al hablar de una Constitución Moral ya implica estatutos y normas de general observancia, quizá AMLO no se percató de ello, y sea sencillamente que aplica mal los términos. Por ello mi comparación con Moisés, quien una vez que hubo liberado al pueblo de Israel de los egipcios, les enjaretó “Los diez mandamientos” ( el Decálogo). ¿Habrá alguien capaz de hacerle entender a Andrés Manuel lo demencial de sus propuestas? Que provoca temor en la ciudadanía, y justifica que sus tradicionales enemigos nos receten con el lapidario ¡se los dije! Respecto a su salud mental

Desde hace meses empecé a notar a un AMLO, obsoleto, zigzagueante y acomodaticio, pero, no demente.- lo expliqué anteriormente, dejó atrás los postulados y posturas tradicionales de la izquierda, para congraciarse con el sistema, lo logró, si ese era su principal objetivo, que le aproveche. No dejo de reconocer que es un tanto cuanto divertido y ocurrente, sin embargo, el país está en un pozo profundo, es un momento crucial y lo menos que necesitamos es un presidente que provoque risa. Necesitamos claridad en; la Reforma Energética, la Reforma Educativa, que defina quien será el Secretario (a) de Gobernación, el Aeropuerto Internacional, el Estado Mayor Presidencial, el avión presidencial (que no tiene ni Obama), las refinerías, el INE, el SCJN, salario mínimo, altos salarios de la clase dorada de la burocracia, las pensiones a ex presidentes, precios de combustibles, el Sector Salud, la zona fronteriza, el ISR, el IVA, los Coordinadores Estatales, la descentralización de las Secretarias…

Le comunico sr. AMLO, que está acabando en forma apresurada con su capital político.- no asuma que todo el mundo lo quiere, en primer lugar tiene en contra a la gente que no votó por usted, seguimos luego un número creciente de decepcionados, y… si después del primero de diciembre, no implementa medidas de satisfacción inmediata para la población (disminución drástica del precio de la gasolina o el encarcelamiento de Peña Nieto, Deschamps o César Duarte), no se que vaya a pasar, si se, adiós popularidad. Sus asesores (por cierto, que torpes son) deben de haberle hecho saber, que sus designaciones a diferentes puestos en su futuro gabinete no son bien vistas por la población, que el puesto de Director de PEMEX a un hombre, cuyo único mérito es ser su paisano es un completo desatino, que Manuel Bartlett al frente de la CFE causa un profundo malestar, que Esteban Moctezuma Barragán en la SEP y Marcelo Ebrard en la Cancillería son muy mal vistos por una ciudadanía que prometió tomar en cuenta. Total, se le está haciendo bolas el engrudo.

Sus declaraciones mañaneras son esperadas con ansia, saben que seguro da la nota.- el lugar sin duda no es el indicado, se presta al cotorreo y al escarnio, no hay respeto de los medios de comunicación y eso es doloroso aún para los que lo criticamos. Incluso se rentan las casas adyacentes para que le sean tomadas fotos desde las azoteas, claro, ya hay vendedores ambulantes, tacos de canasta y demás alimentos preparados, dando un aspecto de feria de pueblo, ¿qué falta, mesas donde se juegue lotería (dije lotería), peleas de gallos y prostitución callejera?

Bien por el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.- quienes en una actitud digna, no se pliegan a los caprichos del presidente electo y manifiestan abiertamente su rechazo a la controvertida figura del coordinador (virrey) que se pretende imponer, ojalá hubiera más gobernadores como ellos, ¿qué les puede ir mal por ello? Es posible, sin embargo, que defiendan la soberanía de sus estados es plausible<

Sigue sin resolución la elección a alcalde en Cd. Juárez.- repito mi apreciación, ninguno de los dos contendientes merece ganar, González Mocken por Morena y Armando Cabada por la vía independiente, si quieren respetar la voluntad ciudadana, váyanse los dos a… al rancho de AMLO en Tabasco, dicha voluntad yace sepultada por montañas de fraudes y triquiñuelas de los dos políticos mencionados, , nota curiosa, ambos son priistas, ambos son duartistas. Una ciudad tan progresista, olvidada (por el estado y federación) y hospitalaria como Juárez, no merece ser botín político de ninguno de esos dos inmorales candidatos que se la disputan

Notas Locales

En el asunto de los parquímetros, como dijera Juan Gabriel, que no, que no.- caray, que duros de entendedera resultaron tanto el gobierno municipal como las hermanas de la caridad de la FECHAC, los que inocentemente quieren hacer ver que es Helamán Reyes vs los parquímetros (esa es una tonta estrategia de reduccionismo), no es así, la verdadera confrontación es; “El pueblo de NCG vs los parquímetros”. El joven líder Helamán Reyes, es el único que realmente se interesa por la ciudad y ha emprendido su defensa, es digamos la punta de la lanza, atrás de él vamos la población en masa, lo respaldamos y repudiamos que pretendan privatizar la vía pública.

¿Qué tiene en la cabeza el gobierno municipal de Nuevo Casas Grandes? Hubo un programa federal para identificar a la ciudad con costo a la federación, el presidente municipal asesorado por sus bobalicones y torpes funcionarios, pensaron que eran demasiadas letras y para economizar decidieron que sólo les hicieran tres letras NCG y las colocaron en la plaza principal, ¿más tontos, imposible? Con un dejo de envidia, veo las fotografías de municipios que exhiben orgullosamente el nombre completo de su ciudad, y como personas cuerdas y nada tontos las pusieron a la entrada de su municipio, mientras que estos pobres…

José Cruz Pérez Rucobo Periodista y Crítico Político Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Este autor no tiene más publicaciones.