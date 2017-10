Y que no amanece…

By Benjamín Carrera Chávez on 13/10/2017

Dr. Benjamín Carrera Chávez

Pues finalmente se cumplió el primer año de Javier Corral al frente del Gobierno del Estado de Chihuahua y con ello la obligación de entregar el primer informe al Congreso del Estado, lo que a su vez abre la posibilidad de que los mandantes, es decir todos los chihuahuenses, revisemos lo que han hecho o dejado de hacer aquellos a los que les pagamos por administrar la entidad.

En lo personal tuve la oportunidad de revisar el documento de 278 páginas y desafortunadamente me queda un amargo sabor de boca, otro año perdido para el crecimiento y desarrollo de chihuahua, otra vez, un año desperdiciado en que muy poco se hizo para labrar un mejor futuro para las generaciones venideras. Con toda razón nos lo van a demandar. Al tiempo.

Desde luego que entiendo que las anteriores administraciones y sobre todo la última dejaron saqueado y en quiebra el cajón del dinero, pero no puede ser la excusa eterna para no poder lograr que se vea ese nuevo amanecer que tanto presumen y prometen, no pueden ya, después de un año, seguir usando ese pretexto para que no hagan nada de obra en el estado, para que se les salga de control la inseguridad o para que se reduzca significativamente la pobreza.

Además llama poderosamente la atención que se diga que han logrado ahorros por 1,624 millones de pesos y que no se vea reflejado en obra pública o en algo, sinceramente no veo mejor publicidad que anunciar determinadas acciones de gobierno gracias a esos ahorros.

Pero la historia no termina tan fácil, pues recordando aquellas “promesas del corazón” que se hicieron a diestra y siniestra durante la campaña, como aquella de la universidad gratuita, de manera obligada viene a la mente lo que se le ofreció a ciudad Juárez, quien no recuerda la entrega de ese enorme cheque cuando Javier Corral se comprometía a entregar los recursos “que por justicia le corresponden” a Juárez; después de un año en el Gobierno la deuda sigue con los juarenses, por ejemplo, la transferencia de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento al Municipio o la ubicación de la Secretaría de Desarrollo Social en la ciudad o a la reubicación de la Ciudad Universitaria y el Colegio de Bachilleres 16.

Corral también ofreció una Ley de Coordinación Fiscal que beneficie a las ciudades que más aporten, pero no ha presentado la iniciativa correspondiente. Es claro que ese “devolverle a la ciudad lo que le corresponde” quedo sólo en discurso.

Es claro que no resulta fácil gobernar un estado, pero es aún más difícil hacerlo si se distraen irresponsablemente cuantiosos recursos humanos y materiales para promover figuras partidistas como esa de las tres mentiras, pues no es ni Frente ni Amplio ni Democrático o si se intenta un manejo político-electoral con respecto a la detención del exgobernador buscando dividendos en las urnas.

Como colofón podemos terminar afirmando, que al menos en este primer año, en Chihuahua tuvimos un gobierno de saliva lleno de discursos y pretextos que no dio el ancho, pero eso sí, maquillado de azul.