…Y líbranos de los Loera y ‘transmorenos

By Rafael Navarro Barrón on 18/07/2018

Se les conoce como los ‘transmorenos’, es un grupo de jóvenes y políticos ex priistas que son la hechura de las administraciones de José Reyes Ferriz, Teto Murguía y Enrique Serrano.

Se caracterizan por su pasión a las causas que defienden: la política rastrera y sin ideología. Pertenecen a la generación del pragmatismo: se corrompen con facilidad, carecen de compromisos a largo plazo y son, por naturaleza, excesivamente usuarios de la tecnología modernista y las redes sociales.

En las administraciones públicas organizan la parte política. Ignoran cómo se realizan los procesos administrativos, pues acuden a las oficinas como ‘aviadores’ aprovechándose de los cargos públicos que les permiten tener muchas canonjías, grandes sueldos y pocas responsabilidades.

En esa demarcación ‘todo terreno’ son ‘mochileros’ (viajan con una mochila en la espalda, alérgicos al portafolios), enamorados y bohemios. No les importa servir de mandaderos, de choferes, de secretarios particulares, de transporta ‘novias’ oficiales del gobernante en turno. Se adaptan a los burritos de la esquina o comen en los mejores restaurantes.

La mayoría son profesionistas, pero sin más mérito que la licenciatura en ‘Ciencias de lo que sea’. Visten camisas al estilo La Barbie, el Ingeniero y El Chapo Guzmán. Los pantalones y camisas ‘stretch’ revelan el extravío de la virilidad y brincan con facilidad de la metrosexualidad o a la mujerujes (del ‘verbo’ mujerujo) por eso son capaces de defender las uniones gays, el aborto y la adopción de niños por parte de parejas homosexuales.

No se casan, se junta. No tienen niños, crían perros o en su defecto, adoptan aparatos de videojuegos. Por las noches pululan en los antros de moda donde toman cerveza barata y ligan a sus nuevas aventuras.

Tienen casa pero duermen donde les cae la noche. Esa es la generación política que representa la nueva visión de izquierda priista-morenista, los transmorenos.

…

Son las 2:30 de la tarde y un séquito juvenil atraviesa la puerta del restaurante La Maestranza. Los comanda Fernando Villarreal ex subdirector de Centros Comunitarios en el tiempo del alcalde Murguía. Era un aviador. No tomaba decisiones, no acudía a la oficina y cuando lo hacía era para hacer ‘acto de presencia’. Me sorprende saber que ahora es el secretario particular de Yeidckol Polevnsky, la presidenta en funciones de Morena.

El mozuelo y sus ‘apretaditos’ amigos de Morena son ahora los emisarios de un poder exacerbado, conferido por la ex presidenta nacional de Canacintra que ha subido al barco a empresarios de dudosa reputación.

La lista se compone también de redimidos del PRI, entre ellos Gabriel Flores, ex líder local de Canacintra y ex diputado por el Estado de Chihuahua.

Dueño de una fortuna, se confrontó con Teto Murguía por romper la hegemonía política del ex alcalde en la colocación de dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Flores Viramontes es un rico empresario, además heredero de una fortuna que se compone de decenas de terrenos, edificios y casas en Ciudad Juárez y Estados Unidos.

El feudalismo urbano de Flores Viramontes fue trastocado en el periodo de gobierno de Teto Murguía, ya que el rompimiento generó una reacción enérgica del entonces alcalde que le embargó muchas de las fincas propiedad del ahora asesor de Yeidckol Polevnsky y mensajeros de AMLO.

Esa acción justiciera sirvió para conocer la forma en que empresarios, como Flores Viramontes logran multiplicar las finanzas personales al evadir impuestos y generar alternativas de apoyo a los políticos para luego cobrar la factura.

Villarreal y Flores encabezan la comitiva que empatará las políticas públicas del ‘mesías’ con los programas de gobierno de los simples ‘fieles’ que gobernarán las demarcaciones políticas del país.

Los ‘transmorenos’ dialogaron el martes con un Javier González Mocken que, literalmente, se los come en experiencia. Ha gobernado y co-gobernado el municipio más grande del Estado y el cuarto del país; en materia de protocolo oficial se ha fogueado en las grandes ligas y sorteado experiencias únicas que lo colocarán en las crónicas que se escriban sobre la historia de Ciudad Juárez.

Sabe luchar contra la corriente y soportar las traiciones políticas. De allí partirá su lucha contra los que se creen los emisores del pensamiento purista del mal llamado ‘Peje’.

Vi a un Gabriel Flores sobrio. Las últimas veces que dialogué con él, andaba ebrio. Ahora se ve distinto. Usa lentes al estilo ‘Up’ y ropa que lo hace ver más jovial.

Sus últimas incursiones en Juárez estuvieron ligados a la tranza y a las vendettas periodísticas al patrocinar a periodistas de poca monta y a páginas de Internet creadas para el golpeteo político.

Allí estaba, el famoso ‘gabo’, renacido y remasterizado; levantando la bandera del naciente gobierno que nos ha vendido la idea de que todo cambiará. Pero veo a sus enviados, a sus políticos y pienso que el Peje es un iluso gobernante incapaz de discernir de quién se está rodeando.

…

La historia actual nos remonta, necesariamente, a las historias de abusos y excesos que se dan desde el naciente poder de la izquierda en el Estado de Chihuahua.

Y decir movimiento de izquierda, es ofender la ideología que europeos y sudamericanos han defendido como forma de vida que basa sus principios en la ética y que no vacilan al defender las causas de los más pobres.

Las estridencias de AMLO están muy lejos de asemejarse a la ideología de José Mujica, el ex presidente de Uruguay. Comparar al político tabasqueño con el eminente filósofo charrúa, sería una ofensa a la brillantes e inteligencia de este hombre que se echó a la bolsa al mundo entero con su forma de vivir la función pública y sus congruentes discursos humanistas.

Es por eso que los izquierdistas juarenses dan risa. Creer que Juan Carlos Loera de la Rosa es un militante de izquierda es una frase ofensiva. Es un remedo político incapaz de sostener el principio de la ética como una forma de vida; lo mismo ocurre con Manuel Loera de la Rosa, su hermano, el cacique universitario que deambula por entre la cátedra y el poder, albergando en su cabeza la idea de que será el próximo rector universitario.

Y ambos seudo izquierditas, ahora beatificados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consideran que tendrán las herramientas del poder para hacer y deshacer en los ámbitos de competencia.

Manuel Loera, el afamado maestro ‘Lovera’, como le llaman, cree tener los suficientes méritos para acreditar la posición de rector, posición que nadie le niega, pero que sería un retroceso en los momentos en los que la universidad requiere ascender a los niveles académicos que ha perdido en los últimos años.

Si a alguien se le puede adjudicar esa pusilánime ruta de estreñimiento académico, es a quien aspira a la rectoría.

La posición de Secretario Académico da cuenta del enorme fracaso de Loera de la Rosa que ha aferrado sus mandíbulas al carro de Morena y al determinante papel que jugará su hermano en la política estatal.

Si alguna extraña duda se levanta para suponer que Manuel Loera podría ser el próximo rector de la Uacj, tendríamos que acudir al escritorio de AMLO y reclamar ‘tráfico de influencias’ y ‘nepotismo’, bajo la tesis que maneja el señor presidente electo que ha purificado la función pública pero que dudamos pueda purificar a los políticos de siempre, a lo más sucio del poder público que, por desgracia, son los que ahora toman decisiones.

…

El rostro del abogado y derechohumanista, Gustavo de la Rosa Hickerson brillaba con la emoción de un niño en piñata de barrio. Recibía su constancia de mayoría que lo acredita como diputado chihuahuense, un sueño impensable en otra época de su vida.

En el PRD luchó incansablemente por esa y otras posiciones. Eran las décadas en las que muchos juarenses observábamos con simpatía a este hombre hecho en las luchas sociales, adherido a las causas supremas de pobreza y ejemplo para muchos políticos; su residencia la ubicó en un poblado del Valle de Juárez desde donde ejercía una presión política para garantizar los derechos de los campesinos.

Pero esa luna de miel con el pueblo se desvaneció. La columna ‘Indicador Político’, del periodista Carlos Ramírez, da cuenta de la metamorfosis política. El escritor balconeó información proporcionada por la ex panista Clara Torres y ahora mujer muy cercana a la estructura que rodea a Andrés Manuel López Obrador.

Clara Torres sostiene, como otras muchas activistas de esta frontera, que Gustavo de la Rosa Hickerson, ex visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es una persona amoral y marcado por un pasado reciente que se mueve entre la corrupción y el abuso sexual.

Hace unos años, De la Rosa tuvo que autoexiliarse en El Paso, Texas bajo el argumento de haber sido amenazado de muerte en su casa del Valle de Juárez. Las pruebas fueron aportadas ante los órganos deliberativos de Estados Unidos como una garantía de estancia, hasta que pasó el peligro.

En la columna, Clara Torres revela que “mientras De la Rosa Hickerson laboró como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dejó una estela de corrupción, defensa de torturadores, protector de miembros un cártel de la droga y cobrador de favores sexuales para atender quejas”.

Policías municipales y ministeriales acusados por violación de derechos humanos encontraron en De la Rosa un funcionario que los “ayudaba” a superar las denuncias cobrándoles como litigante privado.

La respuesta de De la Rosa fue determinante. Lo consideró como una guerra sucia para evitar que sea considerado en la lista de candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Estos son los casos que me constan en lo personal por dichos de las víctimas, testigos, personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) y de su propio presidente José Luis Armendáriz”, comentó Clara Torres.

En el 2011 se le pidió a De la Rosa su renuncia a la CEDH pero movió influencias para sostenerse hasta que en septiembre de 2014 finalmente lo despidieron.

En estas elecciones, el partido de López Obrador lo rescató y lo concedió una candidatura. El derechohumanista aprovechó la presencia de su sobrino, Juan Carlos Loera de la Rosa para ubicarse en la lista de aspirantes. Ahora legislador local defendiendo las siglas de Morena.

Clara Torres aportó datos de expedientes abiertos contra De la Rosa y presentó nombres de personas que han denunciado al derechohumanista.

Están documentados casos en los que pidió favores sexuales para investigar expedientes de feminicidios en Ciudad Juárez.

Además pesa sobre la escasa conciencia de Pichú de la Rosa, un hombre muerto por golpiza de ministeriales y otro injustamente llevado a prisión durante cuatro años por mala integración de carpetas y negligencia y omisión de ex visitador de los Derechos Humanos.

Recientemente, Gustavo de la Rosa Hickerson, fue catalogado como un hombre que “no tiene conciencia, no vela por la humanidad, solo por sus intereses mezquinos. La voz provenía de una madre de familia que representa a una de las víctimas inocentes del famoso derechohumanista.

A causa de la mala integración de una carpeta de investigación, abusos policiacos, omisión y negligencia, tanto de agentes policiacos, como del ex visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa Hickerson, “mi hijo pasó cuatro años en prisión innecesariamente y otro hombre murió a consecuencia de la golpiza recibida”, señaló Angélica Moncada Medina, madre de hombre acusado de extorsión agravada.

Refirió que en un evento en un hotel del Paseo Triunfo de la República, ellos acudieron a manifestarse por la tortura y encarcelamiento de su ser querido sin embargo, “El Pichú”, como también es conocido el activista y abogado, salió personalmente y les dijo que no dijeran nada contra él, que les iba a ayudar con la situación de su hijo, pero que no lo pusieran en mal con el organismo internacional International Crisis Group, defensor de los derechos humanos, todo con la pretensión de que se alejaran de ahí, porque insistía en señalar que en Juárez no existe la tortura.

Tras intensa lucha contra decisiones de jueces y autoridades, finalmente salió libre y se ha interpuesto demanda contra agentes ministeriales, unos tres, por lo que hay querella de pago de daños; igualmente, interpusieron denuncia contra los jueces que mal llevaron el caso, lo que supuestamente se les ha dicho que se les procesará a unos y otros, pero es muy lenta la indagación y seguimiento del caso, explicó. Ellos (autoridades), tienen el sartén por el mango, nosotros no significamos nada para ellos, la justicia no llega a nosotros, destacó.