Versículos de las sagradas escrituras: Maquiavelismo fuera de la política

By Carlos Felipe Carrazco Vega on 25/01/2018

Carlos Felipe Carrazco Vega

“No siempre las buenas acciones son oportunas y eficaces” (El Príncipe – N. Maquiavelo)

“Utilice la franqueza y la generosidad en forma selectiva” (Robert Greene – Las 48 leyes del poder)

“Los hipócritas se ofenden por la verdad”

“De políticos y locos todos tenemos un poco”… o cómo era?

El término “Maquiavélico” esta fichado y desprestigiado igual que el de “psicópata” afirmando incluso que son homónimos y no es así. No son “patologías” es un desarrollo cognitivo natural, si eres psicópata o maquiavélico no tienes una enfermedad mental, así eres por naturaleza pero a raíz de la mala interpretación le atribuyen a todo lo macabro e inmoral como maquiavélica.

¿De qué manera se presenta el maquiavelismo en la vida diaria? en la extorción por medio del sexo (Ofrece y quita beneficios a tu criterio), en la coquetería y la seducción manipulando las circunstancias para parecer perfecto (a), en las entrevistas de trabajo (donde investigas la empresa para tener ventaja).

En la vida nos enseñan a ser chicos buenos, respetar al anciano y a la mujer, esto es ética, la ética no es algo que beneficie a todos, solamente es algo que evita el conflicto, son reglas, no son un dogma o un sacrilegio violarlas, claro tienes castigo pero no te condenas de por vida… bueno no hablemos de asesinato.

¿De qué manera se manifiesta el maquiavelismo en nuestra vida diaria? Niños, esa química flamable que nos genera tics nerviosos son un vivo ejemplo de maquiavelismo, son capaces de manipular las circunstancias y obligarte a actuar según sus necesidades y si algo les sale mal; son capaces de elaborar una escena de crimen que los haga ver inocentes…maldad pura.

En las empresas, los puestos vacantes, las entrevistas:

¿Has estudiado a la empresa a la que aplicaras? Inclusive teniendo pericia, ¿has investigado los gustos de tu jefe para saber cómo persuadirlo de que eres digno del puesto? Claro todos lo hacemos, eso es maquiavelismo porque dice: “En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven”. Técnicamente te evaluaran por lo que piensan de ti, inclusive aunque seas competente y tengas habilidad, lo que los demás piensan de ti es lo que influirá en cómo te tratan.

Una blasfemia que dicen del maquiavelismo es que son malos, manipuladores, herederos del infierno y primos hermanos de Adolfo Hitler…pues no es cierto (en mayoría). Según el contexto es la definición. Por ejemplo:

Persona que actúa con astucia y perfidia para conseguir sus propósitos. ósea maldad pura. acciones o actitudes de astucia, engaño y doblez que emplean algunas personas a fin de lograr un propósito específico sin importar los medios empleados para alcanzarlo. Ósea actuar con anticipación, con ventaja Según la psicología: “El maquiavélico se refiere a una personalidad que no elige ser, sino que simplemente es, un maestro de la manipulación”. En el ajedrez es indispensable se maquiavélico para ganar, en el deporte (estrategia de engaño) es un factor importante. Ósea no es tanto la definición, sino el contexto. “Las etiquetas hacen a las mentes cuadradas”.

Según un portal de administración (Gestion.pe), el maquiavélico lo define dentro del contexto empresaria como:

– Los individuos psicopáticos son por lo general más deshonestos, egocéntricos, imprudentes y crueles que el promedio de la población. El maquiavelismo está un poco más relacionado con encanto superficial, manipulación interpersonal, engaño, crueldad e impulsividad. Las personas que puntúan alto en este rasgo son moralmente débiles y propensos a apoyar la idea de que “el fin justifica los medios” o están de acuerdo en que “es difícil salir adelante sin buscar atajos aquí y allá”(…)

(…) En un estudio reciente sobre representativas empresas alemanas, el narcisismo fue positivamente relacionado con el salario, mientras que el maquiavelismo fue relacionado de forma positiva con el nivel de liderazgo y la satisfacción profesional.

¿Es bueno ser maquiavélico?

Si eres del tipo Yoda, blanco puro y sin mancha o te las haces al estilo darth vader y te inclinas por la maldad, tendrás un dilema moral pero tu eficiencia en lo que hagas dependerá de tu habilidad de desenvolverte en un polo, ya sea el niño bueno que merece regalos en navidad o el lado obscuro que hace lo que sea para conseguir sus objetivos. Entiendo, los principios son lo importante. Dime, si prohibieran las alarmas contra incendios en tu casa, ¿Vendería la casa y vivirías en la calle o adaptas un sistema de riego clandestino?, como dijo Maquiavelo: “El hombre es capaz de tolerar que le insulten, que le quiten la libertad o le aumente impuestos pero jamás tolerara que le quiten el patrimonio”.

Todos tenemos maldad en proporción, está en nuestra genética, igual que el maquiavelismo, antes se usaba más notoriamente: se hacían tácticas y se manipulada al mamut para que cayera en la trampa. Se engañaba al enemigo para conquistar países, Manipulas a tus hijos haciéndoles creer en santa Claus para hacerlos portarse bien, tu macho alfa compite con otros “lomo plateado” por el amor de tu vida (y quizás de otros mas) llevando las mejores flores, manipulando tus palabras, enamorándola con regalos. Todo está embarrado con la mantequilla del maquiavelismo, todo es manipulación pero el contexto moral y “bueno” no te deja aceptar que en ti hay un chamuco gateando.

“EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS” (no esto no lo dijo Maquiavelo, es más bien una descripción de su pensamiento), este slogan que se inmortaliza igual que las letras de Coca Cola, estimulan el lívido del ego, de esa necesidad de sobresalir, de ser mejor que otros de destacar…ósea: “Superarnos personal y profesionalmente”. Vivimos en la era de la oferta y la demanda, de la competencia y si eres demasiado bueno, los malos te sacaran ventaja y si eres muy malo, tanto buenos como más malos que tú se aprovecharan de ti. Aprende a calcular tus objetivos, a analizar el pronóstico de tus acciones y si algo te limita (la moral, la ley o tu mama), visualiza si lo que quieres vale la pena el riesgo y decide.

Recuerda cada acción que tomes, tendrá dos resultados uno positivo y uno negativo, de ti depende hacia donde se incline la balanza para ti (en mi caso, prefiero que siempre me beneficie; incluso, aunque tu actuar sea bueno y benéfico, perjudicaras siempre a alguien y para esas personas serás maquiavélico o una mala persona.

Nunca te límites a las expectativas de otros (al menos que te beneficie hacerlo). Si eres aceptado para ocupar un puesto, felicidades; pero recuerda que le hiciste perder un trabajo a alguien…pero eso no importa porque es producto de tu esfuerzo y de las capacidades limitadas del otro, tenías ventaja, la ventaja siempre es buena (esto es maquiavelismo puro).

El maquiavelismo no es ni bueno ni malo, su aprobación o desaprobación dependen según el contexto donde se aplican y de quien la interpreta. Actúa conforme a tus ideales no bajo prejuicios que te sometan.

La ley, las normas y la moral existen para mantener un estatus Quo y una tranquilidad proporcional. Maneja la dualidad conforme a la efectividad y serás mas prospero, claro, sin caer en absolutismos porque es en un dogma donde perjudicas a la mayoría, porque de un dogma, de un absolutismo, nace la intolerancia y recuerda que el ser humano tolera cuando se le perjudica al prójimo pero nunca tolerara cuando se le perjudica a sí mismo.

“Cámbiate al lado obscuro” dijo un Blanco en una ceremonia del Ku Klux Klan.

Con mis mejores deseos: Un judío tolerante.