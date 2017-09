Ven, no te pasará nada: Bullying y la justicia ante el maestro

Carlos Felipe Carrasco Vega

La educación es vital para el progreso del intelecto, el genio y la humanidad, los maestros son el germen de la vida que nos impulsa al desarrollo humano; sin embargo, la especie humana adolescente tiene entre sus entrañas el gen maléfico del odio al docente que se traduce en creativas e incluso peligrosas bromas, esto porque… bueno en la adolescencia mayormente somos idiotas pero es cuestión de selección natural.

El frio es bullyng en contra de los solteros

Gánate el respeto de los demás, teniendo la osadía de ser tú mismo – Dr. House

La burla significa en muchos casos las falta de ingenio – Jean De la Bruyere

En esta sociedad un tanto inestable moralmente, siempre hay dos puntos de vista, y mayormente destaca la negativa, en este caso bullying es generalizado a violencia y la moralina social afirma que la violencia siempre es negativa; sin saber que el parto es una violencia física y psicológica muy fuerte o enamorarnos por primera vez y terminar es una violencia que genera resultados diversos, las guerras por la independencia, a quienes mueren en un acto de libertad son héroes, a quienes mueren por un acto de opresión son dictadores, el primero es aceptado el segundo repudiado, pero ambos actúan con violencia (semántica, pura semántica)

Neutralizada la bomba moralista que me pudiera atacar en un futuro comienzo el ensayo:

Curiosamente (habiendo excepciones a la regla) quienes cometimos fraudes escolares, bromas o algún tipo de crimen organizado en el receso, fuimos maestros o influencia de algún tipo. Explico esto:

¿Por qué el al nombrado bullyng, antes llamado selección “natural darwinista” existe en la actualidad? Entre los alumnos no es más que una manera de expresión, una forma de darse a conocer, para bien o para mal, por desgracia en un mundo globalizado, donde la dependencia económica se ha transmitido al desarrollo organizacional de la misma, obtenemos una mentalidad capitalista, ¿Qué es una mentalidad capitalista?

La economía y el poder adquisitivo nos hace dependiente de lo materia, la apariencia, la toma de decisiones basada en las emociones, egoísmo y la discriminación de clases sociales. Con esto tenemos por consecuencia una mentalidad en los hijos de vanidad, amor por lo material (o por lo ajeno), un pensamiento de la vida tonto sin filosofía (mediocridad) y un ataque notorio a cualquier idea pensamiento o estilo de vida diferente a la propia, esto crea lo que se conoce como bullying. La raíz de este problema yace de la filosofía de los padres, de no enseñar con ejemplo la ética del trabajo ni de dirigir la superación personal basado en el apoyo unidad con otros.

En otros términos, el bullyng hacia los maestros es más un hobbie, un pasatiempo para quienes tenemos (o aún estamos tratando) ciertos problemas de autoridad, .Es una catarsis emocional de venganza o repudio hacia un adulto que en nuestra tonta cabecita pensamos que “no sabe nada” que somos mejores o que es incompetente cuando ni siquiera alcanzamos a diferenciar entre derechos y obligaciones; sin embargo el puberto, desde los inicios de la humanidad actúa irracional, es justificable pues su cerebro no es apto aun para pensar libremente y con lógica. Antes no respetábamos al maestro sin embargo estábamos conscientes que él tenía la facultad de hacer notar nuestras fallas, a veces exhibiéndonos, a veces aconsejándonos, en mi caso, a los maestros quienes me impulsaron en lo intelectual y espíritu les guardo un respeto y no mostré mi parte caótica,(saludos maestra gloria, maestra Guadalupe, profesor Jaime). A los demás, que estoy seguro me recuerdan hoy, en mis facetas de alumno. En la faceta de maestro recuerdo el ejemplo algunos de mis maestros donde nunca se humilla o insulta la inteligencia del alumno, y a raíz de eso, evite que me robaran la pila del carro, que me pusieran Resistol en el portafolios, pusieran azúcar al tanque de gasolina ya que un adolecente molesto, es capaz de todo. En mi época de maestro el karma me vino muy notoriamente, ya lo estoy superando con ardua labor terapéutica y mi búsqueda espiritual…

¿Lo bueno del bullying?

Para ser honesto el bullyng recibido es vital en nuestra búsqueda personal y desarrollo del carácter, pues aprendemos a lidiar con abusones, a no dejarnos e incluso nos aflora la parte maléfica que siempre es indispensable para no ser burlados u ofendidos por otros (recuerden, vivimos en una sociedad egoísta).

La contra parte, quienes hacen Bullyng, si se sanciona adecuadamente, se hace ver al puberto consecuencias que van más allá de quitarle el iPhone dos días y el domingo pagarle el cine, aprende a valorar la integridad de las personas, en su mayoría son líderes aquellos que abusan de sus compañeros en secundaria o son algún tipo de influencia en su entorno. La psicología afirma que el Bullyng siempre es algo malo y que requiere de terapia tanto el abusado como el abusador, en parte estoy de acuerdo sin embargo, una educación cívica deficiente, una falta de atención familiar a los hijos, una cultura consumidora y un intelecto mínimo, nunca darán solución al bullyng. A mayor educación se fomenta la inclusión y la tolerancia, que impide el bullyng (en el párrafo anterior mencione las característica de la sociedad capitalista, precursora del bullyng). No es el círculo social el que general el bullyng, es la ignorancia que genera intolerancia y la intolerancia genera discriminación.

¿Lo perjudicial?

Si no nos conocemos, nos menospreciamos y somos dependientes de otras personas, estamos expuestos al abuso y manipulación de otros. El perjuicio del bullyng es permanente si no se atiende y se es cauteloso, detona en depresión y un menosprecio así mismo que impide el progreso intelectual social laboral e incluso sexual en la persona; pues el abuso y el ataque genera resentimientos e impotencia que se transmite en la personalidad.

Es menester ahora, comprender los ideales, respetar estilos de vida, aun sin estar de acuerdo; sin embargo también es requerido remarcar las líneas que dividen los sublime de lo ridículo, pues ya estamos envueltos en un circo donde hay que tolerar incongruencias, irónicamente tolerar intolerancias e incluir la diversidad ideológica cuando a causa de la excesiva libertad infundada ya sea por imposición o carencia de las habilidades lógicas y racionales (para no decir intelectuales). “Le debemos tolerancia a la intolerancia”, ya parece el nuevo slogan de la ideología social que nos trae, el daño colateral de la separación de ideologías, que se cerraran y discriminaran a otros, volvemos a lo inicial: clases sociales, discriminación ideológica, económica, religiosa, intolerancia, intolerancia, intolerancia.

Somos lo que pensamos, actuamos conforme a lo que creemos, tenemos fe en nuestros ideales, ¿cómo saber si son los ideales adecuados? Basta con evaluar las consecuencias, si bien sabemos que cualquier acción que hagamos perjudicara en proporción positiva y negativa debemos tener el criterio de saber qué tan mal perjudica, nuestras acciones deben siempre dedicarse a minimizar el daño, nunca fomentarlo pues con ello estaremos expuestos a perjuicio. Todos huimos del riesgo, tememos a las consecuencias negativas de nuestros actos; así que mientras actúes conforme a un ideal incluyente, tolerante, prudente y discreto, no tendrás daños colaterales en tu vida y las consecuencias no te perjudicaran notoriamente.

La discriminación, la antipatía y autoproclamarte superior por tu poder adquisitivo, tu coeficiente intelectual o por la cantidad de amigos (simpatizantes o temerosos de ti) entraras en un amurallamiento que te separara del beneficio, la ofensa crea ofensa, la traición crea traición, nunca puede combatir un daños con una acción positivas, debes se reciproco; así que imagina el daño que haces, si te preocupas por tu apariencia¿que ven los demás en ti?, recuerda, con una sola persona que se te revele, motivara a las demás…intenta detener todo el daño que recibirás a costa de eso.

Igual como dice un código moral de sabios: “Háblale respetuosamente a los grandes, prudentemente a tus iguales, sinceramente a tus amigos, y con ternura a los pobres”.

Con mis mejores deseos de paz profunda: YO