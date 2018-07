Un poema y una historia de traiciones

By Rafael Navarro Barrón on 20/07/2018

La historia ya se escribió y tendrá como efecto inmediato el juicio de miles de juarenses que están analizando cada paso del proceso electoral que parece no ha concluido del todo. Poco a poco se va definiendo el panorama de Ciudad Juárez en cuanto a su conformación política y administrativa que tendrá en los próximos tres años.

Parece que no hay marcha atrás, a pesar de los berrinches del Independiente.

El ‘efecto Cabada’, aunque sigue siendo un dolor de muelas para Javier Corral y los morenistas, no es otra cosa que el reflejo de una elección que se planeo sucia desde un principio. Era del dominio popular, una versión que hasta la fecha se repite, que los grupos y partidos políticos estaban repartiendo grandes sumas de dinero para afrontar el proceso electoral.

Fue el colmo del cinismo: se sabía que el PRI, los Independientes y el PAN, pagarían cada voto a $700 pesos.

Los independientes manejaron antes, durante y después de la contienda electoral un descarado reparto de recursos materiales; lo mismo hizo el PAN a través de la estructura de gobierno. Decenas de trocas, camufladas con los logotipos de Protección Civil, acudieron a las colonias periféricas a repartir despensas.

Además, crearon la infraestructura de movilización a través de Uber Piratas y gente de dudosa reputación que estaba lista para trabajar electoralmente.

Uno de ellos fue el gánster de los Uber y socio de un alto funcionario de la administración municipal, José Luis Ontiveros. La versión de que un empresario juarense y un funcionario municipal son los dueños de esos taxis ilegales, cada vez es más grande.

La situación llegó a tal descaro, que la directora de Tránsito, Verónica Jaramillo emitió un documento que avalaba la operación de los carros pirata que se habían constituido como Uber al amparo del poder Independiente.

La acción ilegal fue suspendida por la oficina de Transporte del gobierno del Estado, al considerarse un acto ilegal, una intervención ajena a las facultades de la funcionaria municipal que, en el único debate que existió entre los candidatos a la alcaldía, fue seriamente cuestionada por González Mocken, pues describió a la dirección de Tránsito como una oficina corrupta.

Y a raíz del fracaso electoral y político de Cabada, las puertas a la traición se han abierto de una forma que el Independiente no esperaba. Decenas de personas, dos de ellos cercanos a su gabinete, han difundido información que será sumamente importante para saber ‘qué ocurrió el día de la elección’ y los días previos al 1 de julio. Las conversaciones, confrontaciones, órdenes de movilización, utilización de recursos públicos, las ‘explosiones’ del candidato que fueron muchas y alcanzaron a muchos, están ya a disposición de los opositores.

Lo que no queda claro, es la versión e información que ha surgido de una aparente confrontación entre el candidato suplente, Rodolfo Martínez y Carlos Corona, director de Centros Comunitarios y coordinador general de la campaña de Cabada, en donde, según las fuentes, hubo amenazas de muerte.

De ser así, se trataría de un claro reflejo de lo que ocurrió después del proceso electoral en el antro de campaña que fue utilizado por los Independientes para organizar la elección y defender el voto.

Corona, según las fuentes de la presidencia municipal, no ha regresado a laborar. Y las versiones establecen que se refugia en El Paso, Texas ante el temor de que se concreten las amenazas vertidos por el güero Martínez.

Por el lado del PRI ya hay más datos de una narración anterior realizada en esta columna. La historia de Vladimir, el amigo cercanísimo al ex candidato priista, Demetrio Sotomayor junior, miembros de una extraña cofradía que incluye también al líder estatal del tricolor, Omar Bazán, da cuenta de lo complicado que ha sido el postparto electoral para el tricolor.

A Vladimir, según los testigos, se le perdieron los 10 millones de pesos que estaban destinados para la movilización y compra de votos en Ciudad Juárez. La versión de robo fue confirmada a los priistas juarenses por el delegado del CEN del PRI en esta frontera. Los activistas tricolores esperaban con ansias un recurso que nunca llegó, se extravió en un hotel de la ciudad de Chihuahua.

El priismo no ha dado por válida la versión del robo simple o extravío, de hecho dudan del asalto a Vladimir, que según su mejor amigo Demetrio, quedó muy lastimado. Creen y no dudan que Omar Bazán planeó el robo para quedarse con el dinero.

El extravío generó serios problemas en la estructura y algunos de los platos rotos tuvieron que ser pagados por ricos priistas de la frontera.

Según la versión de los priistas, a Vladimir le robaron un costal de dinero con lujo de violencia, el recurso económico que venía dentro del morral era para esta frontera y, de acuerdo a Demetrio, el cercano a Bazán fue golpeado con bastante severidad por los ladrones.

…

Y adicional a lo que ya narramos, en el caso de los Independientes, también se ha sabido que se utilizó una enorme estructura para defender los votos de Armando Cabada la misma noche en que anticiparon el triunfo a favor del candidato morenista.

En algunos de los casos, se ordenó rayar las boletas y alterarlas antes de llegar a las oficinas de la Asamblea Municipal Electoral.

La estructura municipal que se dedicó, en horas de trabajo, a defender al jefe Cabada en la Asamblea fueron los abogados: Martín Pacheco Hernández, del área de Titulación de Asentamientos Humanos; Jesús Martínez Navarrete, Juan Antonio Lozano, Leonardo Salazar Torres, jefe administrativo de Asentamientos y María Luisa Garfias Duran, del área operativa de la misma dependencia.

Sucedió lo mismo en el área de Comercio. Uno de los inspectores de la oficina fue aquel que escenificó dos acontecimientos vergonzosos. Uno en la biblioteca Tolentino, donde fue localizada una de las oficinas que sirvió para promover el voto y preparar la movilización de votantes el mero día de la elección.

El otro caso fue en las oficinas de la Asamblea Municipal Electoral justo en el momento en que fue captado tomando fotografías sin tener una asignación y una acreditación para realizar ese trabajo…ni ninguno.

Días antes, el subjefe de Comercio Municipal se dedicó a recabar recursos en los negocios del ramo de alcoholes. En uno de los antros fue observado por un alto funcionario de la administración municipal y, en lugar de deponer su actitud, acudió a una persona cercana a Cabada a denunciar que el funcionario que lo vio asaltando estaba reunido con unas damas y con gente de Morena.

La visión rastrera de los Independientes se ha recrudecido en los últimos días. Algunos funcionarios se han acercado a las personas que han servido en el proyecto morenista para solicitar audiencia o enviar un saludo al futuro alcalde de Ciudad Juárez.

Y así, todos los días, unos y otros se van bajando del barco y cada día la administración municipal se queda más sola. Literalmente está paralizada.

…

Se trata de un poema social que está circulando en las redes sociales. Por genial y por despertar la reflexión entre los lectores vale la pena su reproducción. Es el gesto de hartazgo de un pueblo que todavía cree en las promesas de sus ‘mesías’, pero que está a punto de dejar de creer, si le vuelven a fallar.

En el amanecer del 2019, habremos de conocer el verdadero perfil de este país y de Andrés Manuel López Obrador. Al nuevo presidente y a su equipazo de trabajo se le dará el tiempo prudente para que las cientos de promesas que hizo en campaña se empiecen a materializar.

En verdad, el poder judicial es una de los grandes pendientes de este país. Es el poder más corrompido de todos pero que navega con bandera de honestidad.

Es absurdo creer que la tentación de ser corrupto aumenta cuando se tienen sueldos bajos. Esa es una falacia que han utilizado los gobernantes para abusar del pueblo de una forma descarada.

El corrupto es corrupto gane lo que gane. Los gobernantes que no saben jugar derecho se pitorrean de López Obrador y se hacen pipi de risa.

Quien tiene el poder tiene la llave del cajón y siempre encontrarán elementos para robar y robar, porque están enfermos del alma y carecen de toda posibilidad de poder sustraerse de esa necesidad de echarse al bolsillo lo que no le pertenece.

Francisco Villarreal, el ícono de la decencia entre la lista de presidentes que han gobernado Ciudad Juárez, donó su sueldo como alcalde a las causas de los más desprotegidos. ¡Gran acción! Ejemplo a seguir, pero nunca donó su millonaria fortuna a ninguna otra necesidad social.

A eso se llama fariseísmo. Sucede lo mismo con los funcionarios ‘regala pollos’. Lo hacen con el dinero del pueblo, con los fondos del erario público. Regresan a los ciudadanos lo que es de los ciudadanos.

Ese tipo de acciones que se ejercen, solo desde el poder, no son otra cosa que falaces acciones. No tienen ningún fondo. Sabido está que la filantropía no se ejerce desde el gobierno, sino desde el corazón.

Bill Gates, el hombre más rico del mundo, ha vaticinado que para el 2035 habrá disminuido la cantidad de países pobres en el mundo, una predicción basada en los progresos favorables en la lucha contra la pobreza extrema que se han logrado en las últimas décadas.

El multimillonario y filántropo considera que ese objetivo es “absolutamente” factible, y señala especialmente el progreso en Latinoamérica, donde cree que en dos décadas puede no haber países pobres, con la sola posible excepción de Haití.

Gates detalla su vaticinio en carta anual de la Fundación Bill y Melinda Gates, divulgada que intenta desactivar tres mitos muy comunes sobre la ayuda al desarrollo: que los países pobres están condenados a seguir siéndolo; que esta ayuda se desperdicia en mala gestión y corrupción, y que salvar vidas en los países más pobres genera un exceso de población.

Gates, es el hombre más rico del mundo, con una fortuna valorada en 78.500 millones de dólares reconoció que la filantropía privada “no puede llenar los huecos”.

Afirmó que su fortuna personal se destina “a ayudar a los pobres. Está temporalmente en mi cuenta bancaria, no la consumo”.

Poema dedicado al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El de la voz manifiesta

que no es bodega su pecho

y a un licenciado en Derecho

le vamos a dar respuesta.

Un tipo a quien le molesta

ver que en los tiempos actuales

vienen cambios radicales

que afectan a su bolsillo,

llamo a que pase al banquillo

Luis María Aguilar Morales.

Argumenta el acusado

que requiere “un sueldo digno”,

y es peor que un tumor maligno

todo lo que ha declarado.

Usted, señor magistrado,

parece ser que no entiende

que con su actitud pretende

malbaratar la justicia,

yo le tengo una noticia:

LA DIGNIDAD NO SE VENDE.

Ni por mucho, ni por poco,

porque un funcionario honesto

no flaquea ante el presupuesto

ni ante el soborno tampoco.

Dirá usted que me equivoco

o de plano que soy necio,

así que ¡vámonos recio!

total, la verdad no ofende:

cuando su hueso defiende

SE ESTÁ USTED PONIENDO PRECIO.

Si cien mil pesos al mes

le parece “poco digno”

ya nos está dando un signo

de qué lo mueve a ser juez.

¿Motivará su interés

la aplicación del Derecho

o actúa solo en su provecho

mostrando algo ya sabido?

que es Morales su apellido

pero INMORALES sus hechos.

La Dignidad, magistrado,

es algo muy diferente:

es lo que tiene la gente

a la que usted ha ignorado.

Ese México olvidado

que le chinga día con día,

esa inmensa mayoría

a la que sus honorarios

de VEINTE MIL pesos DIARIOS

NOS SABEN A GROSERÍA.

Dos mil seiscientos al mes

es el mínimo vigente

¿No le parece incongruente

contra lo que gana un juez?

La ética está al revés

y la disyuntiva es clara:

la justicia sale cara

porque con cada millón

que se agrega a su ambición

SE DOBLA AÚN MÁS LA VARA.

Yo soy un pobre plebeyo

pero aclaro en mis pregones

que con sus declaraciones

se ha echado la soga al cuello:

Es más fácil que un camello

cruce el ojo de una aguja

a que se apropie un granuja

otra vez de los impuestos;

SOMOS MILLONES DISPUESTOS

A DEJAR QUE EL TIGRE RUJA.

Aquí, señor magistrado,

tengo listo el veredicto

de un jurado muy estricto

que su caso ha revisado.

Usted mismo es su abogado

-de su actuar es responsable-

es tiempo que México hable

y empiece a impartir justicia

de cinismo y de avaricia

lo declaramos: CULPABLE.