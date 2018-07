By Mario Héctor Silva on 11/07/2018

TORRE FUERTE

Los futuros : Nueve años más de poder

El Diario se vende

Javier González Mocken

Impugna PRI resultados

Ejecuciones, imparables

En medio de un mar de especulaciones y la certeza de que el gobierno panista de Chihuahua le pisa los ‘callos’ al presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, a quien le tiene preparado un grueso expediente de irregularidades por presuntos delitos por peculado, y junto con él, a varios de sus colaboradores y hasta exfuncionarios en la administración, entre otros, al extesorero municipal, Oscar Luis Pérez Pérez, surgen una serie de malos presagios sobre un gobierno enlodado en la corrupción y el desaseo financiero.

Sergio Cabada Alvídrez, hermano del presidente del gobierno Independiente, y señalado en las carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) no tenía necesidad alguna de cruzar el umbral de la tentación del poder, para hacer alianza con el grupo de empresarios, entre otros, Jesús ‘Chuy’ Otero, Arturo Muñoz del Grupo Smart y Tomas Zaragoza, para luego inmiscuirse en los negocios que tradicionalmente se tejen a la sombra del poder en las licitaciones del gobierno.

Hoy, en medio de la batalla política que se libra y que tiene como epicentro la Asamblea Municipal Electoral (AME), por la disputa de los votos entre el independiente, Armando Cabada y el ganador de la elección, de acuerdo al primer registro y anuncio oficial del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Javier González Mocken, se escucha intramuros que el presidente municipal y su hermano, tienen más que prisa por irse de la ciudad;

Salir del mal sueño y de una amarga derrota. Pero hasta ahora, mera especulación política, surgida más, del inframundo en los mentideros políticos, y de los “aportes” de algunos que manejan datos y versiones no comprobadas.

El trascendido de los “acuerdos” previos y los patrocinios de la campaña política, que el alcalde Armando Cabada habría ofrecido desde antes de haber tomado la decisión de participar por segunda vez en menos de dos años por la alcaldía de Juárez, por la anhelada reelección -que se convirtió en un poderoso “capricho” que transformó al presidente-, habla de que el edil reunió no menos de ocho millones de dólares por parte de sus patrocinadores, a quienes repartió a gajos, las áreas del gobierno.

Mas allá, Armando Cabada ya hasta habría comprometido a futuro, seis años del gobierno estatal de Chihuahua 2021-2027, lo que finalmente, nos aseguran las buenas gargantas, le redituó en generosos apoyos millonarios para la campaña política. El triunfo estaba a la puerta, y hasta testigos existen, de que Armando se jactaba de que tendría nueve años más de poder político en Juárez y en el estado de Chihuahua.

Desde el área de seguridad pública -la más cotizada por razones ligadas a la delincuencia y al crimen-, hasta la secretaría del Ayuntamiento, Obras Púbicas y Servicios Públicos, en donde también se hacen negocios con la protección y apoyo de quien gobierna la ciudad.

En el vertedero, el presidente municipal decidió jugársela con otro hombre que en apariencia no tenia necesidad alguna: Rodolfo Martínez Ortega, hijo del empresario capitalino, Rodolfo Martínez Montes (ROMA), quien un mal día, decidió ofrecerlo casi en ‘sacrificio’ en los asuntos de la cosa pública, en la lista de regidores del Ayuntamiento con el excandidato priísta a la alcaldía, Héctor ‘Teto’ Murguía en el año 2010.

Hoy nos cuentan y nos llega información de que un poderoso grupo de empresarios amigos a Rodolfo Martínez, buscan sacarlo del estercolero y de la corrupción que agobia al gobierno del presidente Armando Cabada.

Gente ligada al poder público en la capital le ha hecho saber que el gobernador de la entidad va, además del presidente municipal, sobre varios funcionarios de la administración de ese gobierno, y del que no podría salir limpio y sin negociaciones políticas de “alto nivel” de por medio, el famoso ‘güerito’ Martínez, apodado por enigmático personaje y detractor de Teto: Miguel Salgado Peter como la “marrana de oro”.

Por cierto, el último dato obtenido por Torre Fuerte es contundente y abona a esa posibilidad política. Se reunieron esta mañana en el comedero de la Paseo Triunfo de la Republica, el candidato suplente y patrocinador de Armando Cabada: Rodolfo Martínez, y con él, sobre la mesa estaban dos personeros del gobierno estatal de Chihuahua.

Los mensajeros del gobernador de Chihuahua, Javier Corral cumplieron su encomienda. Le explicaron las causas y los objetivos de una ofensiva político-administrativa del gobierno estatal. No se supo más, pero las especulaciones corrieron como reguero de pólvora en las redes sociales.

Se ha confirmado la existencia de auditorías al ejercicio gubernamental de Armando Cabada.

Y muchos otros, acusan, sin pruebas por ahora, al abogado Alberto Enrique Guzmán Aguilar, a quien señalan como financiero también de la campaña política del independiente, y de ser “nexo” y “piedra angular” de las relaciones del presidente Cabada con el crimen organizado.

“El Diario se vende” /

Hoy el periodista Rafael Navarro, sacó del baúl de los recuerdos aquella vieja declaración que se le atribuye al único hombre que dentro y fuera de El Diario, en sus peores o mejores momentos, Osvaldo Rodríguez Borunda nunca dejó de pagarle. Ni siquiera en el exilio: Elías Montañez Alvarado, a quien se le atribuye la frase de que “un día Osvaldo se vendió barato y en mal momento”, y se volvió a vender, dice Navarro.

Incluso en una investigación hecha por quien escribe esta columna hace ya cerca de ocho años, nos encontramos con la semilla que dejo sembrada el también periodista Servando Pineda -hoy por azares del destino consejero de la Asamblea Electoral, quien, en su ensayo de medios de comunicación, escribió sobre esas “relaciones difíciles y tormentosas” que un día hizo a Elías retractarse de sus declaraciones hechas en 1986, donde había acusado a Osvaldo Rodríguez Borunda de recibir 90 millones de pesos para favorecer al PRI y al gobierno de Fernando Baeza.

El mismo año en que Elías y un grupo de trabajadores fueron humillados y despedidos. Y el año en que el periodista “favorito” de Osvaldo decide también declararle la guerra y sacar de ese periódico a Raúl Flores Simental, otra de las llamadas ‘vacas sagradas’ del periodismo en Ciudad Juárez. El Objetivo: el control total del medio impreso.

El Diario ha decidido, en medio de la zozobra y de las horas finales, antes de la última decisión y del rumbo que podría tomar la elección para Ayuntamiento., quemar políticamente sus naves y apostarle al independiente de Juárez, Armando Cabada.

El ganador Javier González Mocken /

Se acabaron los argumentos. El candidato del partido político de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Ciudad Juárez, Javier González Mocken es el ganador de la justa electoral.

Los números serán confirmados en las próximas horas, y serán más que suficientes para que el presidente de la Asamblea Municipal Electoral, Edgar Villegas, a quien más de dos han acusado como a un sujeto timorato y a quien le tiemblan las corvas, se rehaga y otorgue finalmente el triunfo al hombre que salió avante en los resultados del PREP la misma noche del día de la elección de Ayuntamiento.

La jornada de ayer el candidato independiente, Armando Cabada Alvídrez, que regresó a la presidencia municipal, utilizó la trinchera de la alcaldía, los recursos y medios a su alcance, para señalar en la interpretación de algunos medios de comunicación “afines” al presidente y candidato, que no sólo que habían recuperado votos: cerca de dos mil, sino que habían incluso, revertido la tendencia y los resultados, lo que provocó una crisis entre los representantes de los diferentes partido políticos en la Asamblea Municipal que obligó a salir a todos los actores en la contienda.

Asombró el aplomo y la tranquilidad del candidato de Morena, Javier González Mocken que sigue a distancia los resultados y que mantiene la sobriedad de un hombre maduro y con la experiencia política.

Y sino existen sorpresas “mayúsculas”, es decir detonadoras, todo apunta a que el ganador de la elección es, sin discusiones, ni lloriqueos, el abogado y ex presidente municipal de Juárez.

Se supone que se ha entrado en la última etapa de revisión y conteo de los votos reservados, no mayor a los 800, que no serán suficientes en la pretensión política de quien busca reelegirse por tres años más. Empero, habrá que esperar el resultado oficial y el siguiente paso que pueda dar el candidato independiente en el caso de que los resultados, como se anticipa, no le sean favorables.

La disputa mediática en torno a la guerra que se libra al interior de la Asamblea Municipal, también alcanzó a un grupo de comunicadores que son dirigidos como marionetas por parte del mismísimo presidente municipal.

Los conductores de canal 44, la empresa televisora que es propiedad de la familia Cabada: Claudia Vega y Juan Manuel Martínez, así como el jefe de noticias, Edgar Román y el analista político, Francisco Ortiz Bello, fueron ridiculizados en las redes sociales, tras intentar defender ayer por la noche, en un programa producido exprofeso, los argumentos y los intereses de su patrón, el presidente municipal, y actor en la contienda política. Y los detractores de los periodistas se pasaron de tueste. La fotografía del meme en la portada de esta columna es simplemente cruel.

Impugna PRI resultados /

Se le mueve una ‘pata’ al PRI. El líder estatal Omar Bazán Flores, anunció que su partido ha denunciado la existencia de anomalías ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE).

Se ha presentado un juicio de inconformidad contra la elección del Ayuntamiento en los municipios de Ascensión y Buenaventura.

De acuerdo con la información del dirigente del PRI y diputado plurinominal en la conformación del próximo Congreso estatal, se hizo una revisión a las actas de computo y la secretaria jurídica del partidazo, encontró “diversas irregularidades” que motivan al órgano electoral a declarar nulos los resultados de la elección del pasado primero de julio, según el comunicado del CDE del PRI.

Los priistas dicen que les asiste algo más que la razón jurídica, por lo que se promueve la defensa del triunfo en las elecciones de ambos municipios del noroeste de Chihuahua.

Ejecuciones, imparables. /

En el popular e histórico barrio de la Chaveña ya no saben para cuándo terminarán las ejecuciones. En un día son tres o cuatro, y al día siguiente otros tantos. Están aterrorizados y no tienen quien los defienda.

Otros dos eventos violentos, entre ejecutados y encobijados siguen estremeciendo a la ciudad.

Los delincuentes no se detienen. Sigue la ‘limpia’ a pesar de la elección, del ‘juicio de la historia’ y hasta de la presencia del gobernador de Chihuahua, Javier Corral y de todas las policías.

El gobernador Javier Corral y el alcalde Armando Cabada sostuvieron una reunión más de seguridad el “pueblito mexicano”, pero las ejecuciones siguieron imparables en las calles. Los ajustes siguieron en las colonias Santa Rosa y la Chaveña.