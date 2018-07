By Mario Héctor Silva on 04/07/2018

TORRE FUERTE

Los ‘demonios’ que agobian a Armando /

En la conciencia colectiva de la población de Ciudad Juárez, especialmente de quienes no votaron por él, el pasado domingo 1 de julio, se fundamenta un clamor generalizado que, al margen de los resultados oficiales y la posibilidad de lucha política por mantenerse ‘vivo’ en la disputa judicial, el presidente del gobierno Independiente de Juárez,Armando Cabada Alvídrez debe ser sujeto a un proceso judicial para que responda a cuando menos ocho carpetas de investigación abiertas que se le siguen en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE).

El asuntillo no es nada menor, y la mayoría de las carpetas -con excepción del caso de la denuncia interpuesta por el periodista y conductor de Televisión, Héctor González García, que lo ha demandado por agresiones físicas y verbales y amenazas de muerte, el resto tienen que ver con la falta de transparencia en los manejos de los recursos en las diferentes direcciones del Ayuntamiento de Juárez.

Hoy los ‘demonios’ persiguen al presidente municipal, Armando Cabada, que sigue agarrado de las unas y de la probabilidad de que un recurso de impugnación puede darle algo de ‘oxigeno’ en medio del siniestro político que hoy vive su gobierno sumido en la corrupción política y administrativa.

Hace apenas unas horas, un buen amigo que tiene relación con estos espeluznantes asuntos de la función pública, me confirmó que el alcalde anda amparado y ‘apertrechado’, luego de los últimos rumores que, durante la semana pasada, tres días antes de la elección, y tras la detención de algunos ex colaboradores de César Duarte Jáquez, urgieron al jefe de la comuna a ampararse porque sentía el fuego sobre la suela de sus zapatos.

Sería el segundo amparo, que mas a fuerzas que de ganas, habría presentado el alcalde con licencia, luego de que en marzo pasado si presentó un amparo para evitar presentarse ante la FGE y declarar ante el caso de la ultima denuncia presentada por Héctor González. El presidente se amarró los ‘huevos’ y prefirió la solicitud de amparo, ante la posibilidad de ser humillado y visto en las oficinas de la Fiscalía General. El dato sobre el primer amparo esta confirmado por la Oficialía de Partes del Poder Judicial Federal.

El vendaval de ‘rumores’ sobre la inminente detención del alcalde sigue vigente, aunque algunos ‘sesudos’ especialistas en derecho y en política, creen que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, no tiene en este momento los arrestos para llevar a cabo tamaña ‘faena’.

Ellos creen que Armando Cabada será detenido, una vez que se enfríe todo lo relacionado con la elección, entre agosto y el mes de septiembre, y con la suerte, de que el presidente municipal, ya no se diga, no sólo no pueda entregar a su sucesor la alcaldía, sino ni chance de salir por la puerta trasera del edificio de la presidencia municipal.

‘Así las cosas’ para Armando Cabada cuyo gobierno empezó a destejerse la misma noche que un día antes de la toma de protesta en octubre de 2016, había decidido jugarse su suerte con los policías de César Duarte, y darle un portazo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que en su momento creyó en la figura de quien gobernaría ciudad Juárez. El tiempo terminó dándole la razón al gobernador panista de Chihuahua.

Ni Jorge González Nicolás, ni Pablo Ernesto Rocha, ni Sergio Almaraz, ni siquiera la pareja sentimental del primero, que envió a trabajar a la otrora poderosa mujer en la FGE, Laura Amaro, a la Secretaria de Seguridad Publica le pudieron responder política y administrativamente al presidente del mal llamado “gobierno independiente”.

Lo suyo, es decir lo de ellos (policías) y el del alcalde, fue otro tipo de ‘negocios’ a la ‘sombra’ de la complicidad.

La conciencia colectiva de la gente y la inercia del movimiento que encabeza el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador acabaron por sepultar las esperanzas del lector y conductor de noticias, que fracasó en su intentona de proyecto político.

La voz colectiva de la población en Juárez asegura que el gobernador de Chihuahua no perdonará al amigo de César Duarte.

La conveniencia política de Javier /

El reconocimiento tácito del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado a los resultados de la elección del pasado domingo que, de acuerdo con los datos del PREP daban hasta ayer martes una ventaja de 5,200 votos a favor del candidato del partido de Morena, el ex priista Javier González Mocken, es el presagio de que el gobernador ha decidido transitar los tres últimos años de su ejercicio político con el hombre que una vez, y en contra de la decisión del entonces rector de la UACJ, Alfredo Cervantes García, decidió darle cabida y su lugar como estudiante en la carrera de derecho.

Fue Javier González Mocken, entonces director de ICSA quien esa vez, hace ya muchos años, decidió apoyar al joven estudiante, militante panista, a solicitud de quien gobernó Ciudad Juárez en la administración 1983-1986.

González Mocken, y aún con la reprimenda de los priistas incrustados en la máxima casa de estudios, decidió apoyar al entonces joven militante albiazul que había decidido estudiar la carrera de leyes.

Otro dato. La nueva conformación política y la obligada búsqueda de negociación política en el Congreso del Estado con el Partido de Morena, que tendrá una importante fuerza en la Torre Legislativa, es motivo suficiente y poderoso para interpretar que Javier Corral ha decidido jugársela a favor del abogado y triunfador de las elecciones en Juárez.

Otra de las hipótesis surgidas en las últimas horas en los mentideros con respecto a las elecciones, fue la versión que habría surgido desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, donde dieron instrucciones directas al dirigente estatal,Fernando Álvarez Monge para que el candidato de ese partido a la alcaldía en Juárez, Ramón Galindo Noriegaaceptara su derrota y el triunfo del ex presidente municipal, Javier González Mocken.

Por supuesto, el líder del PAN a nivel nacional y el candidato Ricardo Anaya tenían tela de donde cortar para negociar algunas posiciones políticas y elecciones más cerradas y controversiales en el centro y sureste del país. Un caso específico es el estado de Puebla del panista Rafael Moreno Valle.

Y el caso de Juárez, con la ventaja de Javier González Mocken en el conteo y resultados parciales de la Asamblea Municipal Electoral, fue materia para darle curso y lograr a cambio, algo más con los operadores políticos de Morena en la capital mexicana.

Cae el último eslabón político del Duartismo /

No lo creerá, pero los priistas derrotados en la elección del pasado domingo tienen motivos para estar contentos. No pierden detalles de los resultados y de la grilla en el caso del estado de Chihuahua.

Así de contentos, aparecieron ayer a mediodía en el comedero de la Paseo Triunfo de la República, el líder estatal del PRI, Omar Bazán Flores, el presidente del comité municipal, Oscar Nieto Burciaga y el delegados Wilfrido Campbell Saavedra, que literalmente, festinaban los resultados de una dolorosa derrota de su partido político.

El motivo es, aunque no lo dijeron verbalmente, que finalmente, con los resultados de la elección del pasado domingo, cayó el último eslabón político del Duartismo que apenas si se sostenía con pincitas y a ‘raja tabla’.

Y aunque no está muerto, porque se sabe que en política hasta los ‘muertos resucitan’, los priistas allegados a Bazan creen que ahora si el PRI esta el umbral de los cambios de fondo y de la limpieza que huele aun al exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte.

Se tendrán que sentar quienes “ya bailaron” y hasta en dos ocasiones consecutivas, fue el punto de convergencia de quienes, en la mesa pegada a los ventanales en el negocio de Carlos Slim, analizaban en corto, los resultados de la elección del pasado domingo.

Preparan maletas, y posiblemente por varios años sabáticos, el ex candidato a gobernador, Enrique Serrano Escobar, la ex diputada Mayra Chávez, y con él, todos los sobrevivientes y seguidores políticos de César Duarte, que hace dos años, se jugaron el pellejo en los alambres, y apostaron, no por el candidato de su partido a la alcaldía, Teto Murguía, sino por Armando Cabada Alvídrez, a quien Duarte levantó de la nada, para hacerlo candidato ganador en la elección a la presidencia municipal.

En el pecado, Serrano y compañía, llevaron la penitencia y perdieron también la elección a gobernador de Chihuahua. Esa es la verdadera y triste historia de fracaso y de traiciones en el PRI. Quién sabe si por ese motivo, Omar, Oscar y Willy festinaban…

Los millones que se embolsó María Ávila /

La diputada federal y “dueña” del Partido Verde Ecologista de México, María Ávila Serna terminó burlándose de los fiados y soñadores aspirantes y candidatos del PVEM que le prestaron sus nombres y prestigio a un partido político que sólo ha servido de receptor de muchos millones de pesos.

No es nada nuevo. Pero otra vez María Ávila se sirvió con la ‘cuchara grande’, y dejo chiflando en la loma, a los candidatos a diputados locales y federales, con solamente tres excepciones, a quienes además de la utilería y propaganda política -pero ni siquiera de ellos, sino del Partido-, les patrocinó un publimóvil: dos diputados locales, incluyendo al buen Toño Andreu, al pariente del abogado Salvador Nassri y a otro de los jóvenes desconocidos.

El resto de los “invitados” para hacer más millonaria a la diputada federal del Verde y a su esposo el diputado localAlejandro Gloria, no sólo no recibieron lo convenido del dinero público para hacer campaña política, sino que tuvieron que meterle dinero propio, para cuando menos lograr una salida lo más digna posible.

Ellos si se dieron cuenta de que los millonarios recursos destinados al PVEM en Chihuahua, que obligaría a una intervención de las autoridades electorales, no tocaron tierra.

Ni siquiera cumplió María Ávila con lo mínimo prometido. Hay una gran y profunda decepción de muchos candidatos que se sintieron “burlados” y “pisoteados” en su dignidad de personas.