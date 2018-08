TORRE FUERTE: Las huellas de Everardo en el hospital

By Mario Héctor Silva on 07/08/2018

TORRE FUERTE

Andrés Manuel en Juárez

Armando, olímpicamente ignorado

La huella de Everardo en el hospital

Burlas, memes y amenazas en IMSS

!Que vuelva Chito!

Congruente con el inicio de su campaña política que arrancó en Ciudad Juárez hace ya algunas semanas, el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ya dio la primera pincelada de lo que será el ejercicio de su administración pública en el país, y cómo los asuntos de seguridad pública -que son de alta prioridad-, tendrán la atención todos los días de su gobierno.

Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, que serán los ministros responsables en Gobernación y en la Secretaria de Seguridad Pública Federal, respectivamente, dejaron en claro que Ciudad Juárez y Chihuahua, y los problemas que se viven en materia de inseguridad, serán foco de atención del gobierno de la República.

Se trazaron aquí las primeras líneas de la trayectoria que buscará terminar con la impunidad, corrupción, inseguridad y violencia, que son de los grandes problemas nacionales y que ahora se convierten públicamente en reto y compromiso del gobierno del tabasqueño. La palabra la ha empeñado aquí quien será, a partir de mañana miércoles 8 de agosto, en presidente electo del país.

El maquillaje gubernamental en Ciudad Juárez fue del tamaño de la ‘sed de justicia’ de los familiares y de las madres de las víctimas a quienes se permitió el acceso hasta la primera fila del teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el más importante evento -al menos mediáticamente-, que ha tenido hasta este día el ganador de la elección presidencial de México, Andrés Manuel López Obrador.

El poder de convocatoria del Foro para escuchar las propuestas y problemas de los ciudadanos a través de las mesas de diálogo, rebasó por mucho la asistencia de los juarenses y de muchos otros ciudadanos que vinieron de fuera, expresamente para ver y escuchar al sucesor del presidente priísta de México, Enrique Peña Nieto.

AMLO dejo en claro, sin embargo, lo que han planteado en su momento otros hombres en el poder, de que son “tiempos de unidad y de reconciliación”, y de que nada se lograr sin la participación de los poco más de 30 millones de personas que votaron por el hoy virtual presidente de México.

La presencia de López Obrador y de su gente en tierras fronterizas, representó también un puntillazo a los desatinos del gobierno en materia de seguridad: 37 mil desaparecidos en el país, con miles de ejecutados y, particularmente en Juárez y en Chihuahua, decenas de ejecutados durante los últimos días. Un dato que debió haberles provocado un schock tanto al alcalde independiente Armando Cabada Alvídrez como al gobernador del estado, Javier Corral Jurado.

El evento de arranque en contra de la violencia y a favor de lograr la paz estructural de México, fue como la firma de un cheque en blanco, que se endosa con la seguridad de que se lograran los objetivos en el proceso de pacificación, donde no habrá pacto con el crimen, según dijo Durazo.

Ni hablar y ni cómo negarlo. El gobernador panista, Javier Corral dijo que la crisis de inseguridad en Ciudad Juárez tiene el escenario más lacerante. Al presidente Armando Cabada ni siquiera le permitieron hablar. Tuvo que apechugar los díceres y las historias que sobre el crimen y la violencia mantienen a la ciudad en el foco de las prioridades del gobierno entrante.

Mediáticamente fue un evento que abonó a la cuenta y al ejercicio de la administración federal que encabezará EPN, en la percepción, fue un golpe duro sobre el conocimiento de la realidad de los problemas de inseguridad que no han logrado resolver ni el gobernador panista y mucho menos en alcalde del llamado gobierno independiente.

Las víctimas son de nueva cuenta el ‘epicentro’ del juego en el ejercicio del poder, y de la perversidad de muchos hombres que le han fallado a los ciudadanos.

Olga Sánchez Cordero tuvo mucha razón cuando dijo que aquí, y en los últimos días -como anotamos arriba- siguen siendo ejecutados decenas de ciudadanos. Nadie la puede contradecir.

Hicieron presencia muchos invitados y algunos ex funcionarios que sí dieron resultados en la primera etapa del gobierno de Chihuahua en la gestión de César Duarte como es el caso del ex fiscal general del Estado, Carlos Manuel Salas y del ex titular responsable de los centros carcelarios, Lalo Guerrero.

También anduvieron el secretario general de Gobierno, César Jauregui Robles, el Fiscal General, César Augusto Peniche, además de activistas y académicos, ex funcionarios ligados a gobiernos y a diferentes partidos políticos, y la presencia de algunos allegados al nuevo gobierno de la República como el todavía senador, Alejandro Encinas, que será funcionario en el nuevo gobierno federal.

El mensaje de Andrés Manuel a Javier Corral y a quienes en el pasado fueron sus detractores y opositores políticos fue certero y contundente: “Es tiempo de unidad y de reconciliación”. Ya pasó la campaña, dijo el virtual presidente electo de México.

Reconoció la “madurez política” del gobernador de Chihuahua y afirmó empero, que en Chihuahua sigue habiendo “sed de justicia”.

El modelo del llamado nuevo “gobierno democrático” en México escuchará y está dispuesto a respetar a todos. Tolerantes y sin sectarismos, afirmó AMLO en su discurso pronunciado en el auditorio del teatro de la UACJ.

Más de 300 periodistas que fueron testigos del arranque de las actividades de un gobierno que ha generado muchas expectativas sobre el verdadero cambio en México.

Armando, olímpicamente ignorado /

Notorio. Demasiado notorio como el presidente del gobierno independiente de Ciudad Juárez, Armando Cabada fue olímpicamente ignorado. Invitado como parte de las formalidades y la cortesía política, el alcalde no tuvo participación.

Su presentación paso completamente desapercibida porque Alfonso Durazo, ni siquiera dio espacio para terminar con su nombre, cuando ya estaba presentando a otro de los invitados.

Caso contrario fue la presentación del alcalde electo, Javier González Mocken, que hasta tuvo oportunidad de levantarse y se llevó el aplausómetro de entre los invitados.

Desconcertante y un mensaje entrelineas para el alcalde Armando Cabada y sus afanes por mantener su lucha por la presidencia municipal a través de la impugnación.

La presencia de ambos personajes que disputaron la alcaldía de Juárez, fue algo más que un mensaje por parte del nuevo gobierno que defenderá con todo al alcalde electo, Javier González Mocken.

La huella de Everardo en el Hospital /

Va un mensaje para el empresario de la construcción y ex subsecretario de Obras Públicas en la frontera norte, Everardo Medina Maldonado.

El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, realizaron un recorrido por las obras del complejo médico que se dejó inconcluso hace tres años en Ciudad Juárez, y cuya responsabilidad, dicen, es del pariente del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

El complejo médico que alberga el Hospital de Especialidades y de Cancerología cuya construcción inició en 2014, se abandonó por falta de recursos, y también acusa a la presunta responsabilidad de quien entonces ocupaba la subsecretaria de obras públicas.

Es un tema que súbitamente por su trascendencia sube a la agenda política del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que obliga al gobernador de Chihuahua a meter en prisión, por mera justicia, a Everardo Medina.

Durante el recorrido el presidente electo comentó que se acudió a estas instalaciones para ver las condiciones en las que se encuentran y buscar el rescate y trabajar de manera coordinada, gobierno federal y gobierno del estado para lograr la conclusión.

“Estamos aquí en esta obra inconclusa que se supone que es un hospital de especialidades, que incluso lo inauguraron y está totalmente abandonado, afuera tiene una fachada como si estuviese terminado pero aquí adentro está abandonado;

Y así como este hospital, hay 57 en todo el país, entonces, antes de construir nuevos hospitales vamos a buscar la terminación de estas obras inconclusas”, comentó Andrés Manuel López Obrador.

Un asunto de indolencia y de corrupción que indiscutiblemente conduce al ex titular de obras públicas del Estado en Ciudad Juárez.

Un tema que le saca ronchas al exfuncionario de César Duarte, que, en un intento de limpiar su imagen y expedientes de investigación, ha puesto en riesgo la seguridad y dignidad de su familia, vinculándola a los asuntos a los que únicamente él y nadie más, debe de responder.

En el hospital se invirtieron 235 millones de pesos y se requieren 623 millones 900 mil pesos para la conclusión de la obra y el equipamiento. Se busca que este hospital albergue 30 consultorios de especialidades, 8 quirófanos de especialidad, urgencias, unidad de quemados, hemodinamia, urodinamia, medicina nuclear, resonancia magnética, entre otros.

La detención de Everardo Medina Maldonado debe ser prioridad para el gobierno de Javier Corral. Y al buen entendedor pocas palabras.

Burlas, memes y amenazas en el IMSS /

A unas horas de que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elijan a su secretario general de la sección Octava, los patadones bajo la mesa entre los candidatos y la planilla oficialista, que busca imponer por un nuevo periodo a Felipe Alcántara, siguen a todo lo que da.

Innumerables memes y carteleras en las redes sociales y al interior de los edificios de los hospitales y clínicas, siguen acusando a la deformación de los objetivos de luchas de los contendientes. Al grado de que las burlas, sobre comportamientos y preferencias sexuales, han salido a relucir, en acusaciones mutuas entre los contendientes de la campaña política que se disputan el ‘hueso’ de la secretaria general del Sindicato del IMSS.

Dicen que la confrontación también llegó ya presuntamente al grado de las amenazas abiertas en contra de los detractores del actual líder sindical, Felipe Alcántara, que quiere, a cómo de lugar, volver a reelegirse, a pesar de que tiene en contra a un numeroso grupo de trabajadores que apoyan, unos a Víctor Rivera Villarreal y otros a Gerardo de León.

La molestia generalizada en contra del actual líder del sindicato y la cargada, apunta, dicen, a nuevos vientos de cambio al interior del IMSS y a gente que busca un nuevo rumbo en las políticas, los derechos y beneficios de la clase trabajadora sindicalizada de esa institución.

Felipe Alcántara Martínez, como dijimos hace algunos días, está vinculado a la corrupción oficial y a las viejas prácticas de despotismo y de soberbia dentro de la institución asistencial. Ha sido parte del retroceso que ha vivido al interior el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Chihuahua.

Alcántara quiere reelegirse, pero trae en contra al grueso de los trabajadores del sindicato del IMSS que demandan nuevos cambios y rumbos en los derroteros de la institución.

En octubre de 2017, trabajadores jubilados y miembros activos del IMSS denunciaron fraude procesal del líder sindical, Felipe Alcántara, como parte de las sanciones que se aplican en contra de los trabajadores llamados disidentes, detractores de la línea oficial del SNTSS.

Tomás Arturo Trejo Castillo y Alfredo Hernández, denunciaron el fraude orquestado por la representante del secretario general de la sección 8, Brenda Guardia Núñez.

Otras presuntas irregularidades apuntan también a un fraude de 1.3 millones de pesos sobre terrenos adquiridos para la construcción de la Unidad Deportiva en Delicias, que vinculó a Aarón Hernández Márquez, actual secretario de prevención social de la sección 8 del SNTSS en la ciudad de Chihuahua. En el hecho se involucró también Felipe Alcántara Martínez.

!Que vuelva Chito! /

En el nuevo fracaso deportivo del Club de Beisbol Indios de Ciudad Juárez, que hiló su decima octava campaña de reveses, los aficionados y los críticos de la llamada pelota caliente han crucificado a Oscar Montes, un presunto empresario parralense que decidió hacer negocios con la empresa Don Boletón y el alcalde independiente, Armando Cabada.

El angelito se llevó durante la campaña, libres de polvo y paja, y con el apoyo del presidente de la Jurisdiccional de Beisbol, Juan Pedro Plascencia, que hizo lo que pudo, pero que no pudo impedir el atraco, entre 180 a 200 mil pesos semanales y solamente por la venta de boleto de beisbol por semana.

Pero además ha sido acusado de maltratar y humillar, no sólo a los peloteros, sino también a los guardias de seguridad en el parque de beisbol ‘Juárez Vive’.

Tan contundente ha sido la desfachatez y el descaro del nuevo socio de Armando Cabada, que la gente, ya al borde de la locura y la desesperación, pidió a gritos el regreso de Daniel ‘Chito’ Cereceres.

La crisis interna en los asuntos del beisbol estalló tras otro fracaso más. Los datos están más que confirmados y han sido citados por el periodista y cronista deportivo Carlos Rubén Delgado, que es autoridad en esos asuntos del beisbol en Ciudad Juárez, y de los que ha hablado en su gustado programa de Radio.

Oscar Montes, el socio de Cabada, de quien dicen, es amante del Dios Baco, ha sido señalado más de una vez como responsable del nuevo fracaso en ese deporte. Los aficionados exigen cuentas y han pedido el regreso de ‘Chito’ Cereceres. De ese tamaño la bronca en el beisbol regional.