TORRE FUERTE: !El Rey va encuerado!

By Mario Héctor Silva on 12/07/2018

!El Rey va desnudo! /

El alcalde del gobierno independiente de Juárez, Armando Cabada Alvídrez perdió la elección a presidente municipal, pero no se da cuenta de que a pesar de los díceres de sus corifeos y de los cortesanos de Palacio, camina ‘encuerado’, mostrando toda la podredumbre por las calles de Ciudad Juárez.

Al independiente le sucedió lo que al ‘Rey’ en el viejo cuento del danés, Hans Andersen, donde los sastres le hicieron creer que le habían confeccionado su mejor traje, y lo sacaron a las calles para que caminara desnudo con un ‘traje invisible’, pero que, ante el temor y miedo de sus súbditos y la gente del pueblo a contradecirlo, nadie le decía nada, hasta que un inocente niño gritó: ‘!El Rey va desnudo!’.

Ese grito removió las conciencias en esa historia, pero es el mismo grito de una conciencia colectiva que decidió darle el voto y el triunfo electoral al candidato del partido de Morena a la presidencia municipal, Javier González Mocken, sabedores que Armando Cabada había mostrado toda su desnudez y con ello todas las indecencias y el costal de corrupción que a su paso por el gobierno había logrado acumular.

Y lo que en un inicio fue un simple murmullo de algunos, se materializó en denuncias públicas y en una serie de amparos sobre los presuntos actos de corrupción, que desnudan a quien gobierna Ciudad Juárez.

El presidente municipal carga sobre su espalda con cuatro amparos, tres órdenes de aprehensión y señalamientos y denuncias de corrupción en cerca de diez denuncias que han sido presentadas y ratificadas en diferentes instancias del poder público.

La expresión del inocente que en el cuento gritó: “¡El Rey está desnudo!”, equivale a la expresión hecha por el candidato de Morena, el abogado Javier González Moken, que acusó al presidente municipal de ‘’acoso institucional’’ y de caminar con los amparos bajo el brazo, en medio de una sociedad confusa y engañada por los aplaudidores y testaferros de su gobierno.

Hoy son miles los juarenses que saben y se han dado cuenta de que el ‘Rey va desnudo’. Y ya no pueden ocultar el coraje y el morbo que produce un escándalo político de la magnitud de quien, por la fuerza y sin la razón, busca erigirse de nueva cuenta como presidente municipal.

Hasta los cortesanos de Palacio se han dado cuenta del engaño, y ya saben que Armando Cabada camina en solitario y desnudo por las calles de la ciudad.

Ya solo queda, como cuenta la historia, que el ‘Rey’ se mire y empiece a correr de vergüenza y a descubrir que ha sido engañado por los hacedores de imagen, y de quien le vendió mas votos de los que él pagó por llegar a la reelección en el gobierno municipal. Hasta aquí la referencia de la historia de ‘El Rey va encuerado’ que dibuja a la perfección a un presidente y candidato, que no quiere ver la realidad de la voluntad de un pueblo, que como dijo el candidato de Morena, ‘’no votamos a favor de Javier González Mocken, votamos por tener una mejor ciudad’’.

Ganamos en las calles /

Contundente la salida del candidato a la presidencia municipal por Morena: “Ganamos en las calles, no perderemos en la mesa”, declaró esta misma tarde el candidato de ‘Juntos Haremos Historia’, durante una conferencia de prensa convocada para ratificarse como el triunfador de las elecciones en la ciudad, de acuerdo a los resultados ofrecidos por el presidente de la Asamblea Municipal Electoral, Edgar Villegas, que horas antes canto que Javier González Mocken es el ganador por una diferencia de 1,281 votos.

Incluso, el candidato de Morena tuvo los arrestos para señalar todos los obstáculos sembrados por el candidato-presidente, o presidente-candidato, de quien dijo ha utilizado todos los recursos para evitar los avances y el proyecto triunfador de Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez.

Y hasta acusó a Armando Cabada de presionar y acosar a la autoridad electoral para ganar tiempo en su estrategia política y su intensión de pretender revertir los resultados del proceso electoral que hasta ahora le son completamente adversos al munícipe de Juárez.

González Mocken denuncio que buscan mil votos perdidos en el sistema de cómputo, producto de ese acoso ‘’institucional’’ de un presidente amparado.

El mensaje de Yeidckol Polevsnky /

Esta misma tarde tocó tierra el mensaje y la instrucción de la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, de defender con toda la inteligencia y la fuerza de los argumentos y la razón, el triunfo del candidato de ese partido político en la elección concurrente del pasado domingo 1 de julio.

El portador de ese mensaje a un grupo de abogados de Ciudad Juárez, de Chihuahua y de México que ya se encuentran en la ciudad, es ni más ni menos que el joven empresario Gabriel Flores Viramontes, que raudo y veloz ha empezado a trabajar con las huestes del candidato y del partido de Morena, por instrucciones de la dirigente nacional, para taponear todos los flancos en la posible batalla postelectoral.

Es decir, que Morena se prepara en grande y con todos los recursos para acabar con la estrategia de denuncia y de impugnación del presidente municipal y candidato independiente, Armando Cabada Alvídrez.

El caso de la elección de Ciudad Juárez, donde Morena arrasó en la elección constitucional del pasado primero de julio, defenderá de ser posible, hasta con los dientes el triunfo del candidato Javier González Mocken, por sobradas razones de que, además aquí, empezó su campaña electoral Andrés Manuel López Obrador, quien no se dará el lujo de entregar, cueste lo que cueste, la ‘plaza’ de Ciudad Juárez.

Y ese es el mensaje para los buenos entendedores de la política en el estado de Chihuahua.

La señora ya empezó a operar, y la defensa jurídico-electoral en el caso del triunfo de Javier González Mocken, mostrará en breve una nueva musculatura.

Como dijimos, AMLO no se puede dar el lujo de perder Ciudad Juárez por la trascendencia que tiene la frontera, que es ‘clave’ e históricamente importante en las relaciones internacionales frente al país mas poderoso del mundo que gobierna el presidente Donald Trump.

Entre timoratos e indecentes /

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado se vio muy timorato y hasta apocado el día de ayer, cuando se topó de frente, con motivo de la reunión de seguridad al presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, quien es, conforme a las denuncias y acusaciones públicas y penales, un presunto delincuente.

Increíble que al alcalde Cabada le hayan dado el paso y hasta un asiento en la reunión de seguridad, cuando sobre el presidente de Juárez, penden denuncias y acusaciones graves, suficientes para que el equipo de seguridad, lo hubiera llamado y conminado a retirarse de la reunión de seguridad.

Pero eso no ocurrió, y al alcalde fue enterado de todas las estrategias, y se le trato con el mismo grado de honorabilidad que al gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

En el primero no cupo la prudencia, la sensatez y la ‘decencia’ de no asistir y enviar a un representante, además del Jefe de la policía municipal, y en el otro, no se advirtió la inteligencia suficiente para hacer valer la fuerza de la razón y el manejo político para dejar fuera, como debió haber sucedido, al presidente municipal, Armando Cabada.

Dicen que lo que es por dentro, es por fuera, y entonces nadie se sorprenda que el gobernador de Chihuahua pueda convertirse en aliado de un alcalde acotado por una crisis política, derivada de la falta de condiciones de seguridad y de los problemas que ya vive, por el rechazo de miles de juarenses que lo quieren fuera del gobierno de la ciudad.

La derrota política en las urnas el pasado 1 de julio, tiene sus efectos colaterales. Ya lo sabremos.

Por lo pronto siguen los ‘rumores’ y las versiones de que el presidente municipal, Armando Cabada está más que preocupado y obligado a responderle a mucha gente que le dio no un peso, sino muchos millones de pesos…

Pero ya hablaremos en la siguiente entrega del caso de la empresa NL Technologies de Nuevo León, y de otros casos, en donde el presidente cobró por adelantado y no ha podido dar respuesta a los compromisos y a las facturas.

Juan Carlos Loera, coordinador /

Sabrá Dios, si Juan Carlos Loera, coordinador del gobierno federal operó o no, a favor del voto cruzado y de las huestes de Armando Cabada, pero lo cierto es que ya se montó en el ‘caballo’ del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ha sido designado como coordinador federal de los programas sociales.

El presidente electo de México designó al juarense y virtual diputado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, como coordinador de programas de desarrollo social del gobierno federal para el estado de Chihuahua.

Indiscutiblemente que será un enorme reto para el ‘agraciado’ político de Juárez, que tendrá que desdoblarse y hacer de su cargo, casi una ‘misión imposible’ para dar respuesta a millones de chihuahuenses que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente en la zona serrana.