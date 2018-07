TORRE FUERTE: Ariadna, luz y sombra 

By Mario Héctor Silva on 23/07/2018

La solicitud de arraigo elaborada y aceptada por un Juez, cuyos oficios también fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) conducen al inminente cierre de las fronteras del presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, a quien cada día que pasa, se le reduce el margen de movilidad. Y en medio de un sinfín de demandas, los espacios se le siguen cerrando.

La solicitud de orden de arraigo facilitada por el Juez Octavo Civil por Audiencias, Iván Erives Burgos, tiene como fin expreso evitar que el presidente municipal salga de la ciudad ante las ordenes de aprehensión que le han sido giradas, lo cual incluso lo han obligado a transitar amparado.

El caso que algunos habían desechado, y que incluso habían dado por ‘muerto’, el de la presunta agresión y amenaza de muerte del alcalde Armando Cabada Alvídrez en contra del periodista de Televisa, Héctor González, al que le dijo: “te voy a matar cabrón, te voy a matar cabrón…”, se ha convertido en un expediente que tiene al presidente municipal en contra de la pared.

Al margen de la disputa poselectoral sobre los resultados de las elecciones el pasado 1 de julio en Ciudad Juárez, la solicitud de orden de arraigo, presumiblemente obsequiada ya a las corporaciones y notificada al propio presidente municipal, coincide, curiosamente, con las historias que se tejen desde hace cerca de dos meses de que Armando Cabada tiene preparada su residencia en el país socio de México y los Estados Unidos: Canadá.

Se ha confirmado la versión de que Cabada (Armando) y su familia buscan poner pies en polvorosa para buscar residir de manera temporal en alguna ciudad de ese país, como consecuencia de que las cosas no caminan nada bien para el lector y conductor de noticias de Canal 44, y a quien algunos políticos y empresarios convencieron para que se lanzara a la aventura de la candidatura a presidente municipal por la vía independiente en 2016.

Hoy se sabe que aquella visita hecha hace algunas semanas a Tijuana y a San Diego, tuvieron como finalidad el cumplimiento de algunas diligencias correspondientes para asegurar su estancia en Canadá.

Durante las últimas semanas y en medio de una andanada de denuncias penales, el propio alcalde independiente de Juárez recurrió a tramitar cuatro diferentes amparos ante la justicia federal, y todos relacionadas a denuncias y a posibles ordenes de aprehensión en su contra por diversos delitos.

El caso de la denuncia por agresión verbal y amenazas de muerte en contra de Héctor González, es solo uno de los muchos casos que tiene en su poder el gobierno del panista de Javier Corral para hacer justicia en los desmanes y abusos de poder del presidente municipal de Juárez.

En febrero pasado lo anticipamos en Torre Fuerte, “la campaña de ‘negativos’ a su cuenta personal, impactarán definitivamente en su sueño de convertirse por segundo período como presidente…”

La noche del desencuentro entre Cabada y González en el exterior del restaurante ‘Mochomos’ de la capital, el alcalde se convirtió en un vulgar pandillero de arrabal.

Ese caso que fue documentado ante la FGE precedía sin embargo a otra denuncia sobre acoso e intimidación y amenazas de muerte de parte de terceros, que presuntamente también fueron enviados por el alcalde para intimidar y amenazar al periodista de Televisa.

Los enterados dicen que Armando Cabada no pudo frenar ni controlar sus emociones, porque simplemente, el alcalde no estaba en sus cabales. Es decir, en sus cinco sentidos. Se transformó en un energúmeno con el que lidiaron esa larga noche, no sólo sus escoltas personales, sino también el administrador de la ciudad, Rodolfo Martínez Ortega.

Todo ello documentado en los expedientes de la denuncia que fue presentada por Héctor González García.

A Cabada lo esperan diversas ordenes de presentación en los Tribunales.

UACJ: Morena pone distancia /

Por voz del líder estatal de Morena, Martin Chaparro, que hace unos días lanzó un comunicado que desliga todo interés de ese partido y de los afanosos seguidores de Andrés Manuel López Obrador en el caso de la sucesión de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), se confirma más la improbabilidad de que el secretario académico de la Universidad, Manuel Loera de la Rosa, pueda llegar a la silla que aun ocupa Ricardo Duarte Jáquez.

Casi casi en un automático como lo comentamos hace unos días, los 50 puntos y premisas del ganador y virtual presidente de México, donde define una serie de políticas relacionadas con el gobierno, la transparencia y la corrupción, descarriló al académico e investigador de la UACJ, por ser nada más y nada menos que hermano de Juan Carlos Loera de la Rosa, el delegado federal de Morena que nombró AMLO para Chihuahua.

La línea consanguínea entre ambos y las nuevas y observadas políticas giradas por el presidente lo convierten en hombre inelegible para la sucesión en la lucha por la rectoría de máxima casa de estudios.

Martín Chaparro dijo que su partido (Morena) ha venido luchando por la transformación de la vida política de México, por lo que están mas que obligados a ejercer un claro marco de respeto a las normas jurídicas que rigen la vida institucional de México, y obvio que eso incluye a todas las instituciones públicas, incluidas las de la educación.

Igualmente se pronunció por el respeto a la autonomía de la UACJ y de su consejo universitario, como máxima autoridad;

“Que uno de los ofrecimientos políticos de nuestro movimiento, abrumadoramente secundado por el electorado, lo es el rechazo al trafico de influencias practicado desde cualquier otro nivel de autoridad”. Más claro ni el agua.

El comité directivo estatal de Morena marca distancia y hace publica su posición inalterable de no influir, condicionar y menos intervenir en la elección del proceso de elección del próximo Rector de la UACJ, lo que deja fuera y sin posibilidad alguna al secretario académico de Ricardo Duarte de buscar el resquicio para contender en las elecciones del próximo mes de agosto.

El ‘Pichuy’, a dejar la diputación /

Gustavo de la Rosa Hickerson, candidato ganador a la diputación por el Distrito Electoral 07 también está bajo la tesitura de un visible conflicto por aquello del nepotismo, cuya sombra de la moralidad en el nuevo gobierno persigue a los Morenos.

El diputado electo Gustavo de la Rosa es el tío de Juan Carlos Loera de la Rosa, y según los críticos, puede empezar a despedirse de la diputación local para dejarla en manos, si tuviera que darse el caso, de su suplente Román Alcantar Alvídrez, cuya diputación, de pasadita y sin proponérselo, le da un raspón a las pretensiones a la rectoría del también pariente Manuel Loera de la Rosa en la UACJ.

Y ni quien dude de las buenas pretensiones del ‘pichuy’ de la Rosa, de pasar a la historia como un diputado gestor y como “diputado activista”, pero las ligas familiares y consanguíneas con Juan Carlos, el ‘Virrey’ de AMLO en Chihuahua lo ponen en el ojo del huracán de sus detractores que desean verlo fuera del presupuesto del Congreso del Estado;

Y todo únicamente para corresponder a las reglas y a las normas del partido de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador, primer interesado en que nadie les cuestione absolutamente nada.

Es más, buenas fuentes nos contaron que en su futura visita a la ciudad (Juárez) el próximo 7 de agosto, Andrés Manuel no quiere toparse ni de chiste con su representante federal en la entidad, cuya posición ya empezó a provocarle algunos dolores de cabeza por la futura relación con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Hace unos días, el abogado De la Rosa recibió su acta de mayoría relativa que lo acreditó como diputado local electo por el séptimo distrito. Alcanzó 26 mil 217 votos y barrió, literalmente, el cachorro de Víctor Valencia que buscaba esa misma diputación por la vía independiente. Víctor Mario Valencia Carrasco obtuvo 12 mil 231 votos que fueron insuficientes ante el fenómeno llamado Andrés Manuel López Obrador.

Y por cierto que ese día, Gustavo de la Rosa tuvo una expresión candente: “Hay una convicción, yo llego al Congreso sin haberme robado ni un voto y saldré sin haberme robado ni un peso”, dijo el también ex visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Habrá que ver si congruente con sus pensamientos, es capaz de concederle la diputación local a su suplente: Román Alcantar, en el cruce entre la honestidad y congruencia y la relación familiar con quien mueve los hilos del gobierno federal en Chihuahua. Una licencia para el ‘Pichuy’, dicen sería lo más sano para no afectar los intereses y el proyecto político de Juan Carlos Loera de la Rosa.

De pasadita le resolverá un problema a la dirigencia estatal de Morena, que tendrían en el diputado Benjamín Carrera al futuro coordinador de los diputados locales en el Congreso del Estado de Chihuahua.

Ariadna, luz y sombra /

Que nadie de por buena a la diputada Ariadna Montiel. Ahora se sabe que no hizo lo suficiente para llevar a los Morenistas a ganar arrolladoramente. El caso de la derrota en la capital de la entidad y los problemas por los que aun atraviesa el candidato ganador en Ciudad Juárez, Javier González Mocken empinan a la representante política del partido de Morena en Chihuahua.

El ultimo reporte que obtuvo Torre Fuerte es que bajo la conducción de la diputada federal y delegada de Morena en Chihuahua el partido fue mas que un desastre, que logró ganar gracias a Andrés Manuel, pero no a la capacidad, ni a la organización que dicen, gritó a los cuatro vientos la diputada federal.

Dicen que Ariadna trae proyecto político y que futurea a favor de René Bejarano y de su esposa, la todavía senadora por ese partido, Dolores Padierna.

Ariadna Montiel en Chihuahua, asociada a Juan Carlos Loera de la Rosa representó para muchos un dolor de cabeza, porque en la sierra y en otros puntos de la entidad, sin dejar Ciudad Juárez y Chihuahua, distribuyeron el recurso del presupuesto para las campañas a su criterio, pero sin bajarlo a las estructuras y territorios que pudieron haber abonado aun mas a la causa del peje en la entidad.

Y aunque algunos hablan de futuros y de una estructura solida en Morena, los de tierra y los que saben de los pormenores y detalles de la campaña saben que, en la elección de 2018, cuando menos en Chihuahua hubo mucha simulación y mentira.

Nada sólido siquiera para pensar en una estructura fuerte en Chihuahua con el partido ganador.

En Morena quieren premiar y consolar, y sin ningún mérito, como solía hacerlo el PRI en momentos similares de descalabro electoral, al candidato derrotado de la capital Fernando Tiscareño. Lo quieren convertir en presidente estatal para dejar fuera a Martin Chaparro, que tampoco hizo lo suficiente en la encrucijada electoral de 2018.

Todo mundo en Morena hizo suyo el triunfo arrasador de Andrés Manuel López Obrador. Pero la estructura política y el trabajo de la diputada federal, Ariadna Montiel hizo agua. Esa fue la percepción de los conocedores de los entuertos en la estructura territorial de ese partido en Chihuahua.

Por peculado, otra denuncia más vs Cabada. /

La representación legal del presidente municipal electo Javier González Mocken presentó el pasado fin de semana una denuncia más en contra del presidente municipal Armando Cabada por peculado, y otra más por utilización indebida de recursos públicos para favorecerse como candidato.

Las denuncias que Javier González Mocken anunció que se harían durante una conferencia de prensa el pasado jueves, fueron materializadas y presentadas por el grupo de abogados que encabeza Nahúm Nájera Castro en el Área de Delitos contra el Servicio Público de la Unidad de Peligro contra la paz, la seguridad de las personas y la fe pública de la Fiscalía General del Estado Zona Norte.

El litigante explicó que se cuenta con pruebas de video en las se aprecia como Cabada utilizó camionetas, escoltas y otros recursos del municipio para la realización de la conferencia de prensa que el acusado dio en un hotel de la localidad el pasado jueves por la mañana.

“Hay elementos suficientes para vincularlo a proceso. Una vez que se dicte el auto de formal prisión, el acusado no tendrá derecho a fianza ni a ninguna otra medida cautelar”, dijo el abogado.