Tiempo de informes

By Benjamín Carrera Chávez on 11/10/2017

Pues finalmente se cumplió el primer año de gobierno de los nuevos gobiernos en chihuahua y con ello hace acto de presencia el tiempo de los informes. En una colaboración posterior me referiré al informe del Gobernador Corral, hoy quiero abordar el del presidente municipal de Juárez.

Tengo frente a mí el documento que entregaron en la presentación pública y por mas que le doy vueltas, lo reviso por arriba, por abajo, por dentro, por fuera, por un lado y por el otro, pues no encuentro nada digno de comentar en positivo más allá de los cuartos rosas y el bacheo.

Lo vuelvo a revisar y destaca la exagerada cantidad de fotografías que contiene, para que se den una idea, en las 245 cuartillas del documento de marras, conté un total de 182 fotografías, todas a color, muchas de ellas ocupando casi una página completa y como podrán adivinar en casi todas aparece Armando Cabada. Seria interesante saber el tiraje y costo unitario del informe. Digo, finalmente lo pagamos entre todos los que vivimos en Juárez.

Por cierto, en el informe omiten, tal vez convenientemente, decirnos cuanto se gasta en comunicación social y lo que llaman coordinación de redes sociales.

Y lo vuelvo a revisar y veo que por ejemplo, lo referente a la dirección de desarrollo rural es abordado en apenas una página en donde solo vienen 44 palabras!

Otra vez lo reviso pues recuerdo que en la campaña del ahora presidente municipal se ofreció atacar de forma decidida la pobreza, esa terrible condición en la que viven más de 500 mil habitantes del municipio y al analizar lo que informan de la dirección de desarrollo social resulta que en todo el año apenas y se destinaron, entre donantes y gobierno municipal, la increíble cantidad de 11.4 millones de pesos en dos rubros: asistencia social alimentaria y salud comunitaria. Con fines de contrastar recordemos que el Municipio gastó 17 millones 733 mil pesos en los eventos del aniversario luctuoso de Juan Gabriel, el Grito de Independencia y en la Feria Juárez 2017.

Si, leyó bien, se gasta más en fiestas que en aliviar y combatir la pobreza de la ciudad. Parece que solo llenan el vacío de acciones e ideas con espectáculo y circo.

Otras cosas que llaman la atención al revisarlo es que por ejemplo el tan llevado y traído tema del alumbrado público es tocado con pincitas, solo dicen que invirtieron 20 millones en cambiar 5,600 focos, reinstalar 700 luminarias y reparar 19,600 lámparas. Sin duda aún supura esa herida.

Así las cosas en cuanto al primer informe, entiendo que la problemática del municipio y de la ciudad es compleja, pero existe la forma de atenderla, de acuerdo con lo que informó recientemente el tesorero en los primeros ocho meses de este año el Municipio superó lo proyectado en la Ley de Ingresos en la captación de impuestos con 139 millones de pesos, es decir el dinero ha estado entrando a las arcas municipales.

Seguramente dirán que leí mal el informe, cabe esa posibilidad, pero una conclusión indiscutible es que no es posible tapar el sol con un dedo, es evidente que nos quedan a deber, no cumplieron con las expectativas generadas, volvió a ser más de lo mismo, solo que con algunos otros nombres y caras diferentes. Y eso seguirá ocurriendo mientras tengan únicamente en la mira la reelección y la campaña del 2018 en mente y no piensen en hacer ciudad. Ahora entiendo la calificación de 5.9 que le puso la ciudadanía juarense…