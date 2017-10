Tic Tac… Voluminoso pero…

By Don Q. Chillito on 11/10/2017

El proceso electoral prácticamente ha comenzado ya, comienzan a salir a la luz pública los posibles candidatos, ya salieron los del PARTIDO iNDEPENDIENTE, ya comenzaron a salir los de Morena y se han dado inicio a los acercamientos discretos con los medios, principalmente con los portales quienes cobran fuerza cada vez más sobre los medios tradicionales.

La fortaleza indiscutible de los portales radica en la velocidad de la lectura y la comprensión de la noticia, la información oportuna en el vibrar o clic de tu teléfono y sobretodo por la contundencia y supremacía en la libertad de las letras, del video y de expresión.

Los medios tradicionales quedan expuestos a la censura y al dócil y condicionado embute publicitario, en su mayoría, y cuando no lo son, son sensibles a no causar enconos, supuestamente se “equilibra” el sentido de la nota.

En los portales las notas son como son y a quien le duela le dolió y que se sobe, esto hace toda la diferencia y detona la preferencia de los consumidores de información oportuna. Aunado a ello, el internauta desarrolla habilidades para diferenciar verdad de mentira, los hace interactivos, dejando de ser los espectadores pasivos de los medios tradicionales…

Hay otra realidad, hoy es tiempo de comunicación por nichos para trascender con fuerza y solidez; el político que ya lo entienda así tendrá posibilidades de llegar mas fácilmente a la gente del nicho que quiera con su mensaje.

El desdén de “los de siempre” hacia los portales es, simplemente, porque no los pueden controlar…

No se encuentran con un ambiente dócil y manipulable donde haya posibilidad de escuchar lo que no se quiere escuchar, por ello minimizan a los portales, porque los tienen fuera de su control. Sus colas serán exhibidas sin recato alguno y eso les da temor y pánico…

Por eso los perfiles de Corral y Cabada participan activamente en redes, pero solo por el lado pasivo, eliminando a quienes les replican o son incómodos, solo su verdad y solo adulación, nada de ellos se ha viralizado en redes, hasta hoy, y ello es prueba de que las redes sociales y portales son activos, interactivos y abiertos a la crítica y a la replica…

El informe del presidente Cabada lo vi impreso, tremendo informe y voluminoso donde para poner un tercio de números para ilustrar se utiliza UNA PÁGINA. Para desplegar un dato, uno solo, se utiliza una página, números enormes que incluso sobresalen quedando muy grandes a las lupas.

Creo que hay que aclarar el concepto porque no necesité mas para valorar el informe:

“Cuando no se tiene sustancia que informar, lo poco o muy poco tiende a súper magnificarse en el contenido a través del texto y las imágenes. Muchas veces son cosas sin valor que se magnifican exponencialmente para hacerlo voluminosos dando mas valor al volumen que a la sustancia. La falsa percepción que se intenta crear es que hay mucho que informar porque se hizo mucho, la clásica manipulación de agrandar lo pequeño, volumen sobre valor”.

Dentro de ese informe podemos encontrar el rubro de detenciones de narcomenudistas donde declaran que lo incrementaron en mas de un 900% pero cabe preguntar: ¿Dónde metieron a toda esa gente, en que prisiones están?, ¿En qué juzgados federales se iniciaron los juicios su contra? ¿Cuántos fueron sentenciados?

Los juicios, las sentencias y las prisiones no son responsabilidad del municipio independiente, pero sirven para cuadrar la cifra que otorga el informe del presidente Independiente Cabada, digo referenciando aquel dicho que “de lengua me como un plato”, toda esa gente que fue detenida pasó por la policía municipal para ser considerada en el informe, ¿Cuántos consignaron a la PGR?

En una de las declaraciones del alcalde pudimos determinar que los cuartos, sean rosas o independientes, tenían un costo de 50,000 pesos cada uno siendo esto una barbaridad. Se dieron cuenta de su error y dejaron de dar datos del costo de esos cuartos.

Por ningún motivo y por ninguna causa, mas que la tranza, un cuarto de esos puede valer $50,000 aun metiéndoles cerámica y enjarre fino, 16 metros cuadrados JAMÁS podrían llegar a $50,000 pesos en los términos que, por política, se estableció en los planos.

Entiendo que el costo promedio en las entidades que lo han aplicado es de $45,000 por cuarto; como también entiendo que el problema del altísimo costo viene desde el origen del programa y aquí todavía le “meten” mas mano subiendo el costo a 50 mil… ¡Es increíble el descaro!

Es muy desconcertante, y ofensivo a la vez, escuchar a los comentaristas estrellas, Edgar Román y Juan Manuel Martínez, del Canal 44 tratando de minimizar ridiculizando los accidentes de niños en LA FERIA de Juárez como si fuera una mentira.

El propio medico de urgencias del Centro Médico de Especialidades (CME) declara que fueron dos niños y además los gastos del hospital fueron pagados por la empresa que esta prestando el servicio de atracciones mecánicas en la feria.

No olvidemos que medios de comunicación como El Mexicano publicaron oportunamente el caso que llegó hasta el Congreso del Estado, posteriormente publica otra nota confirmando el hecho y el pago al CME, El Diario de Juárez.

Por querer sobresalir lo que no puede sobresalir. Por querer ocultar lo que no se puede ocultar. Por intentar engrandecer lo que no es posible engrandecer están cayendo en el total descrédito.

Han mezclado la URGENTE necesidad de encubrir y proteger la administración Independiente con su trabajo periodístico y eso los ha llevado ya al descrédito. Por mas mofa y sorna que hagan de sus detractores, solitos se están jalado la soga en ese cuello, creando creciente rechazo. Lo deben observar en sus mismos programas por la misma necesidad de “llamadas a modo”.

Los avisos y las estrategias de manipular la información les ponen ciegos para prevenir desgracias y lo que pasó en La Feria de Juárez pudo haber llevado a una desgracia por más que los conductores de Canal 44 intenten ocultarlo.

ELLOS huelen ya a azufre y es por que ambos van corriendo A LA VER… NO que tanto placer les deja decir en esa exactitud de intención…

Se ha hecho un recuento de los perfiles de los posibles candidatos de todos los partidos y nos podemos ubicar en “Perfiles de Siempre lo Mismo”, “Perfiles de Jóvenes Valores”, “Perfiles de Mercaderes”, “Perfiles de Comprobada Corruptela”.

Conforme avance el destape de los candidatos los iremos ubicando en el perfil que les corresponda de acuerdo a nuestro criterio, antecedentes e historial de cada uno de ellos, su propia historia los ubicara en el correspondiente perfil.

Así como juegan los políticos con nosotros, bueno nosotros vamos a jugar y a divertirnos con ellos en estas próximas elecciones, AMOR CON AMOR SE PAGA.

Reconciliación tardía y costosa. Esta en juego la suplencia Municipal por eso el encono con Alejandro Loaeza, la administración del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y la aplicación de los recursos, el escamoteo de los recursos a Juárez directamente por el Gobernador Corral y la mitotería de las campañas.

Besos y abrazos para suavizar las denuncias públicas de ambos lados las habrá, se valen, pero que no duelan, lubricaditas; a eso lleva la reconciliación “amorosa” entre Corral y Cabada.

Dos egos en desbandada, pero agarraditos de la mano, ¿será?