Tic Tac… Una golondrina no hace verano…

By Don Q. Chillito on 04/07/2018

Armando Cabada está en todo su derecho de pedir una revisión y conteo de la elección para presidente municipal y por la única prueba física que presentó, las demás son en base a supuestos, tiene toda la razón en pedirla, está más que obligado con él mismo a hacerlo, para el resto es ya el perdedor de la contienda electoral.

Armando Cabada presentó una prueba, de 53 que dijo, donde aparentemente si le “volaron” mas de 150 votos; pero donde no estamos de acuerdo con él es que haga la “ecuación algorítmica y científicamente matemática” de multiplicar 53 x 150; ya que la tendencia por supuesto no es así al no contemplar toda la votación en solo esas boletas, pero sí, por el bien de la elección, que se revise.

Era una derrota casi anunciada porque había pequeños resquicios de triunfo, muy pequeñas eran sus posibilidades, pero la tenía.

Anunciábamos desde el principio de las campañas que al aparecer Javier González Mocken en el firmamento electoral la posible suerte de Armando Cabada estaba echada moneda al aire, como fue, acertamos también en el estrecho marginal del ganador de la contienda.

Hoy al inconformarse, lo único que refleja es su muy poca tolerancia a lo que no es en us interés, como siempre, demuestra su soberbia y su interés por manchar un resultado que a todas luces ya pinta como que no es a su favor.

Quien sabe como le vaya a los Cabada por todos los compromisos que han adquirido para financiamiento de la campaña y carrera política. Le quedan a Armando Cabada un poco mas de tres meses en la presidencia municipal y no creo que pueda consolidar lo necesario para cumplir, además que estará muy vigilado por tanto traidor a su movimiento dentro de la administración que cualquier indicio de trácalas será denunciado con el munícipe entrante.

Ya hay indicios de acercamiento y mensajes hacia Javier González Mocken de “a sus ordenes señor…”

El proyecto político Cabadista, disfrazado de Independiente, no cuajo por el pésimo desempeño de su gestión en la presidencia municipal y como en repetidas ocasiones, aquí mismo, Don Q. Chillito lo anuncio; arrastró a todos los demás Independientes, lucharon contra marea ya que el resultado de la gestión municipal no les ayudaba en nada, al contrario, los perjudicaba seriamente… como fue.

El Partido Independiente de Juarez (PIJ) no paso en esta ocasión la prueba y se enterró para siempre, conste aquí lo dije.

Desastroso el resultado de los Independientes, del PRI ni se diga, del PAN era lo esperado y los otros partidos hasta su registro pueden perder en los próximos meses como el PANAL y el PVEM, sátrapas y rémoras que no han servido para maldita la cosa…. El PRI se acabará de desintegrar solito en todo el pais, se van a reinventar, harán reingeniería política obligada y los liderazgos soterrados y reales se vieron en la necesidad de realizar alianzas para mantenerse a flote, pero el PAN tan dolido y dividido la tiene muy difícil, mas que el PRI por tanto encono, rencor y odio que se generaron en su militancia de poder y de tropa.

Podemos asegurar que aunque AMLO diga que no esta en él la venganza, la relación de Javier Corral con el gobierno Federal no será de las mejores de todos los gobernadores, la va a tener complicada, porque el concepto que tienen de él los integrantes del Gabinete no es de las mejores.

Por otro lado en el Congreso Local tampoco la tendrá fácil el gobernador, sobre todo porque MORENA tendrá igual de diputados que el PAN y en un descuido aun hasta mayoría, el Congreso Local pudiera ser asesorado por el compadre incomodo al igual que en el Senado, ni se diga en la Cámara de Diputados, MORENA se le atravesó a Javier Corral en su umbral político, pero nos puede ir bien por el Congreso principalmente a Juarez.

Los diputados Federales por MORENA van a la delantera sin posibilidades de que el panorama cambie, siendo ellos:

María Esther Mejía Cruz (Distrito 01), Teresita de Jesús Vargas Meraz (Distrito 02), Claudia Elena Lastra Muñoz (Distrito 03) y Ulises García Soto (Distrito 04).

El Tsunami AMLO alcanzó a Ciudad Juarez sin duda alguna ya que el trabajo de proselitismo de los candidatos dejo mucho que desear, fue casi nulo al grado que definitivamente no les alcanzaba para haber logrado esos resultados, el voto total en la boleta por los ciudadanos para Morena fue definitivo, no siendo el mismo panorama para el candidato a presidente municipal quien con su carisma y proselitismo salio adelante, pero el empujón AMLO lo ayudó en grado superlativo.

El partido del Gobernador Corral (PAN) perderá las Senadurías que tambien van para MORENA y en una de ellas va nada menos el compadre incomodo.

No hay posibilidades de cambio en los resultados electorales, aun cuando el IEE ha dado a conocer que ordena la apertura y revisión de 1294 casillas de Ciudad Juárez para la elección del presidente municipal, 1294 de 1992 casillas… 64% de la elección.

Salvo que efectivamente la “mapacheria” institucional experimentada y probada dentro de las filas del PRI hayan metido la mano en la elección a favor de Súper Mocken podrían cambiar los números, pero déjenme decirles, esa mapacheria no pudo hacerlo ni en la elección que perdió el Teto Murguía y eso es decir mucho por mas traiciones que hayan sido y como hayan sido.

Estamos frente a una guerra abierta de los ejércitos Duartistas de Canal 44 contra las instituciones del Estado, iniciando contra el Gobernador Javier Corral a quien acusan de “meter la mano” en contra de Armando Cabada y en complicidad con MORENA.

Es bueno que se revise la elección, es bueno para todos, pero deja un sabor a “lloriqueo- maniqueo” donde queda más que claro los extremos de Armando Cabada al señalar al gobernador Corral como el GRAN MANIPULADOR de la elección, siendo que el gobernador Corral es quien mas perdió en esta elección.

Es claro, los cañones del acorazado Canal 44 de Armando Cabada están cargados ya en contra de todo lo que no los favoreció, la ira y la soberbia las balas.

También van sobre TELEVISA Juárez según las declaraciones editoriales de Sergio Cabada y esos dos acorazados van a un enfrentamiento total.

Los intereses económicos no satisfechos hasta hoy y ante la caída de las posibilidades de satisfacerlos es lo que están poniendo en riesgo a las empresas y la tranquilidad informativa, sigue el gremio de informadores estando en contradicciones y en entre dichos.

“La acción política sólo es maniquea en sus grados bajos, y el maniqueísmo tiene el efecto de camuflar el azar y la incertidumbre de la acción.” – Edgar Morín