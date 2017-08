Tic Tac… Tierra sin equidad

By Don Q. Chillito on 21/08/2017

El Cibeles suele ponerse de palacio multicolor, es la moda por diferentes hechos sociales, políticos, económicos o enclaves soterradas en los más recónditos salones de ese edificio donde cuatro burritos, de los comestibles, pasaron a formar parte de la alcurnia gastronómica de la política estatal.

Momentáneamente subieron de nivel, pero se procesan exactamente igual que con todos los seres humanos, su destino final es el mismo de todos, nada que presumir al término, claro indicativo que TODOS somos iguales, procesamos igual todos y nadie puede presumir o decir que lo hacen diferente, ni el gobernador Corral ni el presidente Cabada pueden decirnos que son diferentes a nosotros por lo tanto somos iguales, hechos de la misma manera, que se la crean diferentes es muy su asunto, pero nada mas.

Don Q.Chillito, que es bien mal pensado, tuvo que ponerse sus orejas biónicas para oír por las paredes y saber que sucedía en esa encerrona de 2 que se llevó a cabo en uno de esos recónditos salones de Cibeles. Porque no me diga que se encerraron nuestro gobernador Corral y nuestro presidente Cabada a jugar canicas, a leerse un cuento o a leerse las manos ¡no!, claro que no, se encerraron los dos para…

¿para que cree usted estimado lector…?

Es muy prematuro para mi hablarlo y puedo cebar la estrategia maquiavélica que están tramando, pero de que es algo grande, es algo tan grande que algunos van a sufrir el fierro hirviendo del Gobernador y del Presidente Municipal, van a morder almohada.

Don Q. Chillito denuncia, pero no pone pata. Si adelanta que esa encerrona se liga con los trabajos del Congreso del Estado, en donde por cierto se la van a poner difícil, mas no imposible, al presidente Cabada las huestes PANISTAS Y PRIISTAS y no solo a él, también a todos los Independientes que quieran participar en la política, porque la política tiene dueño en este país. La propiedad nos la han robado a todos los mexicanos los partidos amafiados en la partidocracia.

Con esta encerrona por más de 45 minutos entre dos personajes que se sacan la lengua nos permite seguir confirmando que las patadas, zancadillas, dimes y diretes entre ellos es PURO SHOW… al tiempo y que el tiempo nos diga “estabas equivocado”, pero como mal pensados que somos considero que no podía decir la ley “esto para Parral y esto no es para Juárez…”

Así que pónganse a volar sus pensamientos.

Los partidos por conducto de sus diputados han asesinado los sueños de libertad y democracia, de vivir en una sociedad con equidad y decencia, pero el cinismo los ensalza y los llena de vanidad y egocentrismo apropiándose indebidamente de una actividad a la que tenemos derecho todos los mexicanos, regulada si, pero con equidad y por supuesto, ni PRI ni PAN jamás harán nada que aliente a quienes sueñan con participar en la política sin ligarse a la partidocracia, los partidos nos han robado esa oportunidad, ese deseo, ese interés y solo espero que el presidente Cabada no les falle, no traicione, no engañe y salga adelante como candidato Independiente por la alcaldía de Ciudad Juárez nuevamente y, sobre todo, que los ciudadanos entendamos el gran daño que nos han hecho con el rezago de la ciudad los que tanto “aman a Juárez” y que son los que manejan los partidos, se debe de revisar oportunidades de nueva cuenta.

El PAN por conducto del gobernador Javier Corral es el actual líder de la partidocracia bipartidista en Chihuahua, una vez mas se alían el PRI y el PAN para frenar a los ciudadanos. Los sueños de equidad de Javier Corral como político han quedado tirados en el lodazal del engaño, de la confabulación y de la perversidad disfrazada de buena volunta democrática.

Los gobiernos de coalición autorizados por la nueva ley electoral no es más que el método para ser más descarados autorizados por la ley, un verdadero gobierno de coalición no necesita de leyes, simplemente es un proceso natural por circunstancias políticas, hoy en Chihuahua el descaro esta en la ley.

De acuerdo con la nueva Ley Electoral ¿en que afectan, o benefician, a los partidos los votos de los Independientes a la hora del reparto de diputados plurinominales?… una pregunta que comparto para encontrar respuestas que nos ilustren el tamaño de la maquinación de la alianza PRI-PAN.

Hoy mas que nunca es bien importante que se tome en cuenta que los DIPUTADOS son pieza clave para la toma de decisiones con equidad en el Congreso y que se deberá analizar muy bien el voto, siempre la partidocracia ha hecho menosprecio publicitario a la votación de diputados dando mas peso a Gobernador, presidentes, regidores etc. y muy poco peso a los diputados porque saben que sin diputados de sus siglas partidistas no podrían lograr nada, la muestra está en la Ley Electoral que acaban de aprobar en el Congreso del Estado, con los diputados hacen todo, sin ellos no hacen nada.

El CERECITO, que suena a cantina, o al menos le quedaría excelente el nombre a una y, les aseguro, que seria todo un éxito, bueno ya fue estrenado y encantados los huéspedes por las 24 horas de vacaciones que ahí se pasaron curándose la mona, pero otros se fueron por medio de sus abogados al amparo, hágame usted el favor para que puedan seguir chupando irresponsablemente a gusto y ¿cuando ocasionen un trágico accidente? no pasará nada que para eso hay amparos.

O sea, ¿cuanto cuesta un abogado y un amparo con tal de no pisar el CERECITO, para no pagar su irresponsabilidad?, han de haber sido unos pirrurris o unos mirreyes, mínimo foto para el feis debió haber habido, o la foto en sociales del PM ya como cortesía del Cerecito para clientes nacayotes como los que se ampararon, que les duela su irresponsabilidad…

El CERECITO, una acción del presidente Cabada para intentar disminuir al máximo a los borrachos manejando y que son un serio peligro para la ciudadanía y para la ciudad, son gravísimas las consecuencias de manejar ebrio, es una irresponsabilidad que debía haber sido sancionada fuertemente desde hace mucho tiempo, pero jamás se abocaron las borrachas autoridades a resolver este peligro, un hecho que traerá los resultados para la que fue hecha esta medida, bien por el presidente Cabada.

UBER, vaya campaña de desprestigio esta sufriendo la franquicia que otorga el servicio de Taxis en Juárez y en todo el país, un servicio que en otras partes viene ganando la confianza de sus consumidores y construyendo una cadena de valor y seguridad entre sus clientes y, creo, que es precisamente eso lo que se está destruyendo aquí en Juárez, la cadena de valor y servicio UBER.

Vamos partiendo de una premisa fundamental que al parecer UBER está perdiendo totalmente de vista, el servicio en su mayoría NO esta siendo otorgado por los propietarios de los vehículos, los propietarios los estan arrendando y aquí nace la primera descomposición de la marca UBER y, la segunda, es el reclutamiento de chóferes que darán el servicio en los autos UBER y que estos, los chóferes, se los van a arrendar a los propietarios , porque no creo que sean empleados, con salario y todo lo que conlleva serlo.

Creo que los propietarios UBER por su inexperiencia y urgencia por poner a trabajar los carros su proceso de reclutamiento de chóferes carecen de toda norma obligatoria de investigación e información de solvencia moral de un expediente y ésta tremenda debilidad ha sido ocupada por caballitos de Troya.

En general el servicio UBER es un servicio bueno que está construyendo su relación y cartera de clientes hacia un servicio de excelencia y seguridad pero, obviamente, eso no causa entusiasmo en sus competidores los taxis tradicionales que también pudieran ser buenos pero injustificadamente caros, tienen tarifas totalmente fuera de razón y justificación con pésimas unidades, como los transportistas urbanos.

El pulpo Camionero, sigo insistiendo, ¿Quién les cree a los transportistas urbanos?

Usted estimado lector les cree que con la tarifa de $8.00 van a renovar el 50% de sus flotillas, porque a eso se comprometieron con el gobierno del Nuevo Amanecer Multicolor, pero yo pregunto, para que vea usted estimado lector como hay mano negra, renovar la flotilla ¿a que modelo de año?, renovar la flotilla ¿a que tipo de camión?

Puntos que debieron haberse establecido perfectamente bien en el acuerdo y no se hicieron, no al menos de conocimiento al público…. Yo no los creo tan ingenuos como para que se les haya pasado este elemental punto de acuerdo.

¿Quién de ustedes mis lectores cree que se atreverán a revisar la situación del pulpo camionero a principios del próximo año electoral?

Hicimos un recorrido por la ciudad contando las unidades de transporte con las que me topaba para contabilizar unidades con placas y unidades sin placas, el resultado fue que de cada 10 unidades 3 de ellas totalmente sin placas y de esas 10 unidades 2 estaban con una sola placa puesta principalmente en la parte trasera, nuestro conteo fue de 100 ruteras en diferentes partes de la ciudad…. ¿Donde esta la mano dura del gobierno?… además de que son vil chatarra.

La respuesta, me dijo una persona que le compartí este estudio somero de la realidad del transporte urbano, es que se justificarán con que forma parte del acuerdo para regularizar el trasporte urbano, pero, me dijo: ¿les crees? O fue la tierrita que se le echó al asunto, el cual para ellos esta concluido.

Chihuahua, territorio Panista de Javier Corral, tierra sin equidad.