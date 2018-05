Tic Tac… Te vas, pero ¿y los defraudadores de la ciudad?

By Don Q. Chillito on 23/05/2018

El “Juárez Iluminado” diseñado y proyectado al capricho de la dupla Cabada-Martínez solo les trajo problemas acompañados de la pérdida de la confianza en la gestión del presidente Armando Cabada. Fue más lo dañado que lo logrado, pero el que nace para tamal hasta del cielo le caen las hojas y si no le caen del cielo, Rodolfo Martínez se las baja, que para eso esta, para hacerlo, pero como no hizo indejadas y lo premiaron como candidato suplente, “Dios los hace, pero ellos se juntan”.

De todo lo que se manoseo de ese proyecto madre de Armando Cabada todo se resume a un izamiento de bandera blanca para el tiempo electoral y regresar al término del proceso de nueva cuenta. Eso es lo que acordaron los políticos, pero no.

En el muy manoseado, transformado, modificado, adecuado a las circunstancias que se iban presentando y madreado proyecto “Juárez Iluminado” queda algo que no ha sido dado a conocer finalmente con toda la claridad exigida del caso, y esto es que es necesario saber qué pasó con Los Defraudadores de la Ciudad.

Lo denunció el presidente Cabada, incluso declaró que incluía a funcionarios del periodo de Enrique Serrano y Javier González Mocken y con fanfarrias anunciaba por todos los vientos que estaban denunciados penalmente por fraude.

En aquel entonces el presidente Cabada puso en evidencia que la administración de Serrano – González Mocken había sido corrupta al haber defraudado la ciudad con el asunto de las luminarias que se repusieron en ese entonces, luminarias que fallaron según el presidente Cabada y que constituía el reclamo a una empresa de Monterrey con quienes se habían bañado los funcionarios municipales corruptos, según Armando Cabada, pero nunca lo demostró.

Pura verborrea barata, cobarde y perversa para desviar atenciones profundas a su proyecto madre, pero por lo pronto hizo públicos los señalamientos y hasta hoy han resultado falsos, mentirosos, inexistentes… o rajadas porque lo agarraron con los calzones abajo que prefirió no buscarle por ahí, pero NOS LA DEBE a los Juarenses Armando Cabada porque el asunto es de incumbencia pública y supuestamente se ROBARON dineros municipales…

No deben, ni debieron, quedar en la impunidad las declaraciones de aquel entonces del presidente Cabada porque eran delicadas y señalaba, sin dar nombres, a funcionarios y empleados municipales y ¿nada más porque se le antojó como salida ante la presión de su show con Juárez Iluminado?

Creo que no debe quedar en simples declaraciones cobardes y se debe exigir que Armando Cabada INFORME detenidamente como van los juicios penales en contra de los DEFRAUDADORES DE LA CIUDAD, esos que él señaló y justificó y lo debe hacer antes de las elecciones, está obligado a ello, porque si no lo hace habrá sido un mentiroso y difamador.

Ojalá y el señalado que compite en esta elección sea lo suficientemente digno y honesto que lo obligue a reclamar, exigir el informe sobre los supuestos proceso penales contra funcionarios y empleados municipales, de no hacerlo sabremos que se habrán “olido las colas” y tan coludo uno como coludo el otro que nos obligaría definitivamente a replantear el voto.

Juárez no merece una autoridad prepotente, autoritaria que se cubra con el manto de la impunidad por el poder, no merecemos un presidente que nos arroja a la cara una lata de cerveza y que por el simple hecho de estar “beodo” se puede humillar y ofender a quien le venga en gana…

Juárez tampoco merece autoridades que agachen la cabeza y ante señalamientos prefieren ignorarlos para no mover el avispero, ya fue suficiente con los presidentes municipales sumisos como Enrique Serrano que permitió que César Duarte hiciera lo que le viniera en gana con los recursos que le correspondían a esta ciudad…

¡No! Ya no más de estos arrastrados buenos para nada.

El jueves se inician las campañas a la presidencia municipal y saldrán las propuestas, ofertas, promesas, ahí vienen los “yoyos” de aquellos que pueden hacerlo todo como magos pero cuando tuvieron la oportunidad NUNCA LO HICIERON.

En la Silla Municipal ya posaron sus “flatulentas y perfumadas posaderas” Armando Cabada, Javier González Mocken, Ramón Galindo Noriega y con Adriana Terrazas que cata muy bien el buqué de las flatulencias arraigadas y añejadas de la silla municipal por su cercanía participativa en algunas administraciones por lo que sus propuestas de los cuatro deben de ser precisas y viables, nada de populismo y engatusadoras porque conocen, y saben, lo que han dejado de hacer por Juárez y es de urgente quehacer y voluntad.

Los tres primeros van por su segunda oportunidad y uno de ellos empatará al “Teto” Murguía así que no les queda la demagogia ni el rollo, Juárez no está para bollos y le urge gente cañona, entrona, honrada y comprometida que sepan hacer las cosas, que ya por favor no se desgarren las vestiduras por el “AMOR A JUÁREZ” porque ese amor ha sido Apache, hipócrita, misógino, adultero y ladrón.

Las percepciones de la intención del voto en esta ciudad indican una competencia cerrada entre el independiente Cabada y el “Moreno” Súper Mocken y quien logre ganar la presidencia municipal lo hará por diferencia de entre un 3% y un 5% (por cerrar números), con amplias posibilidades de que sea menos.

Los cuartos de guerra están a todo lo que dan, los equipos bien aceitados y los billetes fluyendo sin duda y lo veremos… ¿de donde llegan los “billullos” a las campañas del Independiente, de Morena, del PRI, del PAN?

A los financiadores de campañas políticas locales ahora se les encareció el circo porque hoy si no hay seguridad de que uno de los dos favoritos gane por lo que como negocios son negocios le habrán de invertir a tres campañas y eso cuesta.

Hay muchos que hoy buscan quedar bien con Dios y con el diablo.

“La primera vez que me ENGAÑES la culpa será tuya, la segunda, será mía.” – Proverbio chino