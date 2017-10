Tic Tac… Súbanle para llegar al presupuesto de Ingresos

By Don Q. Chillito on 23/10/2017

Este asunto de las tarifas recaudatorias del Reglamento de Tránsito es cuento de aún no acabar y de “rajadas” a lo declarado y dicho. Les dolió no haberlo logrado porque son ingresos que supuestamente no están captando, es decir, las multas de transito son presupuestadas hasta con crecimiento anual de infractores e inflación, por si les quedaba alguna duda porque la evidencia es la urgencia por la caída de esos ingresos por multas de tránsito…

Al paso que vamos, y vemos, los Regidores Independientes van a terminar poniendo en el reglamento un nuevo rubro de infracción, ante la continuidad de la caída de ingresos por multas, ordenado por Rodolfo “El Güerito” Martínez y avalado por el presidente Cabada que indicará:

MULTA por NO generar MULTA:

De 60 a 70 UMA sin derecho a descuento por ser falta grave la observancia estricta del Reglamento de Tránsito Municipal o no haber contribuido con la economía personal del Agente de Tránsito… (Note el tono sarcástico)

Recibí información en referencia a que el presidente Cabada se rajó en dar marcha atrás al ATRACO con las tarifas recaudatorias del Reglamento de Tránsito y ordenó que a los Regidores Independientes se pongan en sintonía y sinergia para poder revisar las tarifas adecuadamente, en beneficio de la administración Independiente.

La información recibida por Don Q. Chillito es muy clara en el sentido de que la “tempestad” del enojo ciudadano esta menguando y que es, en su decir, imposible que vuelva con la misma intensidad; se aprovechará la circunstancia para hacer una revisión de las tarifas de recaudación del Reglamento de Tránsito Municipal.

Es de urgente necesidad financiera para el Municipio reponer lo que no esta ingresando a Tesorería Municipal como resultado de que los ciudadanos “están respetando ya las reglas de manejo vial, HAY MENOS multas porque los ciudadanos respetan el Reglamento de Transito”… ¡¡Ajá!!

La propuesta de Rodolfo “Güerito” Martínez va en el sentido de que las tarifas recaudatorias por conceptos graves como pasarse la luz roja, la luz preventiva, exceso de velocidad, circulando y hablando por celular o texteando se quedaran exactamente igual que como se autorizaron por la “nobleza” misma de la multa y porque tuvieron aceptación social, pero las demás infracciones al menos se deberá seguir la siguiente fórmula: valor anterior + valor autorizado / 2 con la salvedad de que algunos otros rubros no tan graves pudieran irse también tal y como se autorizaron y que supuestamente dieron marcha atrás en el gobierno Independiente, oyente e incluyente.

Enfriar fue la estrategia para volver a la embestida, tal vez no tan “feroz” como lo autorizado y que cancelaron, pero no podrán dar marcha atrás del todo porque necesitan REPONER lo que no esta ingresando al municipio.

Recordemos que declararon que, por ejemplo: “entraban 100 y este año están entrando solo 75” y va en picada al cierre del año, si realmente quieren encontrar las causas de la caída de ingresos deberían hacer un ejercicio de “modo de vida” de todo el personal de la Dirección de Tránsito.

Un ejercicio de esa naturaleza bien hecho les traería como resultado darle la razón a la ciudadanía sobre las constantes denuncias de las extorsiones por parte de los Agentes de Transito. Encontrarán que con haber quitado la segmentación de áreas de trabajo y haber abierto toda la ciudad para todos los agentes les trajo esa reducción de ingresos, además las cuotas diarias de infracciones por agente genera el apetito de los ingresos a posteriori de haber cubierto la cuota, y cubrirla genera y refuerza la complicidad.

La del Nuevo Amanecer en el asunto GARFIO a quedado para que acabemos de entender que una cosa son las propuestas de campaña y otra muy distinta la aplicación de las promesas en la gestión.

Ahí esta la prueba fehaciente de las negociaciones y acuerdos entre un LADRON y el Gobernador, aquellos que roban un litro de leche, pan, huevos para la alimentación de sus hijos en un supermercado recibe mas condena que un LADRON como GARFIO que robó al erario millones de pesos.

Ni duda nos debe quedar a todos que la justicia, el Gobernador Javier Corral, la acomodó para hacer Justicia por Chihuahua y esa justicia hoy ha sido mas que complaciente con esa rata de dos patas de apellido GARFIO. De las cosas increíbles que pasan en Chihuahua.

Otra de las cosas increíbles es el asunto del bulling en el Colegio Teresiano donde queda mas que aplicado el principio de que “el poder es para poder” y esto se conlleva en este tipo de asuntos graves se toleren, solapen, haciendo cómplices y buscando que acalle la denuncia, desgraciadamente los medios de comunicación también cooperan, los niños y jóvenes que practican el bulling son la gestación de los hampones del mañana.

En una sociedad que calla o es inmutable a situaciones muy delicadas como el asesinato de una niña en forma despiadada y sin clemencia le queda la advertencia de que en su seno se están tolerando, y produciendo, seres no humanos despiadados en crecimiento poblacional acelerado y que la sociedad no tiene el interés para poder detener esa ola que agobia a muchas familias, situaciones que están causando muerte de pequeños inocentes, que con corta vida la vivieron con horror y martirio, cuando es la edad de la alegría, el cariño, el juego, la felicidad…

Escuchar y leer las declaraciones del maldito asesino, ha puesto a Don Q.Chillito muy sentimental, dolido, con coraje y mucha sed de venganza porque se sabe muy bien que la justicia de los hombres no le llegará en la magnitud que merece ese desgraciado asesino, ni a cada uno de sus cómplices que toleraron el martirio de la niña que imploraba a su asesino piedad…

Que le retumben en su cerebro al maldito todo lo que le reste de vida las palabras de la niña “ya no me pegues mas…”

Dios mío no permitas impunidad a este asesino, “quémalo en el infierno de la vida hasta que llegue al infierno de la muerte para que arda en la eternidad”. Lo pido yo, Don Q. Chillito.