Tic Tac… ¿Que somos pues?

By Don Q. Chillito on 20/11/2017

Ojalá podamos llegar a que somos todo menos “indejos” porque, la verdad sea dicha, creo que se tiene la percepción de los ciudadanos en ese sentido y eso enoja, encabrita porque realmente los “indejos” son ellos que nunca han podido hacer, bajo la tutela de un gobierno, ninguna empresa, negocio, descentralizada, dirección, institución, etc.; rentable.

Siempre hemos sabido que “quiebran” o son improductivas, que todo lo que tocan lo hacen excremento y que por eso actúan como actúan las autoridades: cerrando, liquidando, vendiendo, etc. etc. etc. Es una forma de desaparecer huellas, complicidades y latrocinios…

Ahora sabemos que también les hacen REINGENERIA y se SUMA a la serie de nuevas formas de proteger las ineficiencias y raterías a que se someten a los organismos públicos llámese como se llamen.

Vamos hablar hoy de SUMA en Ciudad Juárez, pero antes un poco de antecedentes de los motivos por los cuales fue fundado:

“El Honorable Cabildo con fecha 18 de Diciembre de 1997 creó un organismo público descentralizado de la administración municipal denominado Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) con la finalidad de representar y coordinar a los sectores productivos, económicos, sociales y profesionales y todas las entidades vigentes de la localidad para llevar a cabo obras de urbanización y equipamiento urbano bajo el esquema de obra participativa por si misma o mediante terceros coordinando a las autoridades y a los sectores de la comunidad…” – suma.gob.mx

Los servicios que ofrece SUMA son: Banquetas, Concreto Hidráulico, Concreto Asfáltico, Sobre Carpeta, pero desde hace varios años es solo un monigote blanco bueno para nada, ni para poder cobrar adeudos.

Con una plantilla laboral ineficiente totalmente desde el Gerente hasta el mas modesto de los empleados, desde los de antes hasta los actuales, que cobraban sin realizar un verdadero trabajo productivo, ética, ni profesionalismo; posiblemente desde que fue fundada hasta el día de hoy…

¿Después de 20 años y salir a decir que esta quebrada?… ¡No, ma…no, no!

¿Como la recibieron? ¿Y como es que hasta después de un año decir que esta quebrada? No, pues la verdad es demasiado el cinismo…

Con una re-ingeniería tendenciosa pudieran desaparecer procesos fraudulentos algo así como enterrar evidencias, pero veamos que es re-ingeniería para poder entender lo que quiere hacer el presidente Cabada:

“La reingeniería es establecer secuencias en interacciones nuevas en procesos administrativos, contables y regulatorios. Es un análisis y rediseño radical de la economía y de la concepción de los negocios para lograr mejoras significativas en medidas como en costos, calidad, servicio y rapidez.”

Analicemos los objetivos para la que fue creada SUMA y veamos la distancia entre la realidad y la fantasía, la hipocresía política contra la realidad operativa, las justificaciones del ser para terminar en el jamás ser:

Establecer los mecanismos para que el municipio aporte los recursos para cubrir los costos que implica la pavimentación en frentes de áreas comunes o públicas como escuelas, iglesias, parques, cruceros, etc. Coordinar con las prestadoras de servicios tanto públicas como privadas para revisar las adecuaciones necesarias antes de iniciar trabajos de urbanización. Gestionar los recursos mediante la inversión tripartita: SUMA/Gobierno-Vecinos-Iniciativa Privada. Establecer prioridad en rutas de conectividad y acceso a colonias sin dejar de atender solicitudes de vecinos. Coordinar las necesidades de establecer las líneas de suministro de servicios públicos antes de proceder a los trabajos de SUMA, ya sea por introducción, reposición, reparación.

¿Encuentra, usted estimado lector, la realidad entre el deber ser y lo que realmente fue?

Dentro de su marco regulatorio y de transparencia, obligados por la ley, y descritos en su misma página de Internet nos encontramos el no ser, véalo y revíselo por usted mismo. Sobresale que en la información financiera usted no podrá descargar ni los balances, ni los estados de resultados, es información oculta, no revisable. Véalo usted mismo.

¿En algún momento de la historia de SUMA se hicieron públicos los estados de resultados de la descentralizada?

Ahora bien, porque esperar un año para llegar a la conclusión de que necesita hacerse una reingeniería en SUMA cuando en la entrega-recepción se firmó de conformidad sin sobresaltos ni objeciones, porque para llegar a la conclusión de que la empresa esta quebrada es solo necesidad de la revisión minuciosa del Balance General y los estados de resultados para poder determinar las causas y proceder en consecuencia.

Es de párvulos el proceso contable para poder recibir una empresa, cuando ya se sabía que no marchaba bien, como también filtrar en medios que el desfalco del gerente anterior es todo el problema, cuando dos millones de pesos no es el todo de los 75 millones de malversación que los lleva a la quiebra, junto con una cartera incobrable, una nómina y un gasto excesivo comenzando por la Gerencia y terminando con los empleados.

No solo la administración anterior es el origen del problema, considero que es mucho mas atrás y durante todo este año de administración independiente solo hay denuncia en contra del Gerente anterior…

¿Y lo demás…?

Hablar de reingeniería sin determinar las verdaderas causas, focalizando el problema, es perder el tiempo y volver a cometer los mismos errores y llegar a lo mismo con el tiempo.

El presidente Cabada habla de reingeniería de los procesos de SUMA por lo tanto hay que definir lo que significa:

Reingeniería de Procesos, o BPR (Business Process Reeingeniering), consiste en la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costes, calidad, servicio y rapidez.

Entonces ¿Porque despidió al personal sin haber practicado primero la Re-ingeniería de los procesos y que fuera esta la que determinara las acciones correctivas necesarias y drásticas? ¿Qué procesos de SUMA entran a re-ingeniería? ¿Están determinados los procesos? ¿Los procesos de Banquetas, Concreto Hidráulico, Concreto Asfáltico, Sobre Carpeta? ¿Cuales?

Tenemos que tener muy claro, lo que sucedió en SUMA es una limpia de empleados y mientras el presidente Cabada no aclare detenidamente a que se refiere con Reingeniería de procesos en SUMA es otra tomada de pelo a los ciudadanos.

Muy mal aconsejado esta el presidente Cabada lo seguimos insistiendo, disfrazar las cosas nunca lleva a nada bueno, una mentira se cubre con otra mentira y así sucesivamente.

Lo que realmente hay en SUMA apesta a complicidades, fraudes, tranzas desde hace mucho tiempo que hoy por medio de una REINGENERIA se buscara desaparecer, borrar huellas de pisadas corruptas de administraciones pasadas y presente.

SUMA debería de trabajar con los recursos de Puentes Fronterizos de Chihuahua, determinar las causas de la quiebra y proceder contra los responsables. Poner al frente de la descentralizada a personal capacitado, eficiente y honesto que con su trabajo logren ganar la confianza de los ciudadanos y de la iniciativa privada y para eso no se necesita mas circo que las ganas de hacerlo y de hacerlo bien, lo demás que nos han dicho es puro show.

La cartera vencida de SUMA deberían pasarla a Catastro Municipal y cargarse a los prediales correspondientes y si no se pagan en tiempo justo proceder al embargo de las propiedades, pero se pueden topar a con que esa cartera es ficticia. ¡Y a echarle mas limón a las heridas!

SUMA es de ganas por hacer las cosas bien y eso debió haberse hecho desde el principio de esta administración independiente y no en momentos políticos, ni de sacrificios de ovejas en la piedra.

Salen unos para meter a otros más cuates porque para lo revisado por Don Q. en eso vamos a terminar, en enterrar pasados corruptos y meter a nuevos cuates.

El primero que debió de haber salido es el hijo del compadre, por lo tanto un mal inicio de esta Re-ingeniería.

Así las cosas Armando… ¡Otra más que huele a pampers!