Tic Tac… Sin recato alguno el cinismo fluye

By Don Q. Chillito on 18/06/2018

Esas declaraciones de Armando Cabada para intentar apagar el fuego sobre su responsabilidad y gestión de mando en la Seguridad Pública realmente son una muestra de lo poco escrupuloso y cuidadoso que es ya que declarar que la inseguridad y violencia se debe a sus opositores y partidos políticos es gravísima en si misma la declaración de Cabada, gravísima en todo su contexto, forma y fondo y que debería ser de consecuencias.

Se imaginaria usted, estimado lector, que los partidos políticos tuvieran el poder de desestabilizar violentamente una ciudad con asesinos armados hasta los dientes, matando impunemente a actores y extras del narcotráfico de todos los grupos.

Se imagina usted el conocimiento de ubicación, actividades y nombres de todos esos que pululan por toda la ciudad ofertando y suministrando su producto.

Se imagina lo rentable que seria para los partidos tener toda esa información y para ordenar la desestabilización de la ciudad.

Se imagina el poder que tendrían los partidos si eso fuese posible y verdad, seria tener muchísima mas información que la misma policía y si acusa Cabada es porque el también sabrá mucho de este asunto como para haberse aventado a lanzar culpas, o usted cree ¿que fue una inocentada?

¿Qué, acaso, no es obligado el que acusa de probar su dicho…? Hasta donde esta el conocimiento de Cabada para denunciar públicamente este lacerante asunto y señalar a sus enemigos políticos. Enemigos que tiene perfectamente bien identificados, investigados y con dossier formados… ¿hasta donde sabe?

Y si tambien fueran sus enemigos los que estan desestabilizando la ciudad con la violencia, como lo declaró, entonces está peor de grave porque querrá decir que sus enemigos estan compuestos por gente que comanda ejércitos de sicarios y que además trabajan con toda impunidad, que las policías los conocen y que actuarían en total impunidad y complicidad, si los conoce Cabada los conocen las policías.

Cual sea el caso, o los dos, a Armando Cabada le rebotó en su cara sus gravísimas declaraciones, es como si hubiera lanzado un bumerang.

Si realmente fuera serio Armando Cabada y además centrado y responsable de lo que dice y afirma entonces hubiera dado pormenores detalladísimos de sus acusaciones y eso lo hubiera salvado un poco ante la opinión pública, pero lejos de hacerlo se sostuvo y eso, sinceramente, lo embarra porque entonces Armando Cabada con toda esa información no ha podido acabar o disminuir la violencia en la ciudad.

Ya ser cómplice de la impunidad que genera mas inseguridad y violencia como son los autos chuecos y PAFOS que Armando Cabada protege y promueve es un riesgo para todos los ciudadanos, conocer quien genera la violencia armada en la ciudad se convierte en la suma de los porque el señor Cabada debe concluir ya su participación en la Administración de la ciudad, urgentemente.

El Diario de Juárez publica en primera plana un encabezado que dice “Entregó Duarte casi 8 mdp a Maru” no se porque se convierte en noticia para primera plana cuando siempre se ha sabido que la PANISTA Maru Campos, la candidata a la Alcaldía por chihuahua en reelección por el PAN, era protegida de Cesar Duarte y al ser protegida y promovida por el Duartismo por supuesto que no era gratuito, las trácalas y corruptelas fueron apoyadas por la primera linea de control y mando del PAN estatal y por ello cobraban, Maru Campos una de ellas.

Los documentos que soportan la nota de El Diario de Juarez fueron encontrados el año pasado en una casa de César Duarte en una caja fuerte por las autoridades Judiciales del Estado, casa que fue cateada, por lo tanto es información supuestamente confidencial de un proceso y que solo la debe manejar por una parte el Ministerio Publico y por otra los Jueces que llevan los procesos de “Justicia para Chihuahua”, y por supuesto la oficina del Gobernador Corral y del Fiscal General del Estado.

Y aquí viene lo bueno, Maru Campos es bien sabido no es parte del equipo del Gobernador Corral, pero es PANISTA por lo que la presidenta municipal de Chihuahua con licencia buscando su reelección NO esta sujeta a ningún proceso ni de investigación ni judicial por el beneficio corrupto de 8 millones de pesos que le entregaba Cesar Duarte por sus servicios, dinero que no grababa IMPUESTOS por lo tanto es evasión fiscal tipificado como delito grave que debió haber sido investigado de inmediato, ni Javier Corral como gobernador del estado ni las autoridades federales de la SHCP procedieron, navegaron esos documentos y Maru Campos en total impunidad…. Hasta que Javier Corral quiso.

¿Es una filtración? Por supuesto que es una filtración con la finalidad de restar a Maru Campos en su avance por la presidencia municipal por Chihuahua, pero ¿quienes tenían esa información producto de un cateo?

La respuesta es simple, la filtración proviene de la oficina de Javier Corral el gobernador, de nadie mas que de el directamente, indiscutiblemente que hay doble juego, mucha falsedad, cobardía y un manipuleo de la justicia encabronadamente descarada por parte de las autoridades de El Nuevo Amanecer y vaya que Don Q. Chillito apoya en lo referente a “Justicia para Chihuahua” al gobernador Corral, pero tampoco nos convertiremos en cómplices de sus manipuleos de la justicia para unos y para otros no hasta que le convenga.

Así han sido los PANISTAS toda la vida copia fiel del proceder cobarde de los PRIISTAS cuando de golpear a un correligionario se trata.

Escuché a Adriana Terrazas en una entrevista en la radio y en donde ella, aferrada, hablaba sobre el proyecto del Estado de Juárez cuando pasan una llamada del público y a micrófono abierto y al aire un ciudadano muy bien informado le da una trapeada con sustentos, conocimientos y sapiencia que no le quedo mas que aceptar que tenia la razón y como salida vacunada de Adriana Terrazas ante tremendo OSO solo le quedó invitar al ciudadano a que se incorporara a su equipo de trabajo, por supuesto al menos ahí en el momento prácticamente la mando al diablo.

Una de las cosas que mas se me quedo grabada es que le REMARCO muy fuerte que ni ella, ni las siguientes administraciones tan siquiera verían un mínimo avance de ese proyecto demagogo del PRIismo local, encabezado por Enrique Serrano y Adriana Terrazas, quienes bien saben que es una estupidez que suena bonito para un pueblo de ignorantes (según ellos), pero que les sale la perra brava y los ponen en su lugar… en el basurero.

Terrazas es del grupo de políticos que piensan que todos son unos ignorantes menos ellos y que nos pueden seguir jugando el dedo en la boca y dándonos las migajas que caen de su mesa y con ello nos tendrán contentos, se equivocan porque los juarenses ya crecieron y los Mexicanos somos mucho mas grande hoy que ellos que se quedaron enanos.

A Adriana Terrazas lo único que le queda por crecer es su nariz de pinocho por mentirosa y mañosa.

“Los políticos siempre hacen lo mismo: prometen construir un puente aunque no haya río”

– Nikita Jruschov