Tic Tac… Sin equidad en la aplicación, la ley es negocio

By Don Q. Chillito on 12/02/2018

El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios que son aplicadas por la autoridad, los liderazgos sociales o de intereses. Uno de los puntos enlistados dice:

“Crear problemas y después ofrecer soluciones.” Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, en la autoridad o en los involucrados a fin de que éste sea el mandante (el público) de las medidas que se desea hacer aceptar por la autoridad.

Por ejemplo: el público crea un problema, la autoridad lo tolera, el público lo robustece, ambos entran en conflicto y la autoridad ofrecer la solución tolerada, temporal o definitiva al problema crecido ya.

Don Q. Chillito se había venido reservando de escribir las últimas semanas sobre el tema de los AUTOS CHUECOS, aparte de que había temas delicados e importantes que tratar me quería empapar mucho más, y no precisamente de información, más bien de declaraciones, investigación, análisis y observancia de los involucrados en este corrupto tema de manipulación mediática de locas autoridades locales y federales, así como de los liderazgos y comerciantes en el asunto de introducción ilegal de vehículos.

Hay muchos involucrados interesados en este asunto, pero todo nace bajo un mismo origen. No es ni fortuito, ni circunstancial. No proviene de una necesidad social, aunque este sea el disfraz de la verdadera intención, ya que el fondo son los inmensos recursos NO TRIBUTARIOS e ILEGALES que surgen de toda esta manipulación de los AUTOS CHUECOS.

Ayer escuche tremenda mentira en una mesa de análisis del tema, donde el panelista decía que “los que se quejan de los autos chuecos son los de menos, porque nosotros somos los mas…”

– ¡Ah jijo! se dijo Don Q.Chillito. Este cuate si que se lució, porque para empezar tiene un concepto de la matemática equivocado porque los más son todos aquellos que sí pagan impuestos y traen sus vehículos circulando bajo los reglamentos de tránsito. Esos que las autoridades les aplican la ley por circular con placas vigentes legales y con sus impuestos pagados sin misericordia alguna. A esos ciudadanos a los que las autoridades no le aplican lo PREVENTIVO como es su obligación, si no que se los ajustician por más mínima que sea la falta, porque esos sí representan dinero por recaudación ambulante, y mordida, para las arcas del gobierno municipal, esos somos los más.

Pero ¿Quiénes son realmente los que mueven los hilos a la marioneta?

Los LOTEROS son los que iniciaron este asunto de la internación ilegal de vehículos hasta llegar al volumen de carros que circulan hoy sin placas, “amparados” solo con un engomado o placa de cartón. Sin haber pagado un solo centavo de impuestos y por supuesto, circulan sin seguro automotriz; con lo cual los que circulan legalmente están totalmente desprotegidos si sufriese algún siniestro con algún vehiculo CHUECO, independientemente de las aportaciones a la seguridad de la ciudad que realizan.

Los LOTEROS si no tuvieran a la venta estos vehículos chuecos, sus negocios estarían quebrados, sin mencionar que estos no nadan en la legalidad fiscal.

Ahí, con ellos, nace la manipulación, son el origen del problema que hoy representan los vehículos ilegales o CHUECOS. Son ellos los que han “vestido” el problema con el disfraz de la “necesidad social de los que menos tienen”, “no es justo que les quiten su patrimonio” su bandera, dicen y argumentan.

“Los que menos tienen” no tiene para comprar ni esos vehículos ilegales cuyos precios andan entre los 2,000 y 4,500 dólares, y algunos hasta más. Sólo basta ver marcas y modelos que portan las placas PAFAS para darte cuenta del engaño “de los que menos tienen” porque la chatarra de 500 y 1,000 dólares ni regaladas se las aceptan y por supuesto que nadie se las compra.

Este problema de PAFOS es un problema de supervivencia de los LOTEROS, es un negocio que han estado siempre en el marco de la ilegalidad, que han hecho de esta su modo de vida y además cuentan con las relaciones suficientes con los políticos corruptos que lo han permitido, tolerado y protegido, que los alientan, que conocen el filón de oro y se asocian para explotarlo…

Quienes más conscientes están de la problemática, son las AGENCIAS DE AUTOS NUEVOS y los lotes de AUTOS USADOS, esos que sí pagan impuestos y facturan; estos no pelean mercados que saben que se les convertiría en problema y riesgo para sus empresas por lo tanto echarle la culpa a ellos como los promoventes de la cerrazón del gobierno es cortina de humo, es ignorancia o tal vez perversidad.

La marcha para el NO DECOMISO y como lo magnificaron en un medio de comunicación local es para morirse de risa.

Entendemos la buena voluntad al compañero de fórmula política, pero de ahí que dicha marcha representase un peligro que tenía que atender el jefe de los federales es otra cosa, es de risa ya como el cinismo fluye a flor de la noticia y nos la quieran hacer ver como la “tremenda verdad”….

¡No que si! ¡No que no! ¡Que como chingaos que no! – Se burlaban del propio logro con el jefe de la federal ante el medio de comunicación amigo que los filmaba… Todos prestándose al jueguito de los loteros y líderes de segundas, ex PRIistas por estas elecciones…

Tremenda sorpresa la que nos dieron los de la Subsecretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado al dar la noticia de que DESPEDÍAN a tres empleados del área de comunicación social porque FILTRARON el audio donde se puede descubrir tremenda tranza con facturas ilícitas para obtener recursos, independientemente si era para pagar méritos no pagados legalmente, iban a utilizar facturas ilícitas para obtener dinero de los contribuyentes y todavía sorprende más en el audio que pueden ser fácilmente autorizadas previa explicación a los “jefes”.

O sea, no despiden a quienes posiblemente iban o realizaron, el pago y cobro ilícito, no a esos no se les toca, hay que correr a los CHISMOSOS. A esos sí, todo el peso del desprecio y el despido por sapos…

Bonita manera de combatir la corrupción entonces en el Gobierno del Estado, darle escarmiento al sapo para que ya no les sea fácil a más sapos andar sapeando… así se acaba la corrupción en nuestros días…

“Sin sapos, no hay corrupción en Chihuahua”

Los panistas se encuentran en actus mortis. Javier Corral ha desmantelado toda posibilidad de triunfo para su partido en Ciudad Juárez.

Sus delfines fueron ahogándose uno a uno hasta llegar a la figura de Ramón Galindo. Primero la necedad de imponer a Alejandra de la Vega, luego a un abogado desconocido en la política, César Ochoa; y ahora a Ramón Galindo Noriega.

¿Será Galindo capaz de frenar el tsunami Armando Cabada?

La verdad no creo. Durante el tiempo que ha estado al frente de la Subsecretaria General del Estado en Ciudad Juárez ha sido lo que siempre ha sido: buena gente, pero ello no le garantiza más que el aprecio de sus amigos y algunos de sus votos…

El PAN en Juárez, solo va por la suma de votos para las prerrogativas electorales, o sea, “¡De lo caido, caido!”

Es admirable cómo cambian de forma de pensar las personas en el corto tiempo.

Recuerdo al Dr. Arturo Valenzuela Zorrilla cuando buscaba la presidencia municipal como CANDIDATO INDEPENDIENTE.

Entonces decía que los partidos eran lo “peor” y por eso buscaba ser independiente, después salió con que se incorporaba a la nómina del Gobierno del Estado y ahora lo vemos que va como suplente de Ramón Galindo…

No pos’ si. La coherencia en su máximo ejemplar, caray. “Poderoso caballero es Don Dinero y hermosa dama la nómina que lo acompaña”

“El hambre dobla corvas”, decía el abuelo…

Mientras tanto, entre los pasillos del partido pude escuchar… ¿Habrá pactado Corral con Cabada para ofrecer en la contienda al rival más débil?

¡Nos hemos transformado en el monstruo que siempre atacamos…! – Decía alguien más en voz baja – ¡Ausencia de democracia, sufrimos las decisiones verticales que siempre repudiamos…! ¡Y ahora nos impondrán un cartucho quemado. Malas decisiones…!