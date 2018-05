Tic Tac… Serrano vs Cabada vía Yañez

By Don Q. Chillito on 31/05/2018

El PRIismo en general ya no ve lo duro sino lo tupido que se les está zumbando y con todo van al peor fracaso electoral de su historia, después de la pérdida de la Presidencia de la República en del 2000 al 2012.

El PRI busca por cualquier medio quitar a los candidatos más fuertes del camino a como dé lugar y con lo que sea, lo que les obligaba hacer desde hace tiempo lo vienen haciendo como desesperados en los tiempos electorales utilizando a uno de los “idiotas útiles” y desechables ante la poca, o nula, credibilidad y prestigio de sus integrantes que aún patalean por lo que saben y no por lo que valen… Como Enrique Serrano.

Resulta que han presentado denuncia ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado por “los hechos posiblemente constitutivos de delito” en contra de Héctor Armando Cabada Alvídrez, Gerardo Silva Márquez, Manuel Gilberto Contreras Lara y demás que resulten responsables por los delitos de TRÁFICO DE INFLUENCIAS, PECULADO, COHECHO, FRAUDE, USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES, más los que les resulten.

Utilizan la figura del Síndico Municipal Aarón Yáñez Limas para presentar la denuncia y la presenta por su propio derecho.

Los cargos que les imputa a los demandados los debieron presentar desde hace mucho tiempo en su carácter de Síndico Municipal, soló porque es parte de sus responsabilidades. Sin mencionar que debió notificar a la Auditoría Superior del Estado y al Congreso y no hacerlo a su nombre, en tiempos electorales y con información de la misma Sindicatura, además debió haber notificado al Cabildo…

Don Q. Chillito alcanzo a investigar un poco mas el asunto y al parecer el golpe a Armando Cabada viene por los 17 millones en contratos realizados por la empresa constructora Fronteriza, S.A. (coprofusa) del ahora candidato a diputado local por el distrito 05, Gilberto Contreras, aunque este lo niega rotundamente diciendo que dejo la empresa en enero…

Tampoco nos olvidemos del bacheo con el asfalto comprado a principio de la administración, directamente a su cuñado quien vive en Chihuahua… No estoy muy seguro si prospere ni se le arrimaran “una buena” a Cabada; de verdad no lo sé, porque Cabada no es un angelito que se vaya a poner a rezar en misa…

Cualquiera que sea el desenlace a quien beneficia, por supuesto, no es a la candidata de Enrique Serrano, Adriana Terrazas; sino a Javier González Mocken de Juntos Haremos Historia quienes al conocer de la denuncia en su cuarto de guerra tuvieron que cambiar los vidrios blindados porque se rompieron de las estruendosas carcajadas…

Otro más se hizo “pipi” al conocer la noticia, antes que el Ministerio Publico, fue el Teto Murguía quien se anticipo y llamó a González Mocken para felicitarlo por su triunfo electoral del 1º. De Julio.

No cabe duda de que son perversos los del PRI, pero no son indejos, saben que la denuncia como partido nadie se las cree, pero con el Síndico les puede ir peor…

Esperemos la respuesta del equipo Cabadista, va a estar bueno el asunto este… no se lo pierda estimado lector, se pondrá bueno el Show.

La verborrea por la venta de la “nobleza” de las Reformas Estructurales del presente sexenio, cuyos principales promotores fueron los partidos cercanos en intereses al presidente Peña Nieto el PRI-PAN-PRD-PANAL-PVEM en donde prominentes miembros de ese circulo presidencial estaban dos de los que hoy son candidatos a la presidencia de la república, José Antonio Meade (PRI) y Ricardo Anaya (PAN).

Las leyes han venido siendo modificadas, suavizadas o con caminos alternativos para lograr beneficios y protección a los grupos del poder que ordenan las modificaciones para su operación, resguardo, seguridad e impunidad.

En este caso que abordo es La Laboral, donde hoy los trabajadores se enfrentan a la realidad del engaño que han vivido estos años después de las modificaciones a la ley y las adiciones que realizaron los Diputados en los últimos 10 o 12 años para beneficiar a la Industria a través del esquema Outsourcing y con ello darle vuelta a las obligaciones y responsabilidades directas por el Recurso Humano que labora en las empresas, las industrias en si bajaron sus costos de operación y por consecuencia aumentaron mucho mas sus marginales de ganancia… y están repartiendo migajas en UTILIDADES protegidos por la ley en vigencia.

Los trabajadores se enfrentan a la realidad que aniquila el engaño de los promoventes de las políticas económicas que nos han aplicado todos estos años cuando reciben hoy su participación de utilidades por un ejercicio fiscal cubierto.

En la entrega de las UTILIDADES a los trabajadores en estos tiempos de crisis se cae el manto protector que ha venido cubriendo ese engaño perverso derivado, también, por la apatía y desconocimiento de los mismos trabajadores, “al fin que a mi no me pega…” y ándele que le llegan 50 pesos de utilidades, entonces ¿le pegó o no le pego?

Es interesante observar como se anuncia el reparto de utilidades donde unos reciben lo justo, otros lo que a su patrón le dio en gana por repartir y otros lo que una empresa externa a su fuente real de trabajo determinó para su pago.

La Industria Maquiladora local comienza a sufrir el efecto dominó, ya van dos maquiladoras muy importantes las que enfrentan problemas con sus trabajadores por salarios y prestaciones… y las que faltan, solo es cuestión de tiempo.

En la Reforma Laboral se legisló con todo para desvanecer los derechos de los trabajadores como la antigüedad, las utilidades, aguinaldos, vacaciones, etc… y pensar que hay DOS presidenciables que pugnaron por la Reforma Laboral y hoy son candidatos a la Presidencia de México… si que estamos mal.

La riqueza de algunos individuos es totalmente injustificable cuando comenzamos a observar sus montos y cuando los vamos sumando va siendo ofensiva, insultante porque no hay nada atrás de ello que pueda generar, menos justificar, lo bien habido de ella.

4 Ranchos mas le incautan a César Duarte el famoso “vendedor de autos usados” en la frontera que se dijo que era sumamente exitoso y que dejó toda su exitosa empresa por meterse a la política.

Don Q.Chillito, en su muy larga vida recorrida, JAMÁS ha visto a ninguna persona exitosa, y altamente productiva, dejar la actividad que lo tiene en el éxito económico y menos por una que de entrada lo hace dependiente de terceros y sumiso, el éxito empresarial te hace independiente y te hace reconocerte a ti mismo a veces con vanidad, pero jamás aceptan la sumisión por orgullo y dignidad, Cesar Duarte cambio todo eso por la política… y la fortuna mal habida con los dineros públicos.

Las leyes y sus largos procesos viciados rodeados de impunidad junto con la voluntad pueden, o no, castigar las fortunas mal habidas y sustraídas del erario público, pero el simple monto de la fortuna, y viéndole las “zancas al pollo”, es suficiente para determinar sus orígenes porque las fortunas no se hacen de la noche a la mañana ni en 6 años, como tampoco nadie deja una carrera de éxito por el verdadero esfuerzo que implica lograrlo y además el éxito honesto no genera montos ofensivos de fortunas en plazos cortos.

A César Duarte lo esta protegiendo lo que conoce y sabe de las transas con el erario público sustraído de Chihuahua, por ello la urgencia de la federación de llevarse no solo a “La Coneja” Gutierrez, sino a los Villegas y a los Tarín y todo lo que huela al equipo de ladrones del sexenio estatal pasado y del grupo elite y cerrado de César Duarte, los que movieron el dinero robado…

“Ladrones roban millones, y son grandes señorones.”