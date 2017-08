Tic Tac… Run Armando Run

By Don Q. Chillito on 16/08/2017

El poder es para poder, decía un prominente saqueador de recursos del estado y que en muy mala hora gobernó a los Chihuahuenses, junto con sus huestes de lambiscones, hoy sus traidores, además de familiares y amigotes corruptos que lograron enriquecerse a mansalva y que hoy lloran “su desgracia”, el escarnio público (que poco les importa) y las acciones justicieras del gobernador Corral los han hecho mariquitas sin calzones, cantadores con voz de “tuya” a los oídos de la justicia dirigida que los persigue.

El pasado se hace presente en materia de impunidad, de poder para poder y de seguridad que queda muy claro y evidenciado, cuando los padres con ínfulas de poder, con un hipócrita manejo de la seguridad y la justicia, se abocan a proteger a sus hijos cuando estos cometen una cobarde atrocidad en una acción ventajosa en contra de un ciudadano a quien en “bola” le cobran una supuesta afrenta tonta a golpes, con saña y ventaja numérica de bravucones y provocadores.

Ya es tiempo de que se acote a las pandillas de juniors de la ciudad, pero también ya es tiempo de que se les acote la irresponsabilidad demostrada en la educación de sus hijos a esos padres que aún le dan teta y dulces a sus “chiquillos” para que se calmen cuando como hombrecitos que ya son deben responder ante la ley por sus actos y tropelías, en este caso que denunciamos son los jóvenes José Contreras Hayes, René Pinocelli, Oscar Valencia Aguayo, Adrián Beltrán González, Diego Cantú Peraldí y Sebastián Zapata Pozo todos ellos presuntos responsables de la agresión con ventaja a Sebastián Díaz Ponce.

En días pasados, con todo un toque publicitario de autoridad, se informaba en los medios que se irían al corralón todas las unidades de servicio de transporte publico que no porten placas de circulación vigentes y que calculaban las autoridades que era mas o menos el 50% del parque vehicular, la noticia en todos los medios ponía a las autoridades “bien machotas” con los pantalones bien puestos, dispuestos a ejercer su función de aplicar la ley para todos por igual ¿pero, que creen…?

Se lo dijimos aquí en Tic Tac que era una maniobra recaudadora de las autoridades del transporte o una “manita de puerco” al pulpo camionero, pero nada que fuera real de aplicar la ley para meter al orden a los camioneros urbanos, nada mas lejos de la verdad…. Una gran mentira, un show mediático para obtener algo mas de los camioneros.

Y ándale que hoy tenemos la realidad de las cosas, la verdadera causa de esa campaña de presión para los camioneros urbanos por parte de la autoridad concluye con el aumento en la tarifa de 7.00 a 8.00 o sea un 14.3% de aumento, seco, duro y al bolsillo de los ciudadanos que utilizan el transporte.

Desde el gasolinazo el pulpo camionero sufrió un revés fortísimo sobre sus costos de operación, en cascada les subieron refacciones, neumáticos, lubricantes y otros insumos necesarios para su operación diaria pero fueron obligados a aguantar “callados” y soportar todos los aumentos como buenos soldaditos del PRI, subir las tarifas en aquel entonces era un detonante social que se tenía forzosamente que quitar, apagar o no dar el pretexto a mas movilizaciones, a mas protestas y si, en efecto, les pegó duro el aumento en los combustibles con referencia a sus costos de operación que venían teniendo, como también hoy le pegan al bolsillo de los usuarios del transporte.

El transporte en Juárez con las unidades de desecho de los vecinos los gringos es pésimo, sucio, descortés, ofensivo, y no gira sobre la satisfacción del usuario más bien es lo que menos importa.

Entonces ¿para que fue todo el CIRCO realizado por la Dirección de Transporte del Estado?

Había dos armas de presión mortales para los transportistas por parte del gobierno del estado, el NO aumento a las tarifas y el decomiso de las unidades sin placas, las dos armas se las mostraron a los transportistas, pero una cosa es bien clara, ninguna la aplicarían para beneficio del servicio y mucho menos que beneficiara al usuario.

El resultado, el gobierno del estado negoció a su favor, les autorizó el aumento HOY de un peso y el asunto del decomiso pasó a ser una ocurrencia efectiva de negociación y recaudación.

¿Ustedes creen que son ingenuos, ilusos o incautos los del Nuevo Amanecer Multicolor como para creerles a los pulpos transportistas que mejoraran el servicio y las unidades…? creo que es un cuento que ya está muy desgastado, necesitamos una empresa que de el servicio como SUN en El Paso y hacer a un lado todas las chatarras humeantes actuales, al menos comenzar por ahí dando el servicio en las rutas en las que se pudieran pagar la tarifa, que por supuesto no sería la de la chatarra.

Les comentaba estimados lectores que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua olía a RATA, pues bien permítanme decirles que estaba rotundamente equivocado y lo reconozco, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos no huele a RATA, huele a RATAS VIEJAS y muy conocidas de todos los Juarenses…

Mientras no haya explicación contundente, explícita, directa y fehaciente del porque la denuncia penal interpuesta y el uso de 400 millones de la línea de crédito por parte de su Director Gustavo Elizondo se le seguirá poniendo la estrellita de la RATA MAYOR y cómplice administrador…

Recordemos que hubo una renuncia a la Dirección de ese Fideicomiso muy extraña antes de que llegara Elizondo, su antecesor tuvo una estancia muy corta, pero suficiente para que se cuidara espaldas y prefiriera dar su renuncia, veremos de que se trata y hasta donde llega, pero de que huele, huele, y huele bien gacho…

Como Juarenses todos estamos más que obligados a no dejar de ver el Fideicomiso, de darle seguimiento, de continuar exhibiéndolos, no permitir que quede como asunto muerto, ya nuestro gobernador Corral tranzó castigo por información con los de Movimiento Ciudadano rompiendo el equilibrio de la balanza de justicia que el se comprometió a darnos, ojala y en el asunto de este Fideicomiso no trance los castigos que se merecen los ladrones porque la verdad como da coraje ver al diputado rata de Movimiento Ciudadano burlarse de la ciudadanía al pavonearse como si no hubiera hecho nada y todo gracias a nuestro Gobernador Corral.

Que desastre y vergüenza es tener que recorrer la ciudad y ver las condiciones en que la dejan las lluvias, desde los encharcamientos, que solo se secarán si el sol los vaporiza, hasta los levantamientos de las carpetas asfálticas dejando tremendos hoyancos que laceran los patrimonios de los automovilistas Juarenses, a las empresas y al transporte.

¿Por donde entrarle primero para establecer prioridades para reconstruir nuestra ciudad?

La misma ciudad te va gritando sus prioridades urgentísimas que se deben atender que junto con las posibilidades para hacerlo nos establecerá un marco de referencia del establecimiento de las prioridades para que nos dejemos todos, incluyendo nuestro presidente Cabada, de tonterías que nos llevan a enfrentamientos estériles y desgastantes.

Hay un administrador de la ciudad y un tesorero que ya deberían de tener en el radar precisamente eso, tenemos un Cabildo bien pagado por lo que debe ponerse a trabajar. Es de urgente necesidad que se dejen de tonterías estériles como Juárez Iluminado.

Por favor ILUMINENSE EL CAMINO, es de primaria el hacerlo y es obligación profesional tenerlo como brújula de la administración, hasta hoy no lo tienen, solo grilla y mas grilla barata, pura alimentación al ego torcido con vanidades, solo les falta que les pongan en el pasillo de las oficinas de los regidores espejos para que cada vez que pasen se vean los traseros. Regidores caros e ineficientes es lo que tenemos, por eso Juárez esta hoy como esta…

Sacúdete la modorra Armando ¡El tiempo se acaba…! ¡Run Armando Run…!