Tic Tac… Rosa o Guinda, la misma tranza

By Don Q. Chillito on 16/10/2017

“Fueron invertidos un total de 70 millones de pesos para la primera etapa del programa, permitiendo la construcción de mil 008 habitaciones en 33 colonias de Zonas de Atención Prioritaria” – Comunicación Social de la Presidencia Municipal del 7 de Septiembre del 2017.

Comunicado informativo donde confirman a Don Q. Chillito cuando denuncia que los precios reportados de los cuartos rosas e independientes están sumamente inflados, aquí no “huele a azufre”, aquí huele a tranza. L os costos que están reportando en los comunicados son IMPOSIBLES de poder justificar.

No son los mismos precios de materiales a los que gente como usted o yo, estimado lector, accedemos cuando vamos a construir con un “maestro albañil” la ampliación de nuestras propiedades; a los precios que el GOBIERNO accede cuando va a construir 16,128 metros cuadrados de cuarterías. Tengo en mi poder comprobantes del costo de construcción de 36 metros cuadrados hechos por un ciudadano con una cuadrilla de albañiles y alcanzó un gasto total de $49,856.00 o sea $1,384.90 el metro cuadrado.

El Municipio reporta un gasto de 70 millones de pesos por la construcción de 1008 cuarterías rosas e independientes a un costo por metro cuadrado de $4,340.27 metro.

Por poner un ejemplo, en Sonora se reporta el costo de la construcción de los cuartos de Sedesol por $45,000 cuarto o sea $2,812.50 metro cuadrado.

*Un ciudadano construye en Juárez el metro cuadrado a $1,384.90

*El Estado de Sonora reporta costo del metro cuadrado a $2,812.50

*El Municipio Independiente de Juárez reporta el metro cuadrado a $4,340.27

¿Y el Síndico Municipal…? Tragando camote en el PRI

¿La Contralora Municipal…? Haciendo como que no ve, pero estirando la mano.

¿Los Regidores Municipales…? Acostados disfrutando su captotrofilia, alimentando su vanidad.

La información que vierto proviene de un comunicado oficial de municipio y de información de un ciudadano que amplio su casa. Lo de Sonora esta en Internet. La referencia es block, albañiles, enjarre, cemento, piso de cerámica comercial, varilla 1/8, saco de cemento, ducto, cables, soquet, centro de carga.

Por lo tanto, el Municipio Independiente tiene mucho que explicar en como llegó a ese precio por metro cuadrado, lo dijimos en la edición pasada de Tic Tac es INVEROSIMIL lo que costaron esas cuarterías al erario municipal, o al programa federal.

El verdadero vocero de Armando Cabada, Edgar Román dice: en su espacio de sátira política, “HUELE A AZUFRE” pero Don Q. Chillito le dice NO, no huele a azufre…“HUELE A TRANZA”.

Mientras el presidente Cabada hace cuartos a cambio, según él, de votos seguros y mientras declara que no procederá a retirar autos ilegales, sin placas oficiales y PAFOS de la circulación porque afectaría el patrimonio de esos Juarenses, ATRACA los bolsillos de los Juarenses y su patrimonio. El de esos Juarenses que circulan legalmente por la ciudad al AUMENTAR tremenda y desproporcionadamente; por sus pistolas y mañosamente junto con los Regidores Independientes las TARIFAS DE INFRACCION al reglamento de tránsito.

Es verdaderamente un ATRACO lo que han hecho en la Administración Independiente llena de contradicciones, caprichos, vanidades, corruptelas y engaños.

Con esto que acaba de hacer a escondidas y sorprendiendo a los Juarenses, como con Juárez Iluminado, junto con su grupo de Regidores Independientes y clavando el puñal a la ciudadanía por la espalda les puedo anticipar, sin temor a equivocarme, porque “piensa mal y acertarás”, que ya tienen en perspectiva concesionar la parte recaudatoria de la actividad de Tránsito.

Es muy probable que ya esté proyectado las foto multas, porque podemos observar la tracalada en el incremento de las veces UMA de las multas, y las nuevas multas que no tienen explicación alguna mas que la libre interpretación “a modo” de los agentes de transito.

Han puesto al ciudadano y su patrimonio a merced de los atracadores sociales y recaudadores móviles del Municipio Independiente…

La base de esta afirmación es que es, y ha sido, el procedimiento tradicional de los PRIistas el que llevan a cabo los Independientes Municipales cuando van a concesionar algún servicio que presta el gobierno y, como lo confeccionan a algún amigo-socio, necesitan que el futuro negocio sea mas que rentable y suben desorbitadamente los precios de ese servicio, posteriormente vendrán las excusas y pretextos, las justificaciones urgentes y necesarias, las “bondades” y “beneficios” para llevar a cabo dicha concesión, igualito como lo manipularon en argumentos falaces con “Juárez Iluminado”…

Urge dinero del erario para las CAMPAÑAS del Partido Independiente porque recuerden estimados lectores que les comenté que NINGUNO DE ELLOS tiene los recursos para una campaña.

Lancé el reto de que demostraran que tienen los recursos, pero en su silencio ha estado mi verdad, los recursos que entrega el instituto electoral no les alcanza ni para chicles para poder ganar a las aceitadas maquinarias del PRIAN, ni Cabada tiene los recursos porque necesita de socios patrocinadores, como en la campaña pasada.

Ningún REPRESENTANTE SOCIAL decente, conciente y con responsabilidad en un Cabildo se hubiese atrevido a tal atraco al patrimonio de los ciudadanos. No tiene razón de ser, es inconcebible…. es corrupto con las tarifas en veces UMA, están fuera de toda lógica…

Es seguro que el acto de defensa a tal medida ladrona del Cabildo será “no cometan multas y respeten el reglamento” como ya lo estoy oyendo, pero le recuerdo que es lo mismo a lo que el presidente Cabada defiende de los PAFOS y yo le digo, afirmo y reclamo “que no compren carros chuecos ni PAFOS, que no circulen sin placas para que no sufran en su patrimonio” es el mismo criterio, la misma vara.

Cabada va sobre los autos de legal circulación porque son los que pueden joder con el reglamento y recaudar, los autos PAFOS a esos con respecto a las infracciones de transito el “billete” es para el transito porque no le podrá quitar nada porque ningún documento poseen, son ilegales y el engomado PAFO no sirve de nada para lograr recaudación….

El UBER que me daba servicio el viernes cometió irresponsable infracción y por supuesto lo paró un transito, pero ¿que creen? Lo primero que le dice después de informarle porque lo paraban le dice “la multa por su infracción ya vale 1,800 pesos” dando pie a que el chofer UBER pensara antes de que se levantara la boleta….

Imagine usted lo que guste estimado lector, pero yo que lo viví sabia que le estaba diciendo que podía arreglarse, platicaron unos momentos y vi salir un billete de 500 pesos de la cartera del UBER, no vi cambio de retorno.

Los tránsitos saben que les han puesto en bandeja de plata la oportunidad de “morder” como los de Comercio, como los de Transporte, como todos los que tienen oportunidad de hacerlo en el Municipio Independiente.

Es un apetito billetero feroz el que tiene el Municipio con cabeza en el presidente Cabada, y además una bipolaridad de criterio para aplicar la ley, nos ha clavado un TREMENDO puñal en la espalda y no lo vamos a sentir hasta que caigamos en las “garras” de los agentes de tránsito, pronto veremos el despegue del bienestar económico en ellos y sus jefes, les han puesto la mesa y el banquete somos los ciudadanos, son cosas que la autoridad MANIPULA con saña y ventaja por que sabe que son de efecto social pulverizado.

Si no quieres que te atraquen con las nuevas tarifas de recaudación de transito NO COMETAS INFRACCION, y si no quieres que te retiren tu patrimonio de circulación NO CIRCULES con autos chuecos, sin placas y PAFOS…. ¡¡¡ coludos y rabones todos los patrimonios ¡¡¡ … ¿o no?

El Síndrome del GUARDADITO ha sido la constante en la Administración del presidente Cabada, Rodolfo Martínez alias el “Guerito” el operador, siempre lo señalamos y ahí estan los resultados, hay un Partido Independiente con recursos y van por más por el tiempo que les queda de oportunidad.

Si no llegan a ganar les aseguro que vamos a ver gente en el “bote” y no precisamente en su Cerecito y eso es lo bueno en la democracia, aunque sea simulada.