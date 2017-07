Tic Tac… Río revuelto, ganadores ocultos.

By Don Q. Chillito on 24/07/2017

Son tantos los horrores, las mentiras, los engaños, las maquinaciones que las verdades van quedando cubiertas por las cortinas de la verborrea de los actores, por los gritos y los pujidos de unos y otros que solo se van convirtiendo en verdades aquellas que convienen solo al que tiene la capacidad de envolver con los medios y los micrófonos a una población que ya comienza a manifestar, de nueva cuenta, su hartazgo y fastidio ante un desencanto colectivo de los que en alguna vez confiaron.

Un tratamiento a la sociedad por parte de las autoridades como si los ciudadanos fuésemos pubertos que con un caramelo calmas su molestia; su encono, donde con una palmadita te dicen “no te corresponde entender”…

Un tratamiento de penitentes otorgado por un grupo de políticos muy “listos”, asesorados por otros “más listos” que ellos que sin el mayor recato, prácticamente, obligan al que asesoran a mentir, a engañar…

Sin embargo, ya les salió una sociedad pensante y que razona. Una sociedad mucho, pero mucho mas lista que los “listos” y “muy listos”.

Hay que ser cautos porque el río está muy revuelto y “algunos” están pescando a lo grande, buena pesca y sin tirar línea, riendo como los horrores de unos hacen el todos contra todos. Y esto es una realidad…

“Juarez Iluminado” oculta tanta mentira y engaño que con la fuerza de los medios se intenta que sea una verdad. Ya lo pararon con un amparo una agrupación civil valiente y decidida, por lo pronto no podrán seguir adelante con licitaciones, un juez concedió un amparo en su contra.

No se vale que algún medio intente volcar a la ciudadanía a un enfrentamiento entre los que si apoyan y los que no apoyan, porque eso traerá consecuencias a quien lo promueve.

¿Acaso no pueden probar con toda la fuerza de los medios que uno más uno son dos…?

Simplemente no pueden y, hablar sobre el DAP e Ingresos propios, es darle la razón a los que se oponen…

Promueven una mentira y quieren venderla como la única verdad. Canal 44 cayó en la zanja de la auto alabanza y hoy ya caminan ciegos y sordos, pero muy parlanchines de su mentira.

Un “independiente” subsidiando personal al PRI eso es lo que hace el presidente Cabada y no lo quiere entender incluso en Desarrollo Social donde hay una PANISTA camuflajeada genera trabajo para el PRI. El evento organizado por el Sr. Corona lo demuestra por si solo, pero el presidente Cabada sigue ciego, sordo y más ante estos hechos.

Las huestes con privilegio nominal PRIistas maman y viven de la nómina municipal aún y no lo entienden, da la impresión de que los protege el Independiente Cabada…

La imagen independiente del municipio es una caricatura bipolar…

Pedro Ferriz de Con estuvo en Juárez y habló maravillas del presidente “Bronco” Cabada, pero despotricó contra el verdadero “Bronco” de Nuevo León. Dijo algunas verdades pequeñas y sabidas, pero otras simplemente habló de acuerdo al foro.

Yo recuerdo que antes de que el señor Ferriz se destapara como Candidato Ciudadano fue llamado a Los Pinos a una reunión privada con Peña Nieto; después de ello Ferriz de Con es un ciudadano que busca la presidencia de México y se sube a la ola de indignación ciudadana, viajando por todo Mexico sin menoscabo ni de gastos, ni de servicios, pero eso si blasfemo y perspicaz contra AMLO…

Ferriz no es PRIista, pero si es PANISTA con fuertes nexos con los Calderon, entonces candidato ciudadano no lo es. Al tiempo y quedará en total evidencia…

Una comunidad local estuvo de plácemes esta semana que terminó al haber recibido a uno de sus pilares de su movimiento. Juárez recibió a un político importante de ese movimiento del arco iris y del centro del país. Dicen que lo “que se ve, no se pregunta”, aunque pertenezca a la clase del “closet político”.

Miembro destacado de lo que Loret de Mola llamó “La cofradía de la mano caída”, sin embargo es un político con carisma y con posibilidades relativas de suceder a otro de su cofradía.

A Lidia Merodio le negaron su permiso de ausencia a su senaduría con un argumento que resulta a todas luces ridículo, pero era la única manera de que el “estate quieta” no fuera tan abrupto y descortés a su investidura de senadora y tuvo que “pujar pa’ dentro” y aguantar vara, porque la regañada no estuvo nada suavecita. Fue terminante la “invitación” a la Merodio, por que los intereses que representa no son bien vistos, por mas que naden de muertito apestan…

Hay un tema muy delicado y que buscan que pase desapercibido por los ciudadanos Juarenses, ese tema se llama FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA en donde se han gastado 400 millones sin una justificación válida y sustentable. Dinero tomado de una línea de crédito por 1,950 millones autorizada y avalada por el Congreso del Estado y no se ha aclarado fehacientemente en que…

O sea, tomaron dinero que no es de los puentes, sino de los bancos y perdonando la expresión, pero esto es una estupidez financiera, un atracó a la razón, una babosada de ineficientes administradores o de ladrones descuidados.

Es de vital importancia que los Juarenses no pierdan de vista por ningún motivo este desfalco al intelecto contable y financiero ya que puede ser el inicio de la sustracción de toda la línea de crédito autorizada poniendo al FIDEICOMISO como pagador de esa línea de crédito y los ingresos que genere por puentes durante 30 años servirán solo para pagar y no para construir como fue su objetivo inicial.

El administrador, Gustavo Elizondo, un funcionario dócil al Nuevo Amanecer Multicolor, tiene mucho que explicar y con detalle. Al menos en Tic Tac no quitaremos el dedo del renglón en este asunto tan delicado, no cabe duda alguna, olieron dinero y se les alborotó la almorrana.

Querer gastarse el dinero antes de generarlo, de producirlo, ha sido una dinámica inyectada al sistema político por Pedro Aspe y hoy tiene de rodillas a muchos estados de la República porque han comprometido una parte muy grande de sus recursos y que ya se gastaron, y en el caso de Chihuahua no se sabe ni en que se fueron…

Les puedo asegurar estimados lectores que la explicación detallada de como se gastaron esos 400 millones NUNCA llegará a los ciudadanos y cuando esas cuentas las pida el Congreso del Estado será para tener una fuente ingresos eventual para los diputados, el Congreso tiene precio, y si lo pagan los involucrados NADA PASARÁ…

Al tiempo lo veremos…