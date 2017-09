Tic Tac… Retrocesos. ¿y la impunidad apá?

By Agencias / Redacción on 01/09/2017

Seamos honestos y recordemos que al menos unos 25 años atrás había una organización ilegal que ofertaba un «cartelón / engomado de identificación vehicular» por una cantidad de dinero y que ese «cartelón / engomado», “garantizaba” la libre circulación en el estado del vehículo que lo portaba.

Recuerdo que no eran molestados por las autoridades de Tránsito Municipal, ni por autoridades estatales, ni las federales y que el proceso de protección ilegal nació con un muy reducido parque vehicular y muy, pero muy focalizado en el estado, si mal no recuerdo en la Ciudad de Delicias de donde era originario el profesor Guadalupe Barrios Núñez, fundador y líder nacional de ONAPPAFA; organización que se extendió por todo el país, principalmente por los estados agrícolas ejidales, una organización que siempre estuvo en la ilegalidad y su red de asociados logró ser inmensa al grado que proliferó el vehículo ONAPPAFA en las ciudades del país donde las autoridades resultaron ser permisivas, entre ellas las autoridades de nuestro Estado de Chihuahua.

La riqueza del profesor Barrios era palpable a simple vista. Cuando estabas en algún lugar cercano en donde él y su familia estuvieran, veías el gasto desproporcionado que hacían los Barrio como familia y en lo individual, señal inequívoca de que la ONAPAPAFA era próspera y obesa en la fluidez de recursos y, por supuesto, el fisco no asomó sus narices jamás.

Eran DOS prósperos y fluidos negocios, ONAPPAFA por un lado y LAS ADUANAS por otro, pero uno y otro no podían vivir sin el amasiato corrupto, uno era el que METÍA las unidades “chocolate” y el otro era el que las protegía para que circularan sin ser molestados, si no había ONAPPAFA no había entrada de carros “chocolates” y si no había LAS ADUANAS corruptas simplemente no hubiera existido ONAPPAFA, así de simple. Sin embargo, fue un negocio muy próspero y abundante para todos los involucrados, la gran mayoría en el nivel de autoridad.

Pues bien estimados lectores, la historia se comienza a repetir y en las narices de todos, si hay autos “chocolate” es porque están pasando por las aduanas, si hay circulando autos “chocolate” es porque las autoridades de tránsito las están “tolerando” y si las unidades “chocolate” traen «cartelón / placa cartón / engomado» es porque están promoviendo el negocio y en serio, desgraciadamente nuestro presidente Cabada declaró que el municipio no tenia la facultad para retiraros de circulación y no los tocaría.

Ante todo lo anterior nos abocamos a hacer un “estudio de observación” y nos encontramos que el resultado de la actitud de las autoridades de combatir la impunidad y el contrabando está avanzando en sentido inverso y veamos porque:

En el Boulevard Gómez Morín en el semáforo con Paseo de la Victoria en hora pico por la mañana pudimos observar, con luz roja el semáforo, que de 30 vehículos con placas legales había, solo ahí, 3 vehículos con «cartelón / placa / engomado» color blanco con números rojos.

En el semáforo de Gómez Morín con Francisco Villareal en hora pico por la tarde de 35 vehículos que revisamos en el alto había 2 vehículos con cartelón blanco con números rojos.

Circulamos por la Panamericana hasta la Tecnológico, comenzando por la Glorieta de salida a Chihuahua / Casas Grandes y fue grande nuestra sorpresa, en espacio de 5 minutos rumbo a la Tecnológico contabilizamos 42 autos de los cuales 5 vehículos traían «cartelón placa / engomado» blanco con números rojas, los siguientes 5 minutos fueron 59 vehículos y 1 vehículo con «cartelón placa / engomado» blanco números rojos.

Lo importante de esto es que dentro del universo total de vehículos que circulan en Juárez ya comienzan a aparecer los autos “chocolates” con «cartelones / engomados de identificación» ilegales, ya son visibles y si son visibles ya comienzan a ser porcentaje.

Por supuesto observamos autoridades en esos tramos y lo más probable es que no los hayan visto a pesar de que en un semáforo una patrulla estaba atrás precisamente de uno de ellos.

Los argumentos de las autoridades de las administraciones del pasado reciente, que lanzaron una feroz campaña para regularizar primero y después decomisar vehículos, eran que tenían que GARANTIZAR LA SEGURIDAD, que los maleantes se mueven por vehículos sin placas, que tenían que poner el parque vehicular en la legalidad y bla bla bla y mas bla; sin embargo la gente en situación de ilegalidad vehicular respondió al llamado de las autoridades y descendió hasta desaparecer los vehículos sin identificación legal circulando por la ciudad. Fue un esfuerzo en conjunto ciudadanos y autoridades, familias sacrificando recursos para regularizar sus autos, o retirarlos definitivamente de las calles, fue algo que se logró.

El cuento chino de que a autoridad no puede retirar autos sin placas legales de identificación no corresponde con la realidad que vivimos en aquellos tiempos en donde las autoridades estatales y municipales se abocaron a ello con la fuerza de la ley y el reglamento. Hoy simplemente ambas autoridades brillan por su capacidad de actuar y de mantener el estado justo de la equidad fiscal entre los ciudadanos promoviendo la impunidad…

Don Q.Chillito les pregunta al presidente Cabada y a nuestro Gobernador Corral: ¿y la seguridad apá? ¿y la legalidad apá…?

Ninguna de las dos autoridades se ha pronunciado porque la SHCP flexibilice los costos de la importación legal de vehículos, ninguno de los dos hasta hoy.

La mata está creciendo y en forma acelerada…. ¿Estaremos viendo el regreso REMIX del negocio de los autos PAFOS de nueva cuenta? ¿Merece la pena el retorno de carros con identificación ilegal en la ciudad y en el estado?

Esto definitivamente no es algo que desconozcan las autoridades estatales y municipales, saben muy bien, y deben tenerlo medido, que el crecimiento de estos vehículos de circulación ilegal es exponencial.

Si el ropaje de las autoridades es “ayudar” a los que menos tienen para que circulen en un vehículo no los inviten a la ilegalidad, promuevan la legalidad apoyándolos real y legalmente para que logren que sus vehículos sean legales.

Pero no, no lo harán porque la ilegalidad y la pobreza generan riqueza y cuando se haga la polla gorda afilarán el cuchillo.

Don Q. Chillito se los dice y con mucho tiempo de anticipación, cuidado con el crecimiento de los PAFOS.

No cabe duda que los orgullos y las soberbias pueden más que la prudencia y la coordinación, que es forzosa entre autoridades, y vemos con sorpresa que también el Nuevo Amanecer Multicolor hizo su homenaje al Juanga aunque no sea de Chihuahua y sea de Michoacán….

“En petit comité con mi Juanga” supongo que dijo Ramón Galindo… Caray gobiernan para Chihuahua y Juárez no para sus egos, de ese tamaño esta siendo la altura de nuestras autoridades, bastante corta en estos menesteres.

No hubo mucho ruido, pero el Cabildo de Juárez aprobó la Ley Electoral Anti-Independientes. ¡Hágame usted el recavarón favor! Que porque “ya no había nada que hacer” ¿Es o no es…?

Les comento mis lectores, no nos la vamos a creer cuando brote la realidad de toda esta porquería de la partidocracia,

Recibimos información de los GRANDES NEGOCIOS que se avecinan con la reincorporación de Polo Canizales al grupo de promoción de negocios con el presidente Cabada y detalles de lo que se gesta con la Feria de Ciudad Juárez.

Don Q.Chillito quiere dejar en claro que estamos bien conscientes de que “los que aman a Juárez” están generando información que golpea al presidente Cabada, tienen tanto control sobre muchas gentes cercanas y no tan cercanas al presidente Cabada que mas tarda Cabada en estar con su gente promotora de negocios que los otros en enterarse y utilizar los medios para golpear.

Sabemos que decir lo que sabemos y denunciamos nos pone en la disyuntiva de sumarnos a los golpeadores, por lo tanto vamos a ser más, pero mucho más, analíticos y no ser parte de esos medios golpeadores del presidente Cabada, sin que eso quiera decir que ocultaremos la verdad, ni la cambiaremos. Eso jamás…

Según la información que recibimos, existen empresas privadas cuyas posiciones de poder son ocupadas por familiares del presidente Cabada, por citar un ejemplo; lo que no se vale es que quieran golpear con esa información cuando, si es empresa privada, el dueño puede hacer lo que le venga en gana con ella y con los que están adentro.

Alguien tiene que organizar la Feria y los partidos de Béisbol, pero si ese alguien o esos negocios, no caen en las manos de “los que aman a Juárez” se voltean a golpear al presidente Cabada y salen algunos medios a presentar las notas mal intencionadas, que si van a vender cerveza, que si se van a promover políticamente, que están aprovechando a Chito Cereceres para hacer negocios, etc.

No, al menos creemos que con eso no saldremos porque son aullidos de resentidos.

Toda la vida han hecho esos negocios, simplemente hoy no les tocó, pero de que hay negocio hay negocio y lo saben por eso lloran, lloran por lo que hoy no podrá ser y aguas no nos vayamos con el mecate…

Reconocemos el enorme interés del presidente Cabada por hacer rápidos y productivos negocios, pues claro la campaña de reelección la tiene enfrente.

Hablemos de la ciudad y de la corrupción dentro del H. Ayuntamiento Independiente de Ciudad Juárez… De los negocios del Sr. Cabada, denunciemos cuando sean corruptos o con dinero del erario como lo era Juárez Iluminado.

Creo que lo que sucedió en el Congreso del Estado, donde llega a la presidencia una Duartista de hueso colorado y cómplice en el proceso judicial que inicio el mismo Gobernador Corral, es algo que el Gober Bigotón permitió por negociación de la partidocracia estatal y, sabiendo como reacciona cuando no le gusta o conviene, créanme que es difícil tragarse el cuento ese de que así es convenido desde antes.

No, eso es una mentira. Eso se hizo porque Javier Corral quiso y a otro perro con ese hueso de equilibrio político. El reglamento de las cámaras habla de partido no de personas y limita a los coordinadores y hubo previa renuncia a la coordinación.

Creo que la decepción comienza a ser mas generalizada y desgraciadamente la van aprovechas los saqueadores, esos que dicen “que del cielo les caen no se que cosas” y no creo que al Gober Corral le haya caído, aún, el peso Duartista encima.

Vamos a descansar porque pudiera empezar a creérmela…

Ó ¿Usted que piensa estimado lector?