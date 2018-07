Tic Tac… Regresar a la legalidad: Deber urgente.

By Don Q. Chillito on 06/07/2018

Ciudad Juárez, Chih. – El asunto de la revisión de votos para dar certeza a la ciudadanía, se está llevando más tiempo de lo que estamos acostumbrados, no digo que es falta de trasparencia, pero si de claridad en cuanto a lo que están haciendo y por que tan lento…

En las redes se comenta que le concedieron a Armando Cabada el gusto por el recuento, pero la realidad es que no es así.

El último boletín de la Asamblea Municipal Electoral menciona la revisión del 64% de las casillas, pero no deja claro si será la apertura y revisión voto por voto o solo las actas de escrutinio. Cualquiera que sea el caso hay dos realidades que no se pueden soslayar; primero que no son las casillas que pidió en específico el munícipe con licencia y segundo que todo parece indicar que le saldrá cola porque efectivamente se esperan más votos anulados o sin registrar, pero para González Mocken y Galindo…

Si la autoridad electoral decidió revisar, abrir y contar es porque debió haber tener motivos fundados de acuerdo a los criterios que marca la ley y no como los agoreros del Cabadismo, el Canal 44, buscan hacer creer que era porque Cabada tiene la razón.

Desgraciadamente para ellos nunca fue así, estos señores han perdido la línea que separa lo personal con lo profesional, comprometiendo su credibilidad al máximo, por supuesto que tendrán, y sufrirán, consecuencias de su nublada visión informativa, su irresponsabilidad en la comunicación. NADA cambia, Javier González Mocken será el presidente municipal electo. Al tiempo…

A todos mis estimados lectores, que cada día son más que los menos, les comunico que si ustedes realmente quieren la verdad de esta elección histórica, se tendrá que ser muy cuidadoso y analítico del discurso de reconocimiento de su pérdida frente a estos comicios electorales, pronunciada por Ramón Galindo.

Escúchelo con atención y usted encontrará todo lo que las plumas locales callaron y que callaron porque nunca le dieron la importancia real del juego de Galindo en esta elección.

Ramón Galindo encriptó la verdad electoral en el mensaje, escúchelo y comprenderá la dimensión de lo que se llama política actual en el estado… Le recomiendo hacerlo…

Solo espero y no me rasuren lo que les comparto en líneas arriba.

En repetidas ocasiones, incluso hasta les preguntaba estimados lectores de tic tac, estuve comentando sobre lo que podría suceder si cualquiera de nosotros tuviera un accidente con algún auto chueco, sin placas, placas gringas (que abundan) placas PAFAS, o vehículos sin seguro, preguntaba su escribidor ¿Qué pasaría…?

Pues bien, las respuestas vienen en cascada ante la infinidad de hechos que se suscitan a diario en la ciudad, pero el más sobresaliente y lastimoso, es ese accidente ocurrido el fin de semana en la Gómez Morín, donde hubo miembros de una familia que fallecieron porque un estúpido borracho impactó el auto de la familia.

El joven asesino imprudencial, iba en su auto sin placas y como consecuencia sin seguro lo que ha puesto a toda una familia, independientemente del dolor por la pérdida familiar, en un momento sumamente difícil por todos los gastos que hay que sufragar y devenir conforme avance el tiempo.

El asesino sencillamente sale libre con una ridícula fianza de $5,000 a enfrentar un juicio en donde su delito no es considerado grave; mientras la familia víctima de este borracho se sume en la tristeza, el dolor, las deudas médicas y hospitalarias y fúnebres.

Mientras tanto, en su zona de confort y como el chinito, las autoridades son complacientes con todo este tipo de vehículos que circulan violando el reglamento de tránsito en vigor y por supuesto, metiéndose billetes a la bolsa. Buscando votos suspendió los retenes anti-ebrios “preciso independiente”.

UN BORRACHO al volante es un ASESINO en potencia y como tal debe de ser tratado por las leyes y reglamentos, debe ser catalogado como un delito gravísimo sin posibilidad de fianza cumpliendo pena punitiva y una multa que sobrepase por mucho las cantidades que hoy pagan por manejar BORRACHO, pero ¿porque no lo han hecho…?

La respuesta es muy clara, las autoridades encargadas de hacerlo se ven en la situación del BORRACHO.

Como lo hemos venido diciendo en varios Tic Tac y como lo anticipamos, los PAFOS y los cartones de la impunidad dejarían de ser útiles algún día posterior a las elecciones, y les comentaba que los líderes expendedores de esos fraudulentos e ilegales instrumentos de impunidad, serian los pasajeros VIP en un avión azul con logos grises con boleto de viaje sin retorno a la Ciudad de México…

Mas presionado por la Federación que por la convicción de hacerlo, como es su responsabilidad y obligación, el Gobernador Corral ya amenazó que va por todos esos autos chuecos, PAFOS y sin placas, al menos ya lo anticipó.

El silencio complaciente y perverso del presidente Cabada en este asunto es un claro indicativo de que le tronará en las manos porque será presionado a actuar y actuar como debió hacerlo desde que comenzó a ser muy notorio la complacencia municipal independiente.

Esa era su obligación porque eran personas violando en flagrancia el reglamento de tránsito municipal, ese reglamento que es responsabilidad del presidente hacer cumplir, y no lo hizo, quiso sacar raja de ello importándole muy poco la seguridad del resto de la población.

Alguien agarró millones a costillas de incautos que no podrán evadir su responsabilidad jurídica cuando sean agarrados por las autoridades en circulación de esos vehículos chuecos, y no son de “los que menos tienen” como los quiso defender Armando Cabada, porque los que menos tienen circulan en el sistema de transporte público, por si no lo sabía…

Tanto trabajo que les costó a las autoridades anteriores poner en orden el parque vehicular de la ciudad para que llegara Armando Cabada con su afán de poder, con ese importamadrismo de la norma de convivencia y destapara de nueva cuenta la ilegalidad, la impunidad con todo descaro y cinismo.

Aun falta de pagar la revalidación vehicular al 52% de los vehículos circulando, a esos les falta por lógica el pago del engomado ecológico y no se sabe con certeza si ya cuentan con póliza de seguro vigente, al menos contra daños a terceros, PERO nada los motivará a pagar si siguen observando tolerancia hacia los CHUECOS.

Al Gobernador, que como buen PANista insensible, le hace falta esa lana y lo sabe; ya verán que va por ella con el garrote en la mano.

Por lo pronto ya empezó con la amenaza de que va por los chuecos para vacunarse y no ser tan evidentemente tolerante y también ya comenzó a mandar requerimientos que inflan en demasía el costo de la revalidación para quienes no la han pagado aún.

Como buen político de la elite política no lo podía hacer antes de las elecciones y va con todo por lo poco que hay en los bolsillos de los ciudadanos, como “la venganza del p….” la van aplicar (como no votamos por su partido nos la va a recetar)

La irresponsabilidad de las autoridades municipales en el manejo de las normas de convivencia y aplicación de las leyes para todos está a la vista…

A veces me pongo a pensar si lo que busca Armando Cabada al ser tan tolerante con la impunidad y la delincuencia es la NOTA para el rating de sus noticieros porque, es un hecho, se acaban las notas rojas y de sangre y sus noticieros se van al suelo, es inocultable ese resultado, viven de la nota roja, son los beneficiarios de ella…

Basta ver contenidos y la constancia de ellos en el tiempo noticiero, SI NO HAY nota roja en el día entonces REPITEN las anteriores.

“Todas las cosas fingidas caen como flores marchitas, porque ninguna simulación puede durar largo tiempo.”

– Cicerón