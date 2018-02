Tic Tac… ¿Quiénes se benefician…?

By Don Q. Chillito on 07/02/2018

Cuando los dineros, los intereses, los compromisos, las enemistades, los agravios personales, el recelo profesional y las envidias se interponen para intentar hacer valer TU verdad, las cosas se deben de ver con óptica crítica y de profunda reflexión analítica.

Con la óptica de los hechos, pocos o muchos y con datos que pudieran aflorar en la realidad del momento por la intención y el objetivo de la conducta y dar una revisada muy profunda del historial de los antecedentes históricos de los personajes, sin dejar de revisar en los hechos pasados las capacidades de mentir y manipular de los personajes involucrados en la disputa.

Lo anterior es vital en un acontecimiento como el que hoy se encuentra la política local en el diferendo “maternal” entre el presidente Armando Cabada y el periodista Héctor González de Televisa, quienes, sin ningún temor a equivocarme; se saludaron con singular alegría y pasión visceral a sus respectivas madrecitas y hasta ahí los dos. Lo demás está es lo que esta en duda, porque aparece también el dicho de una de las partes refiriendo “amenazas de muerte” y denuncia judicial de hechos.

En el Tic Tac del lunes pasado planteamos nuestra interpretación de los hechos y en base a ello daremos claramente lo que hemos venido tratando de encontrar como LA verdad en estos días y, ante las actitudes, declaraciones y hechos; hacia donde quieren llevar los acontecimientos. Tenemos que descubrir la verdadera intención oculta , si es que la hay…

Declaraciones de los liderazgos en los partidos PRI-PAN-MORENA le da un toque de alerta roja altísima a este asunto y mas para el denunciante Héctor González, porque en el asunto de dos ya se incorporo el objetivo político de los imposibilitados a ganar la alcaldía por el voto ciudadano.

Armando Cabada sigue siendo el candidato Independiente y un tsunami avasallador para los partidos tradicionales y de reciente creación.

Deben tener muy en cuenta, y muy claro, que vale muchísimo mas la presidencia municipal que lo que pudiera representar Héctor González, hasta para su misma empresa.

El hecho de haberse politizado el asunto González-Cabada pone en riesgo LA verdad misma, el curso de la demanda y la posibilidad de sucesos gravísimos que le reboten al mismo denunciante por mas ventajas que le quiera sacar al asunto, pero:

¿Porque lo dice Don Q. Chillito…?

He encontrado esto que por supuesto se prestará a mucha controversia si llegase a proceder el vincular a proceso a Armando Cabada y dice lo siguiente:

Constitución Politica del Estado de Chihuahua:

ARTÍCULO 23. Se suspende el ejercicio de los derechos de ciudadano chihuahuense:

I. Por suspenderse los de ciudadano mexicano.

II. Por incapacidad legal o ebriedad consuetudinaria declaradas en forma.

III. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de los deberes de ciudadano.

IV. Por estar procesado criminalmente, desde el auto de vinculación a proceso, o declaración de haber lugar a formación de causa contra los individuos aforados hasta que se dicte sentencia absolutoria ejecutoriada o se extinga la condena. [Fracción reformada mediante Decreto No. 1141-2010 XII P.E. publicado en el P.O.E. No. 74 del 15 de septiembre de 2010]

V. Por servir oficialmente al Gobierno de otro Estado sin licencia del Congreso. Esta suspensión durará por el tiempo del empleo o comisión, o mientras no se obtenga la licencia expresada.

VI. Por sentencia judicial, en los casos y por el tiempo que en ella se determine.

Dado lo anterior le pudiera abrir el panorama de las consecuencias que pueden suceder y de lo que esta sucediendo, este caso NO estaría sujeto a la interpretaciones jurídicas de abogados ya que es clara y determinante la fracción IV de la Constitución del Estado de Chihuahua vigente.

Lo cierto es que si se da la vinculación a proceso contra Armando Cabada por “Amenazas de Muerte”, los intereses politicos incidirían mucho sobre la real aplicación de la ley y justo proceso. Viciandose y compicando el esclarecimiento de la verdad, prevaleciendo los intereses supremos y estos no le son afines al presidente Cabada.

De ahí la declaración de apoyo de Armando Cabada al gobernador del Estado por su éxito en la #caravanaporladignidad. Al final del camino, y no al principio como honorablemente debió haber sucedido abierta y decididamente, aunque se realizó el apoyo a través de Alejandro Loaeza en su interinato ya que estuvo presente desde el arranque de la caravana, eso cuenta y cuenta bien.

Estando así las cosas con esta presunción profética de este su escribidor, Don Q. Chillito les comenta, mis estimados lectores; que esto es un asunto de DINERO, de oportunidad, de venganza, de rencores, de amores perros, de intereses, de ofensas políticas, de desplazamientos, de traiciones que tocan muchos lados de intereses tanto de políticos como de empresarios, donde en medio de la disputa estan metidos personajes que saben del valor de la presidencia municipal y la oportunidad que tienen enfrente de sus narices por este desventurado suceso de personas viscerales, sin control de sus emociones. Por supuesto que para ellos es una oportunidad que no dejarán pasar, buscarán y pagarán porque se consolide… “ahí esta el maravilloso detalle de este asunto”, que sustenta todo lo que he comentado…

Hay un refrán que sin duda aplica a este caso “a río revuelto es ganancia de pescadores” y de todos los involucrados el que mas la debería pensar es el propio periodista Héctor González, quien puede llegar a ocupar la piedra del sacrificio.

No perdamos de vista que los dos personajes estan en esta situación porque lo buscaron, por no controlar sus emociones, por prepotentes, por soberbios, por petulantes, por inconscientes al no comprender la función de su rol en la sociedad y por no tener la estructura mental adecuada para resolver diferencias con la vía de la educación y la preparación que se va adquiriendo en el asenso de la curva de la vida.

El querer sacar raja económica, política y personal del suceso y de las debilidades de los demás por parte de Héctor González ha sido la filosofía de negocio en su desarrollo profesional y empresarial; mientras la soberbia y violencia ha sido una norma de formación de vida personal de Armando Cabada, cuya formación personal y empresarial ha sido también formado en la oportunidad mercantil en su relación hacia los demás, muy alejado de la humildad que su marketing político que dice que tiene.

No dudamos en nada de los sucesos, porque son factibles y muy probables en los dos, pues se apegan a la forma histórica de proceder de ambos personajes.

Desgraciadamente Juárez necesita dejar sin oportunidad a los saqueadores y ladrones junto con sus cómplices de que regresen u obtengan la presidencia municipal y para ello solo se tiene a Armando Cabada con toda la oportunidad de hacerlo, pese a que quienes mas se soban las manos son los de MORENA con el SuperMoken, quien después de Cabada es el mejor posicionado, de ahí el porque de inmediato salieron a apoyar a Héctor González…

Aprovecho señor presidente Cabada, ¿Por qué su agenda ha sido privada?, ¿Por qué regreso si no pensaba trabajar por la ciudad?

La ciudad necesita el liderazgo físico para resolver los problemas y usted no esta cumpliendo hoy su cometido y responsabilidad, se hubiera ido de vacaciones y regresar después de semana santa señor Cabada.

“El poder nubla la visión al que nunca estuvo preparado para ejercerlo, las circunstancias de la vida lo llevaron al poder pero el piso no es imán.” Don Q.Chillito.