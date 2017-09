Tic Tac… Promesas Recargadas

By Agencias / Redacción on 13/09/2017

Voy a compartirles de entrada algo que leí, porque acostumbro leer de todo para poder saber y entender.

Resulta que accidentalmente me topé con una entrevista, que hasta el momento de escribir esta columna todavía me estoy muriendo de carcajadas por la falsead, hipocresía y la petulancia del actor de la nota; no me enojé al leerlo al contrario, estoy que me muero de la risa porque es lo único que puede provocar el actor de la nota es carcajadas a pecho abierto…

Como dicen los chavos de hoy: ¿Neta? ¡No mames wey…! Les cuento:

“Desconoce el Síndico si será otra vez candidato” titula la nota el periódico “El Mexicano” y así, simplemente así, ya te habla de una inseguridad en su capacidad de dirigir y controlar su propia vida el Síndico Aarón Yánez Limas.

Una cosa es buscarla y no lograrla; y otra muy distante desconocer si será, porque en automático está reconociendo que las decisiones de su vida no están en sus manos, están en otras como siempre lo ha sostenido Don Q, cuando TENEMOS que incluir a este señor en nuestros comentarios.

Desgraciadamente es el Síndico Municipal, movido como marioneta por “los que aman a Juárez” desde las oficinas del PRI local y por Enrique Serrano, el fiel faldero de César Duarte, y que quienes andan junto o cerca de él ya comentan que huele a “pipi” porque cada vez ve mas en la cárcel a su “hado madrino” y huele a “popo” porque sabe que le queda poco de andar suelto como firulais.

Su suerte está echada, si cae Duarte a la cárcel, Serrano le sigue, según nuestras fuentes; como consecuencia de la conferencia del Gobernador Corral.

También afirman, nuestras fuentes, que a Serrano se la tiene bien guardadita el Gober Bigotón, Javier Corral, al fin que al Gober ni le gusta dar sorpresitas a sus detractores ¡Le encantan!

Para que no se ande haciendo bolas el Síndico, Aarón Yánez Limas, golpeador de mujeres y Bucanero de la pensión alimenticia que le corresponde; que acabe de saber que esta tan desgastado como persona, que es tan petulante, incompetente, corrupto y desaseado en sus menesteres que si el PRI lo llegase a postular como “barrendero” de la sindicatura, ni la hace ni la gana…

Este personaje necesita proceso de reingeniería total si quiere soñar a ingresar a los activos del PRI, necesita poner los pies en la tierra y dejarse de tantas tonterías que no le quedan por pertenecer a la corriente de perdedores corruptos en el sector juvenil. Se debe ser coherente en la vida para poder tener credibilidad y este señor es lo que menos tiene, suena hueco, falso e hipócrita cada vez que declara…

Les he comentado siempre que el ser empresario no necesariamente quiere decir que serás exitoso en la administración pública. La ecuación no funciona así cuando falta el más elemental de los sentidos, el sentido común. Además hay ausencia de honestidad, lealtad y respeto.

No es lo mismo administrar un entorno donde tu eres el único y tu mando es indiscutible sin que nadie pueda removerte, mas que tu mismo, y que se hace por los tuyos lo que tu indiques, bien o mal lo tienen que hacer; a estar en un puesto público y pensar que puedes gritonear porque eres el jefe, puedes tranzar porque tu eres el jefe. No es posible porque pueden ser silentes los colaboradores, pero saben hacer llegar la información para hacerte todo el daño posible resultando la imagen como la de un vulgar patán y ladrón por todo lo que transfieren tus subordinados…

Hay un dicho popular que dice “te lo digo Juan para que lo oigas Pedro” y Francisco Ibarra no lo oye, o no lo entiende o piensa que es irremovible y esta equivocado. Se mueven las piezas para que lo quiten, su termómetro en el ámbito laboral en su Dirección de Deportes esta mas que hirviendo.

Una pared me dijo “se equivoca, puedo aguantar mientras pienso, pero cuando decidí hacer las cosas con dignidad “Paquito” Ibarra no se saldrá con la suya” y ya salió lo de los uniformes, de cómo compró mucho mas caras las camisetas de la Carrera Internacional de la Amistad con respecto a cuanto costaron el año pasado y no hablemos de la calidad, chafas. La calidad de las del año pasado era mucho muy superior a las porquerías que compro esta año Paco Ibarra en su gestión como Director de Deportes Municipal…

¿Alguien a revisado por instrucciones del presidente Cabada esta compra…?¿Recursos Humanos a intervenido en busca de mejorar el ambiente laboral en la Dirección de Deportes…?¿Los Regidores han intervenido para revisar los planes y programas de la Dirección de Deportes…?¿El Síndico ha revisado las cuentas de esta Dirección o va a seguir escudándose en una cobarde firma bajo protesta, en lugar de hacer su trabajo…?

Les tengo la respuesta, NADIE ha aplicado el protocolo DNA que se debe aplicar en casos de tanta corrupción en la administración municipal, es un protocolo que, ademas de ser sencillo, es muy efectivo: Despega las Nalgas del Asiento y póngase a hacer el trabajo por el que te pagan o ¿TODOS son parte de la Corrupción Municipal?, ¿les pagan para que se hagan tarugos…?

Es bueno recordar lo que sucedió en el Estado cuando no hubo continuidad en la administración, por lo tanto ¿Quién les garantiza a los integrantes del actual municipio que pudieran tener continuidad que les otorgue impunidad?

O se ponen las pilas en el combate y denuncia de los corruptos o pongan sus barbas a remojar…

Sr. Cabada ¿en que esta usando, o el señor Raúl Rodríguez, los camiones adaptados que otorgó el gobierno federal y que están estacionados en los patios de INTRA?, ¿el uso fuera de lo oficial, y al servicio del Sr. Raúl Rodríguez, fue autorizado por el Cabildo o por Usted? Recuerde señor, que son activos municipales y no particulares.

Siempre tenemos que ser solidarios con quienes luchan desde su óptica, y trinchera, a favor de los ciudadanos y por causas justas que tradicionalmente no son atendidas por el sistema y las autoridades, pero tenemos que entender y diferenciar entre “necedades” y “realidades” y sobre todo ser muy analíticos en la observación de que no se esté buscando pleito sin razón aún con justificación de buena causa.

Es lamentable la actuación del activista José Luís Rodríguez de Ciudadanos Vigilantes quien fue arrestado el día de ayer por situaciones que llevó a la autoridad a ejercer precisamente eso, la autoridad.

Si ustedes observan el video en el minuto 4:09 se ve que “intenta” tocar el arma del vigilante y esto detona la intervención, obviamente, de todos los demás que ahí estaban.

Cuando como activista eres demandador de RESPETO lo menos que puedes hacer es ser coherente RESPETANDO a los demás y eso, precisamente eso es lo que caldea los ánimos, José Luís Rodríguez “El Puma” no otorga respeto a la autoridad.

Efectivamente las oficinas de gobierno son del “pueblo” y los funcionarios ahí presentes están para servir “al pueblo”, pero también tenemos que entender las formas, las normas y la educación porque de lo contrario será un desorden, para eso se establecen los procedimientos de picaporte, de agenda, de intentar con cortesía y no hacer un PANCHO tirándose al suelo para que me reciban, cual rabieta de niño de dos años; le dijeron que seria atendido una vez que se terminaran los asuntos programados en la agenda.

José Luís Rodríguez tiene en su haber el AMPARO que detuvo el proyecto fraudulento de Juárez Iluminado, pero eso no le da derecho a no respetar las normas que el mismo lucha por que se respeten, no puede pedir lo que no se puede, o quiere, dar.

Seamos más maduros, más profesionales, más enfocados y menos caprichosos, respetemos para que nos respeten.

Don Q. Chillito reconoce a Ciudadanos Vigilantes, a la Fiscalía Ciudadana AntiCorrupción y a su líder el Arq. José Luís Rodríguez como un luchador y activista, pero esta vez creo que se equivocó o perdió el piso.

La conferencia del día de hoy del Gobernador Corral nos pone en expectativa de nueva cuenta con el asunto de César Duarte, pero también se refuerza la promesa de meterlo a la cárcel y retribuirle a Chihuahua todo lo que se robó esa camarilla de ladrones, se refuerza y se activa a promesa por el simple hecho de informar.

Hay que creer en el Gobernador Corral, no es fácil enfrentar todos los obstáculos que el mismo sistema pone para proteger al ex Gobernador Cesar Duarte, se nos ha ampliado el panorama del saqueo a Chihuahua y eso hace que la promesa se convierta en una PROMESA REMIX.

Yo soy un ciudadano Chihuahuense a la expectativa del cumplimiento de la PROMESA REFORZADA. Creo en Javier Corral, más no en el PAN y estoy seguro que la gran mayoría de los ciudadanos Chihuahuenses seguimos haciendo sinergia con el Gobernador Corral aunque en algunas cosas de actuación no estemos de acuerdo.

Estamos entrando a los tiempos madre electorales, veremos cosas muy interesantes con respecto a corrupción como LA ESTAFA MAESTRA realizada entre Instituciones de gobierno, Universidades y Empresas de particulares…