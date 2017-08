Tic Tac… Prioridades por posibilidades

By Don Q. Chillito on 02/08/2017

Enumerar las necesidades de Juárez sería un listado largo después de muchísimos años de olvido, sumisión y complicidad de las autoridades municipales con las estatales en su momento de gestión.

Tantos años de desvíos, saqueos y de hacer las cosas tan mal, que tiene su momento de salir a flote el cochinero cuartomundista donde nos hemos metido. Y al parecer eso es lo que ha gustado a la sociedad Juarense que también ha sido permisiva…

Salvo en las elecciones pasadas donde con un liderazgo independiente y el hartazgo de los propios ciudadanos se logró sacar a patadas a los que “aman a Juarez”.

Tantas fortunas se han edificado en torno de los dineros municipales, que forzosamente nos llevará a que todos paguemos la factura; ya sea con más impuestos, más derechos, más aprovechamiento, más predial y más y más que nos irán recetando en los tiempos por venir.

No hay dinero porque ya se gastaron el que tienen y el que viene en el futuro también. No les alcanza y ya no tienen como salir adelante con lo que hoy ingresan, van a tener que meterle más mano al bolsillo ciudadano porque préstamos ya no se puede. Es fácil la fórmula financiera que aplican las autoridades:

“Se cobran impuestos y si no alcanzan se pide prestado. Se gasta y ¿si no vuelve alcanzar? Se vuelve a pedir prestado y ¿si no vuelve alcanzar? Se suben los impuestos y ¿si ya no les prestan? Se suben los impuestos, pero como no les alcanza se inventan nuevos impuestos…” y así vamos caminando para cubrir todas sus pésimas administraciones y latrocinios, la acumulación de deuda más intereses llevará irremediablemente a la inanición financiera.

CHIHUAHUA está en ese predicamento y por supuesto Juárez no es la excepción. Corregir años de hacer las cosas muy mal, saqueos y tranzas, por supuesto no es factible en una sola administración; se requerirá al menos 3 administraciones con una misma visión y ahí está nuestro gran problema…

Para ilustrar lo anterior, le comparto la siguiente fábula que ilustra perfectamente bien lo que como sociedad nos sucede:

“Resulta que fue un mexicano al mercado de mariscos y después de comer unos tacos de pescado, decidió comprar unos cangrejos, de esos que venden vivos y los tienen en canastas.

Pasó al primer puesto y el encargado le enseñó unos cangrejos dentro de una canasta bastante alta, la cual estaba tapada con una tabla.

El mexicano le preguntó: “Por qué están tapados con una tabla?”

Ah!, -dijo el vendedor- es que son cangrejos gringos, y si no los tapo, pues empieza uno a escalar hasta que por esfuerzo propio salta de la canasta y se escapa. Si no los tapo, pues ¡me quedo sin cangrejos…!

¡Umh! – expresó el mexicano

Se fue al siguiente puesto. Ahí estaba una canasta mucho más alta y tapada con una tabla y dos ladrillos.

Como resultado de la misma pregunta el vendedor dijo: “Son cangrejos japoneses y cuando uno se quiere escapar, empieza a apoyarse en los demás, y éstos van empujándolo hacia arriba apoyados en otros y así sucesivamente, de tal manera que se forma una pirámide hasta el borde y entonces el cangrejo se escapa.

¡Oh!, que bien -pensó el mexicano se fue al último puesto-

Ahí estaba una canasta de cangrejos con un pequeño borde y destapada. ¿Y esta por qué está tan desprotegida, no le da miedo que se le vayan a escapar? -pregunta al vendedor-

No, no hay problema -dice éste- son cangrejos MEXICANOS y cuando UNO está tratando de salir todos los demás se encargarán de bajarlo.”

!Pero también hay cangrejos que se bajan solitos…!

50, 70, 80, 100 mil firmas son por si mismas un tsunami de ciudadanos firmando por un proyecto que opaca las 300 firmas de la solicitud de amparo que definitivamente (creo), NO SIRVEN para nada en el juicio de amparo, pero si tienen valor MEDIÁTICO en la forma en que el entorno Cabadista vienen llevando las cosas, ese volumen de firmas les dá fuerza a la nota.

Sin embargo, es de vital valor para el presidente Cabada ya que aplicó un termómetro ciudadano para saber donde está parado, es decir: un acto adelantado de campaña…

Si esa cifra de ciudadanos firmantes es real y eso solo lo sabe el grupo cerrado del presidente Cabada, porque lo único que se conoce con certeza son las declaraciones de ellos mismos; el presidente Cabada tendrá la certidumbre de su posición política real ante la ciudadanía…

YoCiudadano hizo un ejercicio en video que revela el conocimiento sobre el proyecto Iluminado después de firmar, ahí le va diciendo, se lo dejo al final…

Hablando de videos, llamó muchísimo la atención un vídeo del Lic. Carlos Ángulo donde descubre el telón de otro engaño más, analiza que las colonias de la periferia que apoyan al presidente Cabada en el proyecto Juarez Iluminado NO están contempladas en el proyecto…

La información, asegura el Lic. Ángulo la recibe de un Regidor; Vicky Caraveo declara que se debió haber incluido a las colonias que no tienen el servicio de alumbrado público…

No han sido rebatidos ni desmentidos.

Las cosas buenas del presidente Cabada:

Con el objetivo de generar una ciudad tranquila y evitar que las nuevas generaciones se integren a grupos criminales, ayer se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Gabinete Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

El Presidente Cabada, tomó protesta a Manuela Alejandra Molina Molina como Secretaria Técnica del Gabinete Municipal, su función será atender problemas relacionados con la prevención social y la violencia.

El Alcalde expresó que el Gobierno Municipal Independiente le ha apostado a la prevención y lo seguirá haciendo.

El Gabinete se encargará de dar seguimiento a las acciones del Gobierno Municipal encaminadas al fortalecimiento de la prevención social, la violencia y la delincuencia.

Las cosas muy malas del presidente Cabada:

Alejandra Molina Molina era la titular de Comercio y cabeza de la red de corrupción que traía asoleados a los comerciantes con la cuota…

Cabeza de una fuente enorme de recursos ilícitos y que merecía ser inhabilitada, mínimo; debió ser procesada por manejo de recursos ilícitos y corrupción…

¿Hay coherencia en este nombramiento…?

¿Vamos de mal en peor en el municipio o el proyecto independiente fue todo un engaño?