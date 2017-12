Tic Tac… El PRI sobre endeudado con Chihuahua

By Don Q. Chillito on 22/12/2017

Como da rabia leer y leer todas las atrocidades monetarias que realizó el ex gobernador Cesar Duarte en COMPLICIDAD con el PRI con el dinero de los contribuyentes del estado, con los recursos para inversión, para salud, para educación, para infraestructura, para programas sociales, programas humanitarios y de desastres; recursos que son aportados por el sudor y el esfuerzo de ciudadanos para generar progreso, seguridad, bienestar, recursos que aportamos para que sean administrados y no robados.

Toda una institución como el PRI beneficiándose con recursos que no le corresponden, que no le fueron asignados conforme las leyes, recursos que se ROBARON del patrimonio de Chihuahua, nunca han sabido jugar limpio y lo sabíamos todos, pero ya disponer descaradamente de recursos tan necesarios por el estado para regresárseles a los ciudadanos con seguridad, bienestar, infraestructura, con inversiones productivas ¡caray! Simplemente es no tener vergüenza, si es que algún día la tuvieron los PRIistas.

Estan totalmente evidenciados, estan totalmente descubiertos, los agarraron robando y todavía tienen el descaro de sentirse ofendidos, no la verdad no merecen el perdón de la sociedad, no merecen mas que el castigo de una sociedad ofendida, lastimada, robada, ultrajada, engañada, no debe haber misericordia hacia los PRIistas al contrario tenemos que hacerlos sentir como lo peor de lo peor de la sociedad, la carroña de la clase carroñera de los dineros del contribuyente.

Ningún PRIista puede sentirse sustraído de su culpa, de su complicidad ante tal saqueo del erario estatal hacia su partido por las autoridades PRIistas de la administración de Cesar Duarte, ninguno puede hacerlo y mucho menos aquellos que disfrutaron del Cesar “facilito” con los dineros ajenos, esos PRIistas que hoy buscan de nueva cuenta ingresar a las nóminas y presupuestos por medio de puestos de elección popular, esos PRIistas que van a buscar el respaldo popular no se pueden sustraer de su responsabilidad ante desvergonzado saqueo puesto ya en descubierto y que es muy probable que surjan mas y mas peculados con beneficio hacia el PRI.

Los PRIistas deben ser muy desvergonzados para andar “nadando de muertito” o andar metiendo la cabeza bajo tierra como los avestruces, pavoneándose como santitos inocentes cuando su complicidad es mas que marcada por su sumisión y silencio en su momento, el “yo no sabia” es de cobardes…

Imaginemos lo que hay atrás de la gran deuda del Estado de Chihuahua, pensemos en las capacidades de latrocinio de los Duartistas y PRIistas, solo pensemos un momento en el sentimiento de poder con todo ese dinero a su disposición que no se puede observar en obra en el Estado.

Estaremos de acuerdo totalmente que los hilos de este calibre de conflictos dentro del dogmatismo PRIista no se desarrollan sin la venia del señor de Los Pinos y tomando esto como base de sustento, podremos concluir que todo este sainete de desvío de dinero hacia el PRI es una clara advertencia a Manlio Fabio Beltrones para que se sosiegue, es claro mensaje al grupo de los duros del PRI, y Don Q. Chillito anuncia, si no despega la campaña del candidato Meade, que el conflicto interno del PRI se agravará muchísimo mas y sostengo “cuando se pelan las comadres, se embarran de verdades” y por lo que les digo estimados lectores, van a salir muchísimas cosas mas y se van a cometer actos graves en torno a estas denuncias de transferencia de recursos públicos al PRI.

Con todas estas verdades Don Q. se pregunta: ¿Con que cara se van a presentar ante el electorado ante tremendo saqueo al estado…? Para verse y enfrentarlos en la campaña, les recomendamos que compren pañales porque se les va a cuestionar y fuerte.

Estan casi terminados los Expedientes “Q” de todos aquellos que buscarán un lugar para su sacrificio por el pueblo, sorpresas y más sorpresas nos esperan…

Una lección a los PRIistas sin precedente alguno seria QUITARLES su edificio en la ciudad de Chihuahua como ya se sugirió al descubrirse que también fue construido con recursos del erario estatal… veremos si el Gobernador Corral hace lo que dice, veremos de que esta hecho ante el tamaño de la ofensa a Chihuahua.

El “populismo” llegó a la derecha en Chihuahua, ya comenzó a hacerles agua la canoa a los del Nuevo Amanecer y les urge la necesidad de aplicar las medidas populistas a los populistas neoliberales de closet cofradía “Chihuahua”, ya comienzan las copias de los proyectos de la izquierda, esos proyectos de izquierda que la derecha neoliberal califica de POPULISTAS, de risa la película, pues con titulo “Me parezco tanto a ti…”

Populistas Neoliberales de Closet, la nueva corriente política, los bautiza Don Q. Chillito, y se encuentran dentro de la derecha Neoliberal del PRIAN.

De risa debe de ser para el presidente Cabada, porque lo debe ser el importe que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua… 60 millones… Si solo gastaron 40 millones en gastos aun ocultos (de un préstamo de 1950 millones de pesos) lo que invirtieron en Juárez da risa…. Los 60 millones representan algo así como 2 millones 300 mil autos en cruce en 24 meses de operación o lo que es lo mismo un promedio de 96,000 autos pagaron su cruce al mes…. Increíble como nos quieren ver la cara de indejos a los juarenses caray…. Ante la falta de claridad en la información financiera del fideicomiso la “presunción” es valida.

“No le creas a un político neoliberal cuando te diga que va ayudar al pueblo, es mentira porque su dogma no le permite contemplar beneficios sociales” – Don Q. Chillito.