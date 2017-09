Tic Tac… Preferencias, mañas y hábitos municipales al desnudo.

By Don Q. Chillito on 25/09/2017

Don Q. Chillito no quiere parecer presuntuoso pero ¡ se los dije ¡ en colaboraciones pasadas donde señalaba las “debilidades y vanidades” humanas en la sala de Regidores municipales donde dije claramente que “solo faltaba poner un espejo en los pasillos para que se estuvieran adulando y mirando sus traseros” porque es tanto el tiempo de ocio que tienen y están tan bien pagados que tienen todo el tiempo del mundo para estar pensando en maripositas en el estómago, pensar en ser Nerón, Esporos, Dióforos en Safos de Mitilene, en fin tienen todo el tiempo para pensar en todas las cosas que el ocio les permite pensar…. Y que por ello les pagamos, y bien.

Obviamente que ante tanto tiempo de ocio y adulación cortesana tienen que caer sus asistentes es sus redes de juego, desgraciadamente caen en la situación inmoral de “copelas o cuello” y ya dependerá de cada quien seguirles el juego a sus jefes, los Regidores Municipales, dependiendo de su situación muy personal en lo económico, sentimental o de valores.

Imitadores de la actividad sexual de la antigua sociedad griega que marcaba que cualquier actividad sexual en la que un hombre penetrara a alguien socialmente inferior se consideraba normal (se consideraba «socialmente inferior» a mujeres, jóvenes, extranjeros, prostitutas y esclavos). Igualmente, ser penetrado, especialmente por alguien socialmente inferior, podía ser considerado vergonzoso y esta es la esencia de los sucesos recientes que enmarcan actividades fuera de los contenidos morales y de decencia en la Sala de Regidores, desgraciadamente generalizamos pero hay muy honrosas, de personas dignas y honorables, excepciones por supuesto dentro de ese pantano putrefacto llamado Sala de Regidores Municipales mayoriteado por Independientes.

Esas desviaciones y tendencias ilícitas de su vida privada también vienen complementadas con traiciones, con intrigas, con contubernios y deslealtades en su vida publica que definitivamente vienen a enrarecer el de por si ya enrarecido ambiente laboral del municipio, un municipio que cada vez se aleja mas y mas de los objetivos por los cuales fueron electos, la honestidad y la decencia, convirtiéndose todo lo contrario a lo esperado por los Juarenses.

Ya llegó hasta la fiscalía una denuncia por HOSTIGAMIENTO SEXUAL a una secretaria / asistente que le daba servicio a 3 Regidores del municipio, José Ávila Cuc, Jacqueline Armendáriz y José Ubaldo Solís. Los tres son Regidores Independientes para acabarla de joder.

Es acusado de esa actitud denigrante el Regidor José Ubaldo Solís, que por principio de cuentas, el Regidor Solís, no creo que no conozca las consecuencias de la acusación y la consecuencia de sus actos por su propia trayectoria como abogado e incursión en la administración municipal y privada.

A Don Q. Chillito le causa extrañeza que pese una acusación de esa magnitud sobre de él, pero también habría que mencionar que su trayectoria le pudo haber influido mañas del poder de dóciles consecuencias, pero no se le conoce públicamente nada, aunque también el ocaso por la edad y el poder suele ser mala consejera y mas si esa consejera fuese de buenas formas y atractivos apetecibles para pecar.

La tal “Ruth” no la conocemos, no recuerdo ni siquiera haberla visto ni de reojo por ahí, si lo hizo José Ubaldo Solís no solo lastimo a la asistente, lastimó a su familia, a sus amigos y severamente su trayectoria, si fuera verdad y no una venganza, una ACUSACIÓN FALSA de esas que como dicen “nomás por joder” como para quitarlo del camino.

Existen algunas inconsistencias que pueden llegar a ser de peso en el seguimiento a esta denuncia, la primera es que el denunciado manifiesta que al momento que le da servicio a tres Regidores los tres debieron haberse puesto de acuerdo para poder prescindir de sus servicios y los tres manifestaron en su momento que estaban de acuerdo en ello porque no cubría las expectativas de ninguno.

La segunda es que uno de los involucrados en la autorización del despido, a la hora de las declaraciones, se “retracta” y dice que el no fue, que nunca autorizó el despido…

Hay que conocer al que se está retractando, porque definitivamente la decisión es de tres y RH del Municipio así esta obligado a comprender y autorizar el finiquito correspondiente y, en ese momento, el tercer involucrado que se retracta se queda silente, no dice nada y debió proceder el despido.

José Ávila Cuc Regidor Independiente también del Ayuntamiento de Juárez es el que se retracta y dice “yo no fui y no estuve de acuerdo”, sin embargo guardó silencio en el proceso del despido y habla hasta que está la denuncia en proceso e investigación por la fiscalía y eso a Don Q. Chillito ya le huele mal, muy mal el asunto…

Colega periodista, el Sr. Ávila Cuc, del Presidente Municipal Armando Cabada; pero que definitivamente es difícil de creer que no haya estado enterado y que no haya dado su autorización para despedir a la asistente.

El peso del razonamiento es el tiempo que él tuvo para detener la situación si sabia que había hostigamiento. Porque si sucedió debió saberlo como buen chaman, en su momento no debió haber sido tolerante; era también su asistente y si para el era eficiente por supuesto que estaba en todo el derecho y autoridad para poner cartas en el asunto y NO ESCUDARSE en la ignorancia y desconocimiento, en hacer las cosas por detrás, algo que a el le fascina, y no meter a la muchacha llamada “Ruth” en una situación tan delicada como la misma acusación ya que acusar tiene dos situaciones en desenlace, castigo y consecuencias si se falta a la verdad…

¿Que interés puede tener el Regidor Ávila Cuc en mentir en este asunto? ¿Por qué mintió?

Es como si alguien nos informara que al “señor” fue visto con jovencito en un lugar público, nervioso en situación mas que comprometida y que el jovencito a simple vista aun no marcha, bueno al menos no en el servicio militar. A pesar de que son un secreto a voces esas mañas no tendríamos porque creer semejante acusación, porque el señor tiene una imagen y trayectoria que cuidar y que sus DEBILIDADES y DESVIACIONES forman parte de su vida privada, Don Q. Chillito no creería tal acusación de un honorable Regidor, periodista y colega del presidente municipal…

Tampoco tenemos ahora que creer que no sabía, que no lo consultaron y que no dio la autorización porque si lo hizo, si lo sabia y si lo consultaron…

Una mujer JAMAS taparía a un varón en semejante actitud de hostigamiento y menos habiendo una denuncia y por mucho menos siendo la causa del despido…

Esto es el resultado de lo muy malo que sucede en el municipio y que no hay quien ponga orden, todos están como cangrejos tirando manotazos a todos y azuzando para cubrirse las espaldas.

Entre MAÑAS y CORRUPTELAS comprobadas camina la Administración Cabadista. Exhortamos a las autoridades una investigación terminante y profunda de este asunto para que llegue el castigo severo que marca la ley a quien tenga que llegar.

La ciudad con tantos problemas y los Regidores jugando a ser Nerón, Esporos, Dióforos, Safos de Mitilene y les pagamos por ello, caray que mal nos esta yendo…

Las tres verdades, la mejor forma de encontrar la verdad… Solo faltaría el juez honesto.

“El varón frustrado tiende a cometer todos los delitos sexuales que su frustración puede orientarle y el poder para poder hacerlo le da la creencia de la impunidad.”