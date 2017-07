Tic Tac… Posicionamiento

By Don Q. Chillito on 26/07/2017

Todos contra Cabada es la consigna de partidos políticos, incluye PRI por supuesto y sus plumas arrendadas. Para dar equilibrio tiene, obligatoriamente, que existir la postura de Don Q. Chillito, clara y precisa; porque no seré instrumento voluntario de nadie ni formaremos, con conciencia, parte de un montaje mediático contra el presidente Cabada, actúo y escribo por conciencia y convicción por observancia analítica de lo que considero la verdad y por que las paredes hablan fuerte…

En el otro extremo, tampoco seré pluma que arrope una mentira o confabulación perversa que se distribuya a conciencia con verdades a medias o medias mentiras, mi compromiso es con usted estimado lector de Tic Tac.

Usted me lee, usted me juzga, me señala o me debate, pero no soy silente monetario ni de dádiva indigna. Bastante le ha “camellado” a la vida este escribidor, como para que con migajas o sobras se me convide a mentir o a engañar porque lo que dan por acotar opinión son las sobras o las migajas que quedan en la mesa, ni con eso ni con el plato fuerte. Jodido sí, pero contento también…

En la vida todo se construye estableciendo prioridades y las prioridades se realizan con posibilidades y son estas, las posibilidades, las que enumeran las prioridades. Quien quiera establecer orden numérico de las prioridades sin tener posibilidades simplemente es un soñador guajiro a menos que esas posibilidades sean ajenas.

Entendemos que Juarez Iluminado es una prioridad y también una URGENTE NECESIDAD, pero sin posibilidades como fue planteado y ahí es donde cambió nuestra visión sobre ese proyecto. No hay posibilidades del DAP. No hay recursos propios posibles y claro que será deuda cuando los recursos propios no alcancen para la operación ya incluido el pago para Juarez Iluminado, entonces se verán obligados a pedir prestado, pero no para el proyecto; sino para toda la operación del municipio. Crédito que estará pagado con recursos garantizados de partidas federales que le corresponden a Juarez. Así encubierto estará en la operación el Juarez Iluminado…

Uno más uno son dos, ¿Porqué no lo explican así en todos los medios que controlan para entenderlos y apoyarlos? ¿Que se esconde..?

Han podido hacerlo y no lo han hecho. Pura verborrea mediática sin claridad alguna y ahí está la gran duda y la enorme desconfianza…

O es orgullo o es el proyecto una gran mentira…

Le hemos preguntado, en este espacio, y como respuesta ha sido el mudo, el silente y las mentiras disfrazadas como verdades en la nota…

A Juárez le urge iluminación, pero más aún pavimento, drenaje pluvial, equipamiento de seguridad, forestación, vialidades seguras y modernas, pasos peatonales, jardinería y parques funcionales en las áreas donadas para equipamiento, cambios de drenaje sanitario, entre muchas cosas más, y le recuerdo que son las posibilidades las que marcarán la pauta para enumerar prioridades…

Juárez necesita re-construirse con visión, voluntad y RECURSOS, esos recursos que el estado le ha quitado a Juarez ante unas administraciones permisivas y sumisas…

El drenaje pluvial es factible construirlo y no necesariamente tan costoso como se quieren justificar para no construirlo… Un buen Ingeniero Hidráulico puede hacerlo aprovechando lo que hay hecho, se puede hacer, que no mientan…

Son mas que necesarios los cambios políticos y más necesario es CASTIGAR a los partidos políticos por haber actuado punitivamente en contra de la misma sociedad que los impulsó, por ello creemos que el independiente es una alternativa para lograrlo, para reconstruir nuestra ciudad y la administración. Obvio es que los partidos estén actuando con todo a su alcance por demeritar la figura independiente, lo vemos en medios y lo vemos claramente en el Congreso del Estado.

Pero dejamos claro para concluir, “el que con tarugos se rodea, puras… tarugadas hace” y “el que abraza TRAIDORES muere de puñaladas…”

Eso está sucediendo en la administración del presidente Cabada.

El ojo que todo lo ve voltea a Ciudad Juárez. Las altas cúpulas de la sociedad secreta más antigua del mundo, famosa por su simbolismos, rituales, alegorías y hermetismo se reunirán en nuestra ciudad, siendo este un acontecimiento nunca antes visto en la república mexicana.

Será acaso que el gobierno municipal libre e independiente del presidente Cabada, sea afin a los libres pensadores que han llenado los libros de historia universal de independencias, revoluciones y prohumanismo.

Se sabe extraoficialmente que vienen dignidades y líderes de la masonería internacional, con representación de Norteamérica, Sudamérica y el viejo continente.

¿Qué estará gestando el nuevo orden mundial en Ciudad Juárez? ¿Por qué Ciudad Juárez específicamente?

¿Será por los acontecimientos sociales que se viven en el mundo o porque nuestro estado es cuna de líderes? Todos hemos sabido que los masones influyen sustancialmente en la política y los negocios impactando directamente a la sociedad…

RIDICULEZ al máximo el informe del Síndico Aarón Yáñez, definitivamente se le ve lo corriente, lo impropio, la pedantería y que su actuar se refleja en un acto falso, tan falso como su propio ser…

Sabemos de su acarreo burdo e ineficiente, de sus frutsis y sandwiches para la noble gente que lo acompaño “desinteresadamente” por su genuino “interes” a un acto tan “importante” como lo fue un informe del síndico municipal.

Yo estuve en sus oficinas el viernes pasado y estaban desoladas, sin personal, uno o dos; los demás haciendo sandwiches y entregando para intentar llenar sus “28 camiones” de acarreados…

Invitar a la prensa el viernes a las 9 de la noche para un evento el sábado a las 11 es más una falta de respeto que interés por transparentar sus dichos…

¿Cuánto costó ese acarreo? ¿De dónde salieron los recursos? Cínico, amoral y desobligado de sus responsabilidades…

Le exhorto presidente Cabada a que fehacientemente demuestre que los contrarios a su proyecto estamos equivocados, lo reto hacerlo, que nos demuestre que uno mas uno son dos y que somos perversos.

Por nuestra parte le tengo números actualizados para el próximo Tic Tac.