Tic Tac… Política ¿el arte de negociar o de engañar?

By Agencias / Redacción on 22/09/2017

Negociar en politica es “si tu me das, yo te doy” o “me das y te doy” aunque tal vez se oiga feo o se llegase a pensar con otra cosa, pero no, aquí lo utilizo para clarificar perfectamente lo que entiendo por negociar en política porque el “dar” no le costará al otorgante, pero el “doy” es la posesión de un beneficio que se puede otorgar a cambio del “dar” y mas cuando se requiere de urgencia ese beneficio, el beneficio con urgencia pone en debilidad al otorgante y por lo regular termina cediendo hasta los chones, o hasta lo que no se debe otorgar, dependiendo a urgencia.

¿Hasta donde se cedió, o concedió, en las negociaciones políticas con las bancadas de los partidos chiquitines en el Congreso del Estado para sacar adelante la autorización de la re-negociación de la deuda del gobierno de Chihuahua que era de URGENTE necesidad para el Nuevo Amanecer Multicolor?… realmente hoy no lo sabemos, ni nos dirán la verdadera realidad negociada, pero si lo vamos a sentir y a ver pronto, nomás dejen que llegue la lavandera a la azotea a lavar sus calzones y verán como “comadrea” con las demás y pos orejas hay por todos lados y mas cuando la lavandera esta sentida, relegada y ofendida porque el patrón no le da p’al chivo.

Dicen los sentidos y relegados de las glorias del poder en Chihuahua que comienza haber parecido entre el Nuevo Amanecer Multicolor y el Duartismo; si eso tuviera sustento entonces estamos ante un EMBUTE económico a los chiquitines hambrientos de la partidocracia.

Recordemos que Duarte sacó adelante la re-estructura de la deuda antes de irse, y con Javier Corral electo Gobernador, a través del embute de UN MILLON DE PESOS a los diputados afines y ganosos, comprometidos, que votaran a favor de la renegociación de deuda para el estado, y así sacaron adelante en el Congreso con la VENIA del Gobernador electo Javier Corral, el Congreso era PRIISTA.

La bancada del PRI en el Congreso del Estado votó en contra de la aprobación de la reestructuración de la deuda por 20.5 mil millones de pesos que porque es deuda a lo que es muy importante ACLARARLE a la coordinadora de la bancada del PRI, Diputada Isela Torres, lo que es reestructura de deuda o renegociación de la deuda que es lo que solicitó el Gobernador Corral al Congreso del Estado, como abogada lo debe saber, pero creo que hay que hacerle entender lo que significa: Reestructuración de la Deuda

“La reestructuración de la deuda es un término muy utilizado en el sector de las finanzas para definir el proceso que se realiza cuando un deudor (normalmente un país, un estado o una empresa) no está en condiciones de pagar los compromisos que ha contraído con anterioridad con los acreedores.”

Consiste en establecer nuevas condiciones en el pago y el tipo de interés de la deuda vigente de ese agente económico. Para ello, este proceso requiere de una renegociación entre el acreedor y el deudor, normalmente actúa un banco como intermediario.

Es especialmente frecuente cuando el deudor es una gran corporación, un país o un Estado, de esta forma se realiza una renegociación de los términos de la deuda vigente, alargando el periodo de pago estableciendo unas condiciones más cómodas de pago para intentar reducir el tipo de interés, la reestructuración incluye generalmente la modificación de los plazos de vencimiento, haciendo que se elimine así la acumulación de deudas a corto plazo y se conviertan éstas en deudas consolidadas a largo plazo; el reescalonamiento de la deuda, es decir, el cambio en las cantidades anuales a pagar para que éstos resulten más uniformes o graduales; y la modificación en los intereses por lo regular a la baja.

Bajo esos términos, que son los que sostiene la solicitud del Gobernador, NO ES DEUDA adicional o nueva, por donde lo quiera ver, analizar, comentar o utilizarlo como argumento político para engañar y esconder la verdad, pero la verdad es que su ex-patrón Cesar Duarte dejo al Estado en banca rota y es justo darle la oportunidad al Gobernador Corral que saque al estado de la inanición financiera en que se encuentra con las herramientas o mecanismos necesarios que le permita maniobrar para retomar el camino de la inversión y crecimiento en infraestructura y eso, precisamente eso, es lo que les ARDE a los PRIistas resentidos, dolidos y corridos y tan corridos fueron que son solo 5 en el Congreso o sea minoría parlamentaria absoluta.

El dolor y su mentira, quiero pensar que, proviene de que “no pintan” como fuerza política para mantener privilegios y canonjías como los tenia acostumbrados Cesar Duarte en estos menesteres legislativos que les regalaba UN MILLON DE PESOS a cada Diputado por levantar el dedo y es tanto el dolor que pierden la brújula del origen real de los problemas de Chihuahua… SU PARTIDO, el PRI.

Hay algo en donde tiene toda la razón la Diputada Isela Torres y me refiero a lo que dijo que “los zapatos que le dejaron les quedan bastantes grandes al Gobernador Corral” es cierto y no solo los zapatos que le dejaron sino el traje de LADRON que le dejó Duarte, ni los zapatos ni el traje de Alibaba le queda al Gobernador Javier Corral mas sin embargo a los diputados PRIistas del Congreso del Estado les queda perfectamente bien el traje que les dejaron los diputados de la legislatura anterior, ese traje de Serafines y Querubines de la corte Duartista.

Debemos entender que UN MILLON de pesos por levantar el dedito pesa en el estado de ánimo y en el raciocinio por no recibirlo ya. Ese es el verdadero sentimiento de la diputada Isela Torres, porque oler y no comer enfada y si estas hambreada mas…

Ante las desgracias nacionales el México unido, solidario, bravo, humano sale a flote, emana de los adentros ciudadanos y resuelven las emergencias incluso REBAZANDO al gobierno federal como sucedió en el 85 y sucede exactamente igual en el 2017.

Cabe recordar la historia con hechos contundentes como cuando Lázaro Cárdenas expropio la Industria Petrolera el pueblo de México respondió a la altura de las necesidades del país en ese entonces, hasta sus gallinas aportaron los pobres para el pago a las empresas trasnacionales, el MEXICO grande y fuerte cuando es necesario aflora.

Somos tan solidarios que las televisoras, TODAS, Televisa, Azteca, ADN, Imagen, extranjeras, locales, TODAS; nos relataron durante día y medio un reality show que al final del día de ayer ha quedado al descubierto como la GRAN MENTIRA manipuladora de las televisoras para incrementar el fervor por donar para los hermanos en desgracia.

No cabe duda que quienes lo vimos así, incluso Joaquín López Dóriga dio señales de ello en su participación con Denisse Maerker, fue el primer llamado a lo que estaba sucediendo, de ahí hasta las declaraciones de los jefes de Marina a las afueras del Colegio Enrique Rébsamen.

Si usted considera que transmitir la misma mentira y repetirla y repetirla, despertó y atizo sentimientos de todos, pero desecharon un dato de importancia vital: No había padres reclamando hijos, decían unos, mientras Hania Novell de ADN 40 (Azteca) afirmando que sí había padres y que estaban a un lado suyo y que no querían salir a cuadro, “hay que respetar su dolor”, dijo…

Ante tales emergencias suelen suceder errores… Cuando no hay una cadena de mando estructurada para ello o desgraciadamente no la respetaron…

Los medios masivos NOS MINTIERON, la televisión NOS MINTIÓ.

Un reconocimiento a todos esos ciudadanos, marinos, soldados y policías que actúan a brazo partido con la sociedad para lograr superar las desgracias.

Amo mi país. Amo mi patria. Amo a mis hermanos…

MEXICO es mas grande que sus desgracias. MEXICO somos todos, nuestro MEXICO… Don Q. Chillito.