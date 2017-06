Tic Tac… El poder del dinero ajeno para poder…

By Don Q. Chillito on Junio 19, 2017

No cabe duda, “poderoso caballero, Don Dinero”.

Ese caballero mueve hasta montañas en un abrir y cerrar de ojos. No es nada raro que movieran conciencias, dignidades, orgullos, preferencias y mas en malhechores allanados en Diputados. En este caso Diputados Locales por el Estado de Chihuahua; esos que fijaron su precio por el canto de UN MILLON DE PESOS a cambio de la bursatilización de los ingresos carreteros por 6,000 millones de pesos y que solo Cesar Duarte y séquito saben en donde se invirtieron, pero en Chihuahua no…

23 millones de pesos del Erario Estatal, proveniente de los impuestos que pagamos todos los Chihuahuenses, se fueron a la bolsa de 23 desvergonzados y vividores; que con su desvergüenza ENDEUDARON mas al Estado.

Lo anterior repercutió, al asumir el nuevo gobierno, en mas contribuciones ciudadanas por la falta de recursos para sacar adelante la administración del nuevo amanecer.

Nos recetaron mas contribuciones para pagar lo que los corruptos Diputados autorizaron para mas y mas deuda, su soborno, los fraudes y la riqueza expedita de Cesar Duarte…

¿Cuánto tarda usted, amable lector, en ganarse por su trabajo UN MILLON DE PESOS? ¿Usted cree que estos diputranzas tienen estudios o inteligencia para ser diferente a usted?

La diferencia entre nosotros los ciudadanos y estos corruptos se llama VERGÜENZA…

Hoy somos testigos de la manera desvergonzada, cínica y corrupta de ganárselo de los diputados, principalmente del PRI.

¿Tendrán cara para vernos de frente a los Chihuahuenses…? ¿Sabe usted de quienes hablamos…?

CONOZCA A LOS C O R R U P T O S:

Víctor Hugo Avitia Corral, Francisco Caro Velo, Claudia Lucía Carrillo Treviño, Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, Rodrigo de la Rosa, Mayra Díaz Guerra, Jesús Díaz Monarrez, Laura Domínguez Esquivel, María Elvira González Anchando, Mónica Guerrero Rivera, Enrique Licòn Chávez, Rosemberg Loera Chaparro, Gustavo Martínez Aguirre, Luís Javier Mendoza Valdez, Juan Muñoz Rivera, Daniel Murguía Lardizábal, César Augusto Pacheco Hernández, María Ana Pérez Enríquez, Gloria Porras Valles, Fer Reyes Ramírez, Miriam Marlen Rodríguez, Luís Fernando Rodríguez Giner, Pedro Villalobos.

Como de película de bandidos y ladrones, los del gobierno Duartista tuvieron que comprar 4 maletas para poner los 23 millones de pesos en billetes de 500, y entregar el dinero del soborno de UN MILLON DE PESOS a cada diputado que mas rápidos que un gato veloz habían aceptado el trueque de MILLON POR VOTO…

Y el líder nacional del PRI diciendo que son otros los que manejan efectivo y mire usted amable lector, el ahijado de Emilio Gamboa Patrón (César Duarte) haciendo sus raterías en efectivo. ¿Cuánto mas se movió así, en maletas? Supimos de unas que se fueron a Toluca…

Y el presidente del PRI del Estado, Guillermo Dowell, dice que es una “cacería de brujas”. Con seguridad, Dowell jamás aceptaría que recibió dinero en efectivo para campañas del PRI, aunque tenga todas las evidencias y testimonios en su contra.

El que es mentiroso y marrullero todos los demás son malos. Él siempre será un santo que no rompe un plato. No, claro que no y le creemos, salvo porque desaparece la vajilla completa y si puede, hasta la mantelería se lleva…

¿Cómo lograron el efectivo el gobierno de Duarte?, ¿Cómo lo justificaron en la contabilidad para sacar documento para hacerlo efectivo, de que cuenta?,¿Cómo le hicieron los Diputados corruptos para meter ese efectivo a sus cuentas bancarias?, ¿Declararon ese ingreso en sus declaración fiscal anual?, ¿Qué acaso el SAT no detectó la inconsistencia de los ingresos en sus cuentas bancarias?, ¿Acaso no cabe aplicar la Presunción Fiscal?, ¿Cuál es la diferencia para el SAT entre estos corruptos y un ciudadano que suda para pagar sus impuestos? y las preguntas se multiplican sin respuesta de las autoridades fiscales del país…

Hemos sido testigos de terrible acontecimiento fatal, uno mas de muchos, ocurrido en la ciudad donde lamentablemente asesinaron a tres niños. Donde les cortaron de tajo su vida por la imprudencia de un conductor borracho y eso, es lo que mas duele, los mató conduciendo en reversa y en el patio de la casa de los niños…

La ley lo tipifica como homicidio imprudencial, por supuesto, la ley la elaboraron para protegerse los borrachos que la diseñaron y los borrachos que la aprobaron. No se puede concebir de otra manera ante la enorme cantidad de sucesos como este.

Simplemente, un borracho con un vehículo es un asesino en potencia y, si tiene alguna duda estimado lector, solo pregúntele a quien ha perdido un ser querido por culpa de un borracho al volante de un vehículo motriz.

No tengo nada contra los borrachos, pero hasta para ser borracho hay que serlo con responsabilidad y, si ya borracho, te quieres tirar de cabeza del cerro mas alto de la ciudad, ve y hazlo; pero no que por tu irresponsabilidad le quites la vida a otros y que salgas tan campante a la semana como si nada hubieras hecho.

No, eso ya no debe ser posible, los borrachos cuando cometen “asesinato” deben pagar su irresponsabilidad con toda la dureza de la ley. Ya basta que los intereses vinateros, cerveceros, restauranteros, cantineros, teiboleros y tugurieros influyan en los borrachos que dictan y aprueban leyes y, para variar, DIPUTADOS…

Cuando un borracho manejando un vehículo ASESINA a una persona debe de ser ASESINATO CON PREMEDITACION Y VENTAJA.

Esta fácil la ecuación, ASESINATO porque matas, PREMEDITACION porque premeditadamente planeaste tomar alcohol y sabias que ibas a conducir y, VENTAJA porque conduces un vehículo que se convierte arma letal sobre quien asesina; no debe tener oportunidad alguna de defensa.

Aplica también el término de Alevosía. El que MATA estando borracho, tiene sobre si todas las agravantes en su crimen, pero quienes hicieron las leyes se vieron en esa posibilidad y aligeraron los agravantes del crimen…

“…Cuando una autoridad promueve aligerar los índices de tolerancia de algún reglamento o ley simple y sencillamente es porque mueven a esa autoridad intereses para hacerlo, son compromisos sin tomar en cuenta los verdaderos índices que miden las conductas de los ciudadanos, los hechos provocados por los ciudadanos, las conductas violatorias a la sana convivencia y la autoridad antepone sus compromisos y favores primero que a la obligación de la salvaguarda del bien común y sana convivencia social…” es cuando la autoridad se corrompe porque desoye a la opinión publica que es la mandataria.

Ahora, con los cambios en la Dirección de Comercio Municipal, que esperamos sean para bien de los comerciantes, para la Ciudad y para el municipio; hay situaciones que como consecuencia de las denuncias públicas que hizo este escribidor en esta columna y replicada por otros medios; se quedaron a la deriva con las consecuencias de ello. Es como cuando no se recoge la basura, se apesta y eso es lo que esta sucediendo…

Se veía venir y lo anunciamos aquí en Tic Tac. Sabíamos ya, de la enorme inconformidad de los comerciantes y vendedores contra los recaudadores de cuotas, era nada más cuestión de tiempo para que explotara la bomba.

¿Alejandra Molina, se va y ya? Gracias por participar nos vemos en la próxima. ¿Así, sin investigación ni castigo? ¡Qué suave!

Hoy se lo adelantamos nuevamente. Hartos los comerciantes y vendedores van a desconocer y retirar el apoyo a Lorenzo Muñoz, líder de la CNOP del PRI a quien ya no lo quieren ni oler porque solo cobra y no les resuelve absolutamente nada.

Les cobra seguridad y ya no se las esta dando, o sea sienten que este “líder” solo está estirando la manita. Se le acabó todo el apoyo y el circo y no fue capaz de decirles a los comerciantes y vendedores de sus limitantes; siguió cobrando el angelito…

Es natural la actitud en este tipo de líderes “populares” del PRI, no saben ganarse un peso dignamente como los comerciantes y vendedores, pero la “culpa no es del indio, sino los que lo hicieron compadre”; se le acaba el poder al PRI, se les acaba el poder a estos líderes de pies de barro…

Lorenzo Muñoz no es líder, nunca lo fue. Es un vividor de los que le sudan la camiseta para ganarse el peso. ¡Y tan facilitos que lo reparten…!

Será muy bueno ver que los comerciantes y vendedores se agrupen y vean por un nuevo y verdadero liderazgo representativo, les urge, lo necesitan y lo pueden hacer. Una unión independiente no les caería mal.

Querer es poder. ¿Realmente quieren?