Tic Tac… Peculado multicolor

By Don Q. Chillito on 25/12/2017

Los dineros de los contribuyentes no se salvan de ser tomados por los políticos en forma ilegal sea del color que sea, se sienten con el derecho de hacerlo aunque no les corresponda tomarlos mas que para administrarlos con eficiencia, honradez para que esos recursos regresen a la sociedad en crecimiento de las infraestructuras urbanas de calidad, en servicios de calidad y en bienestar colectivo creciente.

Hemos conocido ya la sustracción avasalladora de los recursos de Chihuahua para beneficio del PRI nacional en donde estan “embarrados” la línea política de primer nivel del partido en su momento y el que fuera el Secretario de Hacienda y Crédito Público que coincidentemente es quien debería administrar con pulcritud los recursos de los contribuyentes, la Iglesia en manos de Lutero.

Simulación y falsificación de operaciones comerciales el método, un método tan burdo como lo es su prepotencia y su soberbia de los políticos PRIistas, pues bien se les hecho la caballería encima pero… creo que estamos pasando por alto algo similar en objetivo pero con diferente metodología hoy en Chihuahua.

Gustavo Madero el simulador principal del Nuevo Amanecer ejecuta acciones partidistas con recursos del erario estatal, gasta como magnate de hospicio en tareas que no corresponden a una posible actividad laboral en beneficio del estado, su actividad la dedicó a promover el famoso FRENTE, ese FRENTE que se dio frentazo, se dedicó a promover la candidatura por el México de Frente a la presidencia de la republica del Gobernador Corral o sea que también es una desviación de recursos, humanos y financieros, disfrazados con encargos del despacho, simulación clara y contundente, o sea que el PAN tiene su historia también aunque con metodología en la simulación, un poco más difícil de comprobar, pero la intención es, además de recursos, vernos la cara de indejos e ignorantes incapaces de análisis y de que nos tragamos el cuento chino.

Y el dinero ya no alcanza porque ya son muchos los que quieren meterle mano al cajón donde estan los dineros de los contribuyentes, son ya demasiados los manos largas y basta ver el “show” brindado por los Barzonistas y Diputados en el Congreso del Estado donde se enfrentaron los que ya se asignaron recursos a sus anchas (Diputados) y ahí si no importa los colores, todos son compadres es lana por repartir y óigame usted eso no se merece pleito mas que por aquellos que los dejan cortos (Barzonistas), lo hemos dicho ya son muchas las manos largas que no hay dinero que los aguante…. Gustavo Madero a sus anchas se despacho con la cuchara grande, mientras dicen que carecen de recursos para pagos de algunas nóminas y prestaciones de empleados estatales…. Esto es de sinvergüenzas, oportunistas y gandayas y al parecer poco o nada les importa a los Corralistas del PAN, a los del Nuevo Amanecer.

El proyecto político de Javier Corral no es prioritario Chihuahua, su proyecto prioritario hoy es con visión nacional y para ello se conjuraron alianzas entre Los Pinos y Palacio de Chihuahua, solo baste ver que el proceso contra Alejandro Gutierrez por la justicia del estado jamás se hubiera podido llevar a cabo sin ese acuerdo, se los dice Don Q.Chillito.

Y hablando de este asunto, es sorprendente la declaración del candidato Juan Antonio Meade cuando le preguntaron sobre el personaje Alejandro Gutierrez y los millones transferidos al PRI autorizados por la SHCP, dijo “… es mi amigo y habrá que ver que le vaya bien…” como dijo el economista Agustín Carstens de Banxico “puras tonterías están haciendo…” y una de ellas es esta declaración sin duda alguna.

¿Por qué sigue vivo…? El que filtro la información de las transferencias del Duartismo al PAN… Si para el juez esto no es una aceptación tacita del HECHO IMPUTADO entonces no se que es lo que es, estamos ante una evidencia de una tentativa, hasta hoy, de homicidio.

Que grave es lo que se está comenzando a saber sobre la danza de los millones PRIistas y cuánto asombro por el cinismo ante la amenaza de demandar a la fiscalía, con la pura situación del ¿Por qué este vivo? Debería ser suficiente para el juzgador…Veremos como actúa la justicia en este caso.

Lindo jineteo de recursos destinados a los programas sociales de la tercera edad, podemos observar en la declaración del Delegado de SEDESOL en Ciudad Juárez donde públicamente, y ante los medios afirma: “Los fondos fueron transferidos a los Bancos Azteca y Banamex desde el día 15 de Diciembre” lo que es un claro indicativo que BANCO AZTECA Y BANAMEX están jineteando el dinero de los viejitos, dinero que tanto les hace falta.

¿Como llamar a tremenda desfachatez del Delegado de Sedesol? Porque fíjese nomás, estimado lector, les transfieren los recursos a BANCO AZTECA y a BANAMEX con 15 días de anticipación la Sedesol, o sea 15 días de jineteo financiero de miles de pesos, ¡vaya generosidad de la dependencia!, ¿es gratis o lleva su camisón?

Esto se interpreta de las mismas declaraciones del Delegado cuando justifica la NO entrega de los recursos a los beneficiarios por los Bancos, dice “es legal que no lo depositen porque tienen 15 días para hacerlo”

Vil ladrones, vil gandallas, vil indejos… que se chinguen los viejitos al fin que mas jodidos no pueden estar prácticamente lo dicen así los banqueros…

¡QUE POCA MADRE…! La jineteada esta buena y SEDESOL se los permite, ¿será gratis? O así son de bondadosos… ¿Así o más gandalla?