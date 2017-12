Tic Tac… Partido Independiente listo ¿Qué pasa en el PRIAN?

By Don Q. Chillito on 15/12/2017

La unión y disciplina dentro del PRI era como consecuencia a que eran pocos los que controlaban las “masas” y las “masas” eran muchas pero esos pocos se sujetaban a otros muy pocos por lo tanto todo funcionaba como relojito, los muy poquitos estaban totalmente sujetos al personaje temporal de Los Pinos, era una estructura la del PRI perfecta, obediente, sumisa y totalmente controlada, el control era férreo y sin miramientos, muy pocos eran los que escalaban los peldaños de la estructura partidista ya que por lo regular siempre eran los mismos que ocupaban las jerarquías, se las rolaban, por lo que no crecían en las estructuras de mando y poder y si lo hacían era porque había salidas o bajas, las posiciones en las estructuras del partido eran heredadas por lo que mas difícil era escalar, por lo tanto la estructura no crecía y los recursos eran adecuados a su operatividad política y de control… eran pocos y bien controlados por el anhelo de la posición dentro de la nomina federal, estatal o municipal, era la zanahoria de control, y sigue siendo, sacan a unos y meten a otros porque el recurso ya no es suficiente para todos, la hambruna, la miseria y el desempleo son los instrumentos de control del partido, el hambre doblega dignidades, el desempleo dobla espinazos y orgullos.

En tiempos electorales como los de estos días los PRIistas eran seriecitos, formaditos bañaditos y peinaditos volteados hacia el centro del pais en espera siempre del ANUNCIO del listado de los agraciados para participar por puestos de elección popular, así era la rutina democrática del partido y nadie podía ni chistar sea del tamaño o del peso que fuera, eran calladitos porque así se veían mas bonitos y en sus momentos se convertían hipócritamente en colaboradores de los agraciados, TODOS asumían el papel de súbditos, cuando eran nominados y cuando terminaban su tiempo regresaban a las filas calladitos y sumisos por dogma a esperar ser llamados de nueva cuenta, “el que se mueve no sale en la foto” les decían, flojitos y cooperando esperaban el llamado de nueva cuenta del “señor”.

Los Pinos del PRI cambiaron a Los Virreyes de los estados, y estos se convirtieron en los substitutos del control PRIista, Los Pinos habían cambiado de inquilinos ya no habría ANUNCIOS ni humo blanco del centro, eran Los Virreyes los que consensuaban y designaban dentro del partido por lo que la estructura del poder se pulverizo, crecieron los enanos, eran pocos y les parió su abuela, los recursos estaban en las arcas de los estados, por supuesto Los Virreyes no los soltarían sin su correspondiente cuota estatal de poder absoluto y al día de hoy tenemos una realidad inobjetable y a la vista de todos: los desastres financieros de los estados, muchos quebrados técnicamente y sin posibilidad alguna de poder respirar crecimiento y bienestar social, financiaron al partido con prestamos a cargo del erario, Chihuahua un ejemplo clarísimo de ello.

Comenzó el gozo del poder por muchos (PRIAN), se fueron cambiando los de siempre, los arrinconaron y fueron naciendo nuevos y mas letales demandadores de mas y mas poder (PAN), les creció la familia en forma exponencial y todos piden, todos quieren y como las células se dividen y se dividen con ansias de poder y dinero, no pueden estar estáticos porque la estática los empobrece, los mata, los hambrea….se agotó la disciplina sumisa, ese cuento ya no jala.

Y Chihuahua no es la excepción, pero ante la caída del PRI y del Cesar los libera del yugo de control y con la llegada al poder de nueva cuenta del PAN se multiplican en grupos, grupos que todos quieren, que todos piden pero no hay para todos porque simplemente no hay RECURSOS suficientes para llenarlos y de ahí nace la GUERRA de todos contra todos por los RECURSOS del Erario y el poder, ningún grupo esta estático, todos tienen hambre y van sobre lo que sea por la “Chuleta”…. No hay disciplina, hoy mas que nunca lo que hay son sus propios intereses, sus compromisos porque les enseñaron a comer huevo.

En el Tic Tac anterior comentaba “Tremenda batalla entre Omar Bazàn el dirigente estatal con lo grupos que reclaman posiciones y en consecuencia poder y que son encabezados por Reyes Baeza, por Patricio Martínez, las senadoras Graciela Ortiz, Lidia Merodio, “Teto” Murguía, Enrique Serrano, Doroteo Zapata” es muy claro que no hay entendimiento y algunos se van a quedar en la banca del ostracismo politico por un buen rato tanto las cabezas mencionadas que no lo logren como toda su red de seguidores…. Y de ahí le nacen los problemas porque tienen necesidades de supervivencia alimentaria.

El dolor de cabeza del PRIAN, por el otro lado de la moneda, son los Independientes encabezados por Armando Cabada quien definitivamente trae en su proyecto ponerlos mas tiempo en la banca y coparlos para poder lograr su proyecto en Juárez.

El preciso Cabada no va a lo “indejo” sabe lo que carga su morral y lo que lo llenará, ojala y no se cargue de material toxico como hubo muchos en esta primera administración Independiente que como lo dijimos hasta el cansancio “tienen las mismas mañas” y los denunciamos.

Por otro lado el PAN sin candidatos con fuerza y arrastre dirigidos por El Virrey Azul del Nuevo Amanecer Javier Corral quien busca alinear los intereses privados y poderosos en el estado para lograr sacar adelante su proyecto politico en las elecciones del próximo año, tiene el panorama muy complicado porque puede perder presencia en el Congreso con los Independientes y el PRI y si eso se lograra, entonces si, van cobrar facturas los perdedores del 2016 y los lastimados por el orgullo y la soberbia, el PAN no tiene al menos aquí en Juárez candidatos de arrastre y con fuerza para parar la maquinaria Independiente, en las Federales, en la municipal menos, en las del Congreso Local tal vez, pero por inercia los derrotan….Salvo que pase algo espectacular como Cesar Duarte en la cárcel el PAN no pinta ni de azul pálido, al menos en Juárez… y también hay pleitos.

A MORENA la buscarán algunos de los inconformes de los partidos y los busca oportunidades, los que no fueron agraciados y sus huestes y aquellos oportunistas sin chamba para intentar colarse en el EFECTO AMLO.

Es una verdadera pena ajena que MORENA tenga que aceptar a gente que es oportunista y perdedora como Cruz Pérez Cuellar cuando en sus filas existe gente que es MORENA de corazón, de proselitismo, de zapateado en calle, y que esos oportunistas solo vayan a MORENA a aprovecharse del gran impulso construido por sus liderazgos nacionales ya que les vaticino que MORENA será en la presidencial la primer fuerza en el estado, es demasiado el encono social.

La sumisión y la disciplina ya tiene precio, quien lo pida tendrá que pagar.

Recuerden, se los dijo Don Q., en politica ya nada es gratis y menos la lealtad y el voto porque tienen precio, no hay calidad moral en los liderazgos politicos del PRI-PAN y satélites como para exigirlos de otra manera, se volvió costumbre, Dogma.

Ya comienza el proceso y cuando esto agarrare calor veremos efectivamente la fuerza que tiene ese dicho popular:

“Cuando se pelean las comadres, salen las verdades.”…… ¿A poco no?…. nomás pregúntenles a los Duartistas y Magistrados.