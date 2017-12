Tic Tac… ¡PAREN LAS PRENSAS!

By Don Q. Chillito on 13/12/2017

¡Siempre quise decir eso, como en las películas de antaño!

Independientemente de si estemos de acuerdo o no de acuerdo en todo o en nada, si seamos fuertes críticos o reconocedores de lo que consolida y camina, Don Q. escribe lo que ve, lo que analiza y razona. Pienso que no podemos ir por la vida en contra de todo porque entonces no podría ser serio; porque también se reconocer a personas, proyectos… Y me sé reconocer a mi mismo para poder escribir con mi razón fundada, ese es Don Q. Chillito y mi razón tengo para escribirlo.

Definitivamente hay que reconocerle al presidente Cabada que viene trabajando con todo en contra y que un año es muy poco tiempo para tener una evaluación certera de su administración en su conjunto.

Hay que reconocerle como ha venido sorteando los fracasos inducidos por su muy mal asesor, Rodolfo “El Güerito” Martínez, que ha metido en serios riesgos a su proyecto político, eso lo hemos remarcado y hoy se lo volvemos a decir, el lastre de su proyecto político se llama Rodolfo Martínez, el City Manager de Ciudad Juárez.

Sin embargo, no cabe duda del valor que tiene la lealtad en el presidente Cabada, que lo ha sostenido sobre todas las tormentas, que bien sabe, que le provocó este ineficiente funcionario. Sus razones tendrá y al parecer seguirá cargando con ese pesado lastre, por lo tanto a Don Q. no le temblará la mano en escribir lo anterior, ni hoy, ni ayer, ni mañana…

Hemos obtenido de un pajarito Atento a la Ciudadania, la composición de la fórmula de los candidatos Independientes para las elecciones del 2018.

Es claro ya el proyecto a largo plazo del presidente Cabada y a querer y no, para políticos derrotados, incrédulos y enemigos; queda más que claro que la VISIÓN va mas allá de las elecciones del próximo año. Recordemos que, en su momento, Don Q. lo repetía y lo repetía: El PARTIDO INDEPENDIENTE de Ciudad Juárez…

Don Q. siempre se los describió de esa manera y hoy queda mas que confirmado que efectivamente es ya un proyecto de visión de muy largo plazo. Ya algunos medios y colegas analistas lo comenzaban a manejar en ese término.

Finamente, el velo ha caído, por lo menos para este escribidor quien fue informado por mera “casualidad” furtiva, que la planilla del presidente Cabada para l0s próximos comicios llevará como presidente suplente a Rodolfo Martínez, así como lo lee; “El Güerito Martínez”, ojalá y haya medido bien el alcance de esa decisión…

Por otro lado la Regidora Lic. Irma Celia Medrano Flores se irá a buscar una diputación y será suplida, nada más ni nada menos, que por Perla Bustamante, conferencista y deportista para olímpica.

El Regidor LAE Pablo Arana Pérez también se va a buscar una diputación y lo suplirá René Carrasco, el de la Coordinadora Zaragoza; la Regidora Dr. Margarita Edith Peña Pérez va también, al parecer, por una diputación, pero no me quedó muy claro quien la suple…

El Presidente Suplente actual y Titular de la Secretaría Técnica del Municipio, el Lic. Alejandro César Loaeza Canizales, se irá también a buscar una diputación, dejando el camino legal abierto para que el Cabildo designe al Dr. Carlos Ponce Torres como suplente del presidente Cabada en su ausencia por la reelección…

Algunas fuentes señalaron la información como “desbandada” en el Municipio Independiente; Don Q. lo ve diametralmente diferente, pues el Grupo Independiente del Municipio de Ciudad Juárez va en bloque por la presidencia municipal, por las diputaciones federales y locales; por ello ponen a gente a desarrollarse en las vacantes.

Toda una estrategia muy formalizada, de visón de largo plazo y de formación para alcanzar objetivos, van con toda la estructura de participación electoral bajo un proyecto político. Van como un partido, el “Partido Independiente de Ciudad Juárez” y la verdad sea dicha, es lo que verdaderamente necesita la ciudad, la saqueada ciudad Juárez…

Hay que reconocerlo y aplaudirlo, es un proyecto político naciente, integral y formal.

Solo ciegos y sordos no alcanzan a ver la realidad de lo que esta sucediendo. Han tenido muchísimos errores los Independientes, y graves, pero viendo el proyecto, ha sido el precio del aprendizaje de la interacción de autoridades locales y ciudadanos. Recordemos que “los que AMAN a Juárez” tienen toda la experiencia habida y por haber y dejaron la ciudad esta destruida y endeudada…

Por el otro lado del “ring” está todo un pleito y desorden, es una torre de Babel y de intereses discordantes que lo que menos les ocupa son las necesidades de la ciudad y del estado, veamos porque lo digo:

Tremenda batalla entre Omar Bazán, el dirigente estatal del PRI, con lo grupos que reclaman posiciones y en consecuencia poder y que son encabezados por Reyes Baeza, por Patricio Martínez, las senadoras Graciela Ortiz, Lidia Merodio, “Teto” Murguía, Enrique Serrano, Doroteo Zapata.

No solo son ya traiciones, son también los intereses de supervivencia de los grupos y las personas para no recaer en la inanición alimentaria, que al menos en el Estado los tiene a 5 años de dieta y ostracismo presupuestal, más otros 4 años para quienes no lo logren.

Lo anterior es un gravísimo problema de conciliación entre la dirigencia y el delegado del PRI en el Estado. Las senadurías, las diputaciones federales y las locales, son la tablita de salvación de los que hundieron al PRI, al Estado y a la Ciudad en la situación que hoy se encuentran. Difícil y tétrico el panorama para su partido; por mas empresarios y afortunados que sean, requieren seguir metiendo mano al cajón …

Las posibilidades de éxito de cualquiera que sea la fórmula de los candidatos PRIistas es muy comprometida, y al menos en la presidencia municipal por mas alineamientos que traiga el PRI sobre sus estructuras, siempre requieren de los recursos y estos no están hoy de su lado. Se van a enfrentar a un proyecto Independiente bien estructurado, reforzado con misión y visión. Las fórmulas del PRI solo van por sus propios intereses y por lo tanto no hay nada de nada mas que la búsqueda del poder para poder joder, como siempre lo han hecho.

No tienen un proyecto integral, son antagónicos entre sí, son tóxicos a la sociedad…

“La diferencia entre hombres lo hace el honor y la visión…” – Don Q.