Tic Tac… OUTSOURCING, extorsión y chantaje laboral.

By Don Q. Chillito on 21/09/2017



Esta columna debió salir ayer, pero dadas las prioridades del país se pospuso para hoy, ya estando todo más tranquilo.

Comienzo esta columna del día de hoy dejando perfectamente bien claro que Don Q. Chillito es fiel a la filosofía de Empresa.

Creo que la empresa regulada y vigilada por el gobierno es la alternativa viable de este país. Sobre la empresa se carga el bienestar social, el incremento del patrimonio y el desarrollo del capital y del trabajo, la empresa es el aporte al todo que en conjunto genera la riqueza social.

El caso que ahora nos ocupa es delicado porque se trata de extorsión y primero habrá que definir lo que significa extorsión:

“El ser humano es un ser complejo que presenta diferentes valores y actitudes, muchas de ellas valiosas para la vida en sociedad y muchas otras que no lo son, entre estas otras los actos delictivos son tal vez de los hechos mas dañinos para una sociedad porque implican siempre el daño físico, moral o emocional para un tercero, uno de estos casos es el de la extorsión, que si bien es cierto no puede implicar agresión o violencia física, significará una forma de amenaza y agresión emocional o psicológica sobre una persona específica”.

Las empresas de OUTSOURCING son la válvula de escape fiscal de las grandes empresas, de la industria y de la industria maquiladora principalmente, esa parte no es la que vamos a denunciar…

Vamos a denunciar a la empresa de Outsourcing hacia sus adentros, su manejo al trabajador y personal. La conducta, cual maleante extorsionador, del Gerente, Administrador o como le toque llamar al puesto. Conducta similar a la etapa de extorsiones al comercio por delincuentes en los últimos años en Juárez.

Los finiquitos laborales que manejan las empresas Outsourcing son una fuente de ingresos, supuestamente para esas empresas. Un respiro para compensar costos de operación porque generan el finiquito de ley, pero una parte importante de ellos no lo entregan.

Los finiquitos después del proceso contable se convierten en efectivo para entregarse al trabajador, y no lo entregan y es una constante por desconocimiento de los trabajadores de sus derechos y no lo recuperan, no lo recogen porque las empresas difieren la entrega del finiquito al menos una semana y a veces mas. Los afectados son principalmente trabajadores con poco tiempo de antigüedad o de contratos temporales.

Ese efectivo que no se recoge, puede ascender cifras mucho muy grandes de pesos al año…

En su oportunidad denunciaremos, con todo detalle, un caso en particular que estamos documentando. Por lo pronto sépase que el gerente de esta empresa se embolsa este recurso. El movimiento de efectivo por concepto de nómina outsourcing es millonario y la rotación de personal también. De ahí se originan los finiquitos laborales y de ahí el volumen de los no entregados.

Pero ¿donde entra la extorsión?

Cuando la oficina central de esta empresa de Outsourcing al sur de Texas se pudiera inquietar, el señor gerente intenta bajar la inquietud buscando “el chivo expiatorio” entre quienes manejan los finiquitos.

Si encuentra un empleado con un simple error administrativo, le propone que tiene dos caminos únicamente:

El PRIMERO: iniciar una investigación y sujetarse a lo que de ella emane o…

El SEGUNDO: que se le liquide con el equivalente al 50%

Cualquiera que sea su respuesta, tiene solo 8 horas para decidir cual camino opta, pero deja al trabajador sin empleo, sin la liquidación correspondiente. Recuerde usted, amable lector, que en estas empresas es requisito en su contratación firmar su RENUNCIA VOLUNTARIA en blanco.

Si no hay investigación previa o auditoria concluida ¿porque es una condición para recibir su pago? ¿Cómo hay señalamiento de culpabilidad hacia el trabajador, si aun no hay investigación?

Y si no hay investigación previa ¿de donde proviene el importe exacto del “monto reclamado” que se le pide al trabajador que le pague él…? ¿como determino el monto a reclamarle al trabajador…?

La conclusión de Don Q. Chillito es que es el monto que este sujeto ha dispuesto de los recursos de la empresa y quiere justificarlos EXTORSIONANDO al trabajador…

En este caso, lo mandaron al carajo y que fuera de puntitas a saludar a su progenitora y el empleado, seguro de la calidad de su trabajo y honestidad le hará frente con todo.

Estaremos muy atentos al desenvolvimiento de este caso y seguiremos documentando, porque no se puede seguir permitiendo que gente sin escrúpulos, ni moral, ni ética en posiciones de poder gerencial destruyan a las personas y sus familias.

Tristemente esto es un escenario común cuando la posición gerencial los hace creerse omnipotentes.

¿Usted que opina amable lector, tiene alguna experiencia que compartirnos?

Alejandra de la Vega ha sido destapada como posible candidata a la Alcaldía de Ciudad Juárez nada mas ni nada menos que por Antonio Pinedo, de Comunicación Social del Gobierno del Nuevo Amanecer Multicolor.

En si cada quien puede destapar hasta una caguama cuando quiera, tomársela como quiera y en el lugar que quiera porque para eso es la libertad y la democracia, para ejercerla; pero es de importante atención el suceso ya que ambos son funcionarios del Gobierno Estatal y forman parte del equipo del Gober Bigotón, Javier Corral y por supuesto que caer en INDICIPLINA en ese nivel de equipo es algo que difícilmente se podría creer y menos en tolerancia hacia ese hecho por el Gobernador Corral.

Algo viene atrás de ello, o es un madrugete al PAN por Javier Corral o está siendo un señuelo para cubrir a alguien que viene de atrás. Es un distractor para los peleados Panistas a quienes les pudieran estar dando “maicito” para que se alimenten sus grillas, enconos y recelos porque en eso si, Alejandra de la Vega, tiene poco que darles para grilla de la mala, así que se tendrán que esforzar, y mucho…

La exitosa empresaria, poco tiene que presumir en actividades y hechos por Ciudad Juárez. Esta casada con uno de los más ricos de El Paso o quizá de Texas. Muy poco o nada ha hecho por Juárez desde sus propias trincheras.

Don Q.Chillito la ve mas como PRIista que como PANista, pero eso si; su familia, desde su padre, ha sido generadora de empleos en Juárez indudablemente y siempre muy cerca del poder.

Es evidente que desde el poder, Alejandra de la Vega, generaría más negocios para su familia y más productividad para los negocios familiares. Sin duda alguna, porque para eso es el poder, para poder ¿O no…?

Señor presidente Cabada, ¿ya se paseó por las calles y avenidas de Ciudad Juárez? para que evalúe el trabajo real y reflexione sobre lo que el Juárez Independiente ha hecho por la ciudad.

La Ciudad somos todos, no unos cuantos y ese fue el fondo de sus promesas que hasta hoy no ha cumplido…

Vea con sus propios ojos como USTED, como máxima autoridad municipal, tiene a Ciudad Juárez…

¿Cuanto ha gastado en mantenimiento de la ciudad?, ¿se ve invertido?