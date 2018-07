Tic Tac… Omisión, negligencia, ausencia y tolerancia el menú para la impunidad (2)

By Don Q. Chillito on 16/07/2018

Aparte de que cuestan mucho dinero los Regidores y que realmente como dicen por ahí cobran sin jalar y como tienen tanto tiempo de ocio para poder pensar en la mortandad del cangrejo también nos han dado a conocerlos a través de los escándalos que se han hecho públicos y se confirma claramente la ociosidad avasallante como trabajo de la Sala de Regidores en este Ayuntamiento Independiente que por cierto no son únicos ya que en todos los Ayuntamientos ha sucedido lo mismo, no tienen que trabajar, pensar, involucrarse para que les permita tener la mente ocupada y productiva, salvo sus muy honrosas excepciones, ha sido la constante y por eso Ciudad Juárez no avanza, y muy probablemente ni avanzará.

El colegiado de Regidores en el Municipio cobra muy bien sus servicios al Presidente Municipal, los cobran en efectivo, en especie o privilegios pero se lo cobran porque han entendido que su posición dentro del Cabildo les permite cubrir con un manto de impunidad al Presidente Municipal, el ser omisos, negligentes, asentistas y tolerantes ante sus responsabilidades les generará recursos ilícitos e indebidos sin ninguna responsabilidad al estar todos en el enjuague de complicidades y nada podrá caminar y todo se podrá cubrir con la simple autorización del pleno de Regidores, no importa el partido que sea todos saben a lo que van y lo que vale lo que hacen, aparte de sus ingresos legales y lícitos en la nómina municipal que pagamos todos.

Los Escándalos:

Hostigamiento sexual a una secretaria / asistente que le daba servicio a 3 Regidores del municipio, José Ávila Cuc, Jacqueline Armendáriz y José Ubaldo Solís. Los tres, Regidores Independientes.

En plena sesión de Cabildo, Armando Cabada arremete a la regidora independiente Irma Medrano Flores que pidió ayuda para evento de familiares de personas desaparecidas, soezmente le interrumpe y la arremete, y eso no es más que el resultado de la demostración del poder, mando y control que se tiene sobre los Regidores, no les tiene respeto porque los tiene agarraditos de nobles partes, y así han sido todos los Cabildos.

Favoritismo al empresario, amigo y financiero del presidente Cabada Jesús Otero con la venta de terrenos municipales por debajo de precio real donde los Regidores independientes subieron al pleno y aprobaron, era un compromiso, y transa, del Presidente que cubrieron los Regidores de mayoría Independiente.

Son los Regidores los que ante una violación a las leyes y Reglamentos los que tienen la responsabilidad y obligación de exhortar al Presidente Municipal a que se cumplan. Sin embargo, han sido omisos, tolerantes con las violaciones al reglamento de Tránsito Municipal por los autos chuecos, PAFOS y Chocolates.

Son los Regidores los responsables de vigilar la obra pública y han sido omisos y tolerantes ante el tremendo saqueo en el negocio del “bacheo” de la ciudad donde hasta hoy no han denunciado el enorme diferencial entre el costo real y el costo de compra del Municipio del material el cual se le compra a pariente del Presidente Municipal Armando Cabada.

Pruebas hay muchas de su omisión, tolerancia, negligencia y complicidad a los saqueos, una de ellas es el intento de ROBO EN DESPOBLADO del mal llamado “Juarez Iluminado” donde todo el tiempo guardaron silencio y si no ha sido por las asociaciones civiles el gran robo se hubiera consumado.

Y con todo lo anterior los Regidores del Municipio de Juárez nos cuestan, cada uno, a los contribuyentes:

Los ingresos de los Regidores son mensuales y por cada uno, *Total 78 mil 23 pesos de los cuales *41 mil 23 pesos correspondientes a su sueldo, *24 mil pesos de “compensación mensual“y además *13 mil pesos en concepto de “ayuda de transporte“para el desarrollo de sus actividades con la sociedad.

Pero, por los $936, 276 pesos que ganan los Regidores al año….

¿Qué responsabilidades por su actuar tienen?

Ninguna, porque se cubren con el manto de la impunidad de la aprobación del órgano colegiado del Cabildo, es ahí donde se ajusta lo chueco, tienen las facultades para hacer y lo hacen y no podrán ser juzgados por sus irresponsabilidades por omisión, negligencia, tolerancia, ausentismo, etc.

Es por ello las grandes tranzas, peculados, favoritismos con los bienes de la ciudad, y todo lo que se ha hecho a costillas de los dineros de los ciudadanos.

Usted estimado lector habrá escuchado o leído que a presidencia municipal sea cual sea su color por lo regular dicen “fue un acuerdo de Cabildo” y con ello dan por protegido e inmune cualquier acto jurídico que se quiere inicial en contra de ellos y el presidente.

“El Acuerdo de Cabildo” es la capa de inmunidad que cubre a la Presidencia Municipal y a los Regidores.

¿Cuando ha visto usted, estimado lector, que se haya iniciado un juicio en contra de algún Regidor?

Que yo recuerde NUNCA, son inmunes a sus fechorías e irresponsabilidades y por ello cobran un dineral que no justifican…

Para ser exactos casi UN MILLÓN DE PESOS al año, MÁS sus acuerdos en lo oscurito con la Presidencia municipal.

Son los HUEVONES más caros del universo y usted y yo los pagamos.

“La Ciudad jamás cambiará si no le prestamos como sociedad civil activa especial atención a los Regidores, la Ciudad será un botín siempre si seguimos utilizando el mismo perfil de Regidores que hasta hoy hemos aceptado, en los Regidores nace la corrupción y la impunidad y no hemos querido entenderlo”

Seguiremos siendo lo mismo si seguimos tolerando lo mismo…